FC Luzern Eine Woche nach dem unerwarteten Ereignis hat der FCL im Cupfinal 1992 eine Reaktion gezeigt: «Alles richtig gemacht» Wie der FCL 1992 im Cupfinal den FC Lugano bezwang und warum über dem Triumph ein Schatten lag: ein Blick zurück mit Beteiligten. Peter Birrer 20.05.2021, 05.00 Uhr

Dieser Moment, wie könnte er ihn vergessen? Wie ein Radioreporter schildert Adrian Knup 29 Jahre danach den erfolgreichen Angriff: «Schönenberger setzt sich auf der linken Seite durch, flankt, meine Direktabnahme wehrt der Goalie an die Latte ab, der Ball prallt von dort zurück, ich setze mit dem Kopf nach und treffe.»

FCL-Captain Adrian Knup hält nach dem 3:1-Sieg im Cupfinal 1992 gegen Lugano im Berner Wankdorfstadion den Pokal in die Höhe. Bild: Keystone (Bern, 8.Juni 1992)

Es ist der 8. Juni 1992, die Verlängerung läuft, konkret: die 96. Minute. ­Adrian Knup findet die Lücke, Luzern führt 2:1, und Lugano ist nicht mehr zu einer Antwort fähig. Im Gegenteil. Nach 118 Minuten rückt erneut Knup in den Mittelpunkt. Sein Kommentar dazu: «Hebi Baumann leitet den Konter ein, Peter Nadig legt quer, und ich schliesse aus 20 Metern mit einem Flachschuss ab.» Die Mehrheit der 40'000 Zuschauer im altehrwürdigen Wankdorf-Stadion ist glücklich. Der FCL gewinnt den Cup, und seinen Beitrag dazu leistet auch der heutige Präsident Stefan Wolf. 21 ist er damals und noch am Anfang seiner Karriere. Die Luzerner erringen die dritte Trophäe ihrer Geschichte. Aber da ist ein Schatten, der auch in der Stunde des Triumphs nicht verschwindet.

Schlaflose Nächte statt Vorfreude auf den Cupfinal

Zu jenem Pfingstmontag gehört eine Vorgeschichte, die sich eine Woche davor ereignet und Beteiligte wie Fans fassungslos macht. Luzern verliert in Grenchen 1:2, steigt in die NLB ab, statt Vorfreude auf den Festtag folgen schlaflose Nächte. Beat Mutter sagt:

«Wir waren die Versager, es brauchte seine Zeit, um diesen Hammer zu verarbeiten.»

Im Ohr hat der Goalie heute noch die höhnischen Rufe der Lugano-Fans, als die Luzerner den Rasen betreten: «Lega B! Lega B!» Die Luzerner wärmen sich auf einem Platz hinter der Haupttribüne ein, auch Urs Schönenberger, dem auf einmal ein höllischer Schmerz in den Rücken steigt. Er schleppt sich in die Kabine und sagt zu Friedel Rausch: «Trainer, ich weiss nicht, ob es geht.» Der Trainer schaut ihn entgeistert an. Schönenberger fordert Teamarzt Albert Achermann auf, alle verfügbaren Spritzen zu laden, um ihn innert ein paar Minuten fit zu kriegen. «Zwei Pfeile hat er mir sicher reingehauen.»

Bei der Nationalhymne steht Schönenberger sehr wohl aufrecht, ist aber extrem nervös, weil er keine Ahnung hat, ob die Mittel des Doktors rasch genug wirken. Als das Spiel beginnt, funktioniert es. Und mit jeder Minute besser. René van Eck hat ein gutes Gefühl:

«Jedem ist bewusst gewesen: Wenn wir verlieren, haben wir die Saison komplett vergeigt.»

Luzern-Trainer Friedel Rausch umarmt nach dem Sieg im Cupfinal seinen Spieler Peter Nadig. Bild: Keystone (Bern, 8.Juni 1992)

Zuerst wird es allerdings bitter für die Blau-Weissen. In der 36. Minute. Paulo Andrioli bereitet einen Freistoss vor, 35 Meter sind es zu Mutters Tor. Der Brasilianer wird doch nicht etwa… Doch, und wie! Er wagt den Direktschuss. Der Fall nimmt eine seltsame Kurve, fliegt nach links, dreht sich nach rechts, Mutter rutscht auch noch aus – 0:1. «Von der Tribüne aus sah es aus, als wäre ich im Tiefschlaf», sagt Mutter.

