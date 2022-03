FC Luzern FCL droht Unruhe im Abstiegskampf: Stehen Marvin Schulz und Christian Gentner vor dem Abschied? Sieben Spieler des FC Luzern haben auslaufende Verträge: Sportchef Remo Meyer spricht nicht darüber, Tendenzen zeichnen sich aber ab. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Christian Gentner (links) in Aktion gegen Jordan Lefort von YB: Eine Vertragsverlängerung des FC Luzern mit dem 36-jährigen Captain würde überraschen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 5. März 2022)

Der abstiegsgefährdete FC Luzern startet am Sonntag (14.15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Lugano in das entscheidende letzte Saisonviertel. Die Zukunft von sieben FCL-Profis ist offen, ihre Verträge laufen im Sommer aus. FCL-Sportchef Remo Meyer sagt nur:

«Wir sind mit den betreffenden Spielern im intensiven Austausch – seit Winter, teilweise schon seit Herbst. Sie sind informiert über unsere Planung. Doch jetzt zählt nur der Teamerfolg – und nicht die Situation Einzelner.»

Tendenzen sind erkennbar, hier unsere Einschätzung zu den Zukunftsperspektiven der sieben Luzern-Profis.

Marvin Schulz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

Der 27-jährige Ex-Gladbacher ist seit fünf Jahren beim FCL. Lange zählte er zu den Leistungsträgern. Er ist einer der raren Spieler, die technisch wie physisch zu überzeugen wissen, dazu polyvalent einsetzbar sind. In dieser Saison kommt er weniger zur Geltung, eine Trennung ist nicht auszuschliessen.

Christian Gentner îm Einsatz gegen den FCSG. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

Er ist als zweifacher Meister in Deutschland und Ex-Nationalspieler prominentester FCL-Profi. Obwohl von Trainer Mario Frick als Captain bestätigt, hat er unter ihm seinen Stammplatz verloren. Zwar ist «Gente» für seine 36 Jahre immer noch erstaunlich fit, aber der Zahn der Zeit nagt auch an ihm. Die Spritzigkeit, die im Fussball so wichtige Antrittsschnelligkeit, geht ihm immer mehr ab, so kommen nur selten Akzente von ihm. Eine Vertragsverlängerung mit dem Altstar würde überraschen.

Tsiy William Ndenge. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Beim 24-jährigen Deutsch-Kameruner stehen die Zeichen ganz klar auf Trennung. Erst sechs Super-League-Spiele hat er in dieser Saison absolviert, vier davon unter Interimscoach Sandro Chieffo. Bei Frick findet er nicht einmal Aufnahme im Aufgebot, sitzt auf der Tribüne. Der spielstarke Mittelfeldmann mit Vergangenheit in Gladbach ist beim FCL immer wieder von Verletzungen gestoppt worden. In mehr als dreieinhalb Jahren bestritt der Pechvogel für die Innerschweizer lediglich 44 Pflichtspiele.

Silvan Sidler beim Einwurf im Match gegen Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Hatte sich das FCL-Eigengewächs im Herbst noch gegen Patrick Farkas durchgesetzt, ist er gegen die Dynamik des neuen Rechtsverteidigers Mohamed Dräger chancenlos. Sidler, der 23-Jährige aus dem Knonaueramt mit Schwyzer Wurzeln, wird sich zusammen mit seinen Beratern Gedanken machen, ob er mit der Erfahrung von mehr als 100 Super-League-Partien auch anderswo interessante Perspektiven hätte. Die FCL-Leitung muss sich fragen, ob sie auf diesen zuverlässigen, regelmässig eingesetzten und benötigten Aussenverteidiger aus dem Inventar des Klubs künftig ohne Not verzichten will.

Simon Grether im Kampf gegen Schaffhausens Agustin Gonzalez. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Ebenfalls zur Kategorie der zuverlässigen Ergänzungsspieler gehört der 29-jährige Basler. Seit sechs Jahren ist er schon beim FCL. In dieser Saison ist er in zwölf Ligaspielen (von 27) eingesetzt worden. Einst vom Duo Rahmen/Gaugler verpflichtet, hat er auch von Meyer Vertrauen erhalten. Einmal mehr wägt der FCL ab: Behält man Grether oder nicht?

Martin Frydek im Einsatz gegen die Grasshoppers. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2022)

Kürzlich feierte der Tscheche seinen 30. Geburtstag, dabei sieht der ehemalige Internationale seines Landes und Ex-Captain von Sparta Prag jünger aus. Auch auf dem Platz wirkt er beim FCL trotz seines Alters und der Routine jung und dynamisch – ein Linksverteidiger mit Vorwärtsdrang und spielerischen Qualitäten. Unter Frick agiert er in der Defensivarbeit disziplinierter. Seine Leistungen deuten daraufhin, dass der FCL mit ihm verlängern will.

Vaso Vasic im Einsatz gegen GC. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2022)

Im letzten Herbst war der 31-jährige Aargauer ein Glücksfall für die Innerschweizer. Zehn Pflichtspiele musste er den verletzten Marius Müller ersetzen. Insgesamt erfüllte er seinen Job zur vollen Zufriedenheit. Vasic gefällt es beim FCL, eine erfahrene Nummer 2 braucht der Klub. Er wird voraussichtlich bleiben.

Sportchef Meyer über das weitere Vorgehen: «Wir kommunizieren umgehend, sobald Verträge verlängert worden sind, ansonsten werden Kadermutationen erst Ende Saison bekanntgegeben.»

Mohamed Dräger im Einsatz gegen den FC St.Gallen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

Offen ist zudem, wer von den Leihprofis «Mo» Dräger (von Nottingham Forest), Nikola Cumic (von Olympiakos Piräus) und Marko Kvasina (von KV Oostende/BEL) bleibt. Der tunesische WM-Fahrer Dräger spielt stark, ihn würde Mario Frick sicher gerne behalten. Remo Meyer zur Vertragssituation dieser Profis:

«Für die Leihspieler Dräger, Cumic und Kvasina haben wir Kaufoptionen. Hier müssen wir nicht nur die Investition an sich in Betracht ziehen, sondern auch die dazugehörenden Lohnkosten.»

Bedeutet, dass die Innerschweizer Mühe haben, einen Spieler des Formats von Dräger finanzieren zu können. Die Situation dürfte beim 25-jährigen Deutsch-Tunesier ähnlich kompliziert sein wie Ende der letzten Saison beim damaligen Luzerner Topskorer Louis Schaub, der schliesslich zurