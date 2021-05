FC Luzern Fabio Celestini lobt die Entwicklung des FCL: «Das beste Projekt der Schweiz» Zwischen dem FC Luzern und seinem Trainer Fabio Celestini scheint die Chemie zu stimmen. Daran ändert auch nichts, dass die Mannschaft in Sion den fünften Ligasieg in Serie verpasst hat. Daniel Wyrsch 14.05.2021, 05.00 Uhr

Fabio Celestini, Filip Ugrinic, Varol Tasar und Christian Schwegler (von links) besprechen sich nach dem 1:0. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 12. Mai 2021)

Die Young Boys sind am Samstag um 20.30 Uhr der nächste Gegner des FC Luzern. Seit geraumer Zeit deutet vieles darauf hin, dass Trainer Gerardo Seoane die Berner nach drei erfolgreichen Jahren mit drei Meistertiteln und einem Cup-Sieg in Richtung Bundesliga verlässt.

Fabio Celestini geniesst einen hervorragenden Ruf in der Szene. Falls der Trainerposten bei YB frei wird, könnte er zu einem heissen Kandidaten im Wankdorf werden. Celestini ist eine ehrliche Haut, er weiss, wie das Geschäft läuft. Für ihn ist es kein Problem, wenn über seinen Namen bei den Spitzenklubs YB oder FC Basel spekuliert wird. Vergangenen Sommer verhandelte er im St.-Jakob-Park mit den Basler Verantwortlichen. Schliesslich machte FCB-Präsident Bernhard Burgener den finalen Schritt aber nicht – und Celestini blieb in der Swisspor-Arena.

Aussage kommt einem Versprechen gleich

Doch inzwischen hat der 45-jährige Lausanner richtig Gefallen daran gefunden, wie sich der FCL entwickelt. Celestini schwärmte gestern: «Wir befinden uns auf gutem Weg. Aber das ist erst der Anfang. Toll, wie sich der Verein und die Mannschaft entwickeln.» Auf die Zwischenfrage, ob er sich dazu entschieden habe, zu bleiben, antwortete der Coach mit einem gültigen Vertrag bis Sommer 2023: «Das beste Projekt der Schweiz hat der FC Luzern.»

Diese Aussage kommt einem Versprechen gleich. Mindestens was die Schweiz und die neue Saison betrifft. Die Innerschweizer können mit ihrem Coach planen. Dass Celestini das Ziel hat, früher oder später in Spanien zu arbeiten, ist kein Geheimnis. Dort hat der Schweizer Ex-Internationale die prägendste Zeit seiner Profikarriere verbracht, in La Liga möchte er dereinst auch eine Mannschaft trainieren.

Beeindruckt über das Vertrauen der Verantwortlichen

Doch zurück zur aktuellen Arbeit des Latinos, wie sich der Mann mit italienischen Eltern selbst bezeichnet. Celestini hat imponiert, dass er von Sportchef Remo Meyer und den Aktionären Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri das Vertrauen für die vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre bekam, als sich das Team noch mitten im Abstiegskampf befunden hatte. «Das war ein wichtiges Zeichen für mich und die Spieler», stellte er fest.

Inzwischen liebäugeln Coach und Team mit einer Platzierung in den Top 3. Die Ambitionen haben zwar am Mittwoch beim 1:1-Unentschieden in Sion einen Dämpfer bekommen, aber die Erfolgsausbeute während der letzten vier bis fünf Wochen ist so erfreulich gewesen, dass man die verlorenen zwei Zähler im Tourbillon mit einer gewissen Gelassenheit verschmerzen kann.

Bloss zwei Punkte aus den ersten sechs Runden

In den letzten sechs Meisterschaftspartien gewann der FCL 14 Punkte. Nach 34 Runden haben die viertplatzierten Innerschweizer 46 Zähler auf dem Konto. Dazu machte Celestini eine interessante Feststellung: «In den ersten sechs Partien holten wir nur zwei Punkte. Anschliessend in 28 Spielen 44 Zähler.» Weil sie die Transfers aus finanziellen Gründen erst auf den letzten Drücker machen konnten, habe er sein Team mit neun Wechseln erst im Oktober vollständig zur Verfügung gehabt. Bei diesem Punkt sieht Celestini Verbesserungspotenzial:

«Wenn wir schneller werden, die Transfers früher machen können, damit der Grossteil des Kaders zu Saisonbeginn bereit ist, erhöht das die Möglichkeit markant, an der Spitze der Super League zu spielen.»

Mannschaft sukzessive voranbringen

Jetzt, wo sie erfolgreich unterwegs seien, könne er unbefangener auf das Budget hinweisen.

«Luzern gehört nicht zu den Nummern 5 oder 6 der Liga, hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Mittel für die erste Mannschaft sind wir im unteren Drittel der zehn Klubs.»

Celestini differenziert dabei zwischen Sportbudget und dem Gesamtbudget des FCL, der mit dem Stadion, den Trainingsanlagen und der Akademie in Sachen Infrastruktur sehr gut dastehe.

Seiner Mannschaft machte er ein grosses Kompliment: «Aus ihren Möglichkeiten holt sie enorm viel raus, das ist fantastisch.» Auch für die Zusammenarbeit mit Sportchef Meyer findet er lobende Worte: «Er hat das Team gut zusammengestellt, ich vertraue ihm.» Im Cupfinal vom Pfingstmontag in Bern gegen St.Gallen winkt der erste Titel für den FCL seit 29 Jahren. Celestini erklärte: «Ich will keine Revolution, sondern einfach Schritt um Schritt mit der Mannschaft vorankommen.»

Sion – Luzern 1:1 (0:0)

Tourbillon. – 100 Zuschauer. – SR San.

Tore: 49. Tasar (Ndiaye) 0:1. 90. Khasa (Tosetti) 1:1.

Sion: Fickentscher; Martic (74. Theler), Cavaré, Ndoye, Iapichino (74. Uldrikis); Khasa, Grgic (83. Zock), Araz, Tosetti; Hoarau, Karlen (56. Baltazar).

Luzern: Müller; Schwegler, Lucas Alves, Burch, Sidler; Tasar (83. Lang), Ugrinic, Wehrmann (75. Emini), Schürpf; Sorgic (75. Alounga), Ndiaye.

Bemerkungen: Sion ohne Kabashi, Wesley, Doldur, Bamert, Vlasenko, Tupta und Lacroix (alle verletzt). Luzern ohne Binous, Schulz, Ndenge, Alabi, Schaub und Frydek (alle verletzt). 79. Uldrikis Kopfball an den Pfosten. Verwarnungen: 29. Burch, 72. Araz, 83. Baltazar (alle Fouls). 90. Schwegler (Reklamieren).