«Aber die Hintertorkamera belegt, wie die Flugbahn des Balls mir keine Chance liess.»

Das Tor wird danach immer wieder thematisiert. Wenn sich die Mannschaft von damals trifft, «dann sind wir schnell beim 0:1», sagt Heinz Moser und fügt mit einem Schmunzeln an: «Wir werden uns wohl nie einig.» Friedel Rausch gibt damals in der Pause ein kurzes Interview: «Über das Tor, das wir erhalten haben, brauchen wir nicht zu reden.» Zum Zeitpunkt dieses Satzes steht es 1:1, weil Moser ausgeglichen hat und Wert darauf legt, wie ihm das gelungen ist: «Mit dem linken Fuss.»

Die Tessiner tun sich schwer, sie mögen es nicht, wenn die Luzerner ihnen auf die Füsse stehen. Stürmer Dario Zuffi hat das Vergnügen mit Van Eck, dem beinharten Verteidiger aus Holland, er sagt: «Wir mochten uns nicht besonders. René war einer der härtesten Gegenspieler, der mir je begegnet ist.» Um anzumerken: «Das Verhältnis hat sich längst entspannt.» Van Eck fragt mit einem süffisanten Grinsen:

«Hat einer der Lugano-Stürmer ein Tor erzielt? Nein. Also… alles richtig gemacht.»

Zuffis Laune leidet nicht nur wegen Van Eck. Ihm missfällt generell die Gangart der Luzerner, er findet, dass Schiedsrichter Arturo Martino mit Karten geizt. Luganos Trainer indes, Karl Engel aus Ibach, lobt den FCL, bei dem er von 1971 bis 1975 Goalie gewesen ist. Der Gegner habe Biss gezeigt, von überhartem Einsteigen mag er gar nicht erst reden, dafür übt er Selbstkritik: «Ich sagte den Spielern, sie sollen den Match nach gesichertem Ligaerhalt wie ein Dessert betrachten. Das war ein Fehler. Der Cupfinal muss eine Hauptmahlzeit sein. Nur mit Genuss und ein bisschen Tschüttele lässt sich ein so bedeutendes Spiel nicht gewinnen.»

«Longo» hütet den Pokal – auch in der Badewanne

Der Absteiger hingegen überzeugt mit Entschlossenheit und stürmt zum 3:1. Captain Knup erhält die begehrte Sandoz-Trophäe und ruft den «Neuanfang für den FC Luzern» aus. Und eigentlich wäre die Pokalübergabe der ideale Startschuss zu einer ausufernden ­Party. Nur: Präsident Romano Simioni hat explizit erklärt, dass es wegen des Abstiegs keine öffentliche Feier geben würde. Keine lange Nacht nach einem Cupsieg?

Da kommt der grossgewachsene Urs Schönenberger ins Spiel, «Longo», der Mann mit den Spritzen im Rücken und Vorbereiter des 2:1. Keine Feier? Kommt nicht in Frage! Und eine Feier ohne Kübel? Erst recht nicht! Nach einem gemeinsamen Essen zeigen sich die Spieler den Fans auf dem Balkon, dann geht’s ab auf eine Tour durch Lokale in der Stadt. Ständiger Begleiter: der Pokal. Schönenberger lässt ihn nicht aus den Augen und nimmt ihn schliesslich mit nach Hause. In seiner Krienser Wohnung stellt er die Trophäe über Nacht in die Badewanne und gönnt sich ein paar Stunden Schlaf.

Die Mannschaft und Präsident Romano Simioni (rechts) feiern mit der Sandoz-Trophäe den zweiten Cupsieg der Luzerner Klubgeschichte. Bild: Keystone (Bern, 8.Juni 1992)

Danach beginnt die Realität namens Nationalliga B, Chur, Emmenbrücke und Brüttisellen statt GC, Servette und YB. Der Abstecher in die Zweitklassigkeit dauert zwar nur ein Jahr, aber seit dem Cupsieg von damals ist kein Titel mehr dazugekommen. Schlusswort Beat Mutter:

«Es wird höchste Zeit, dass sich das ändert.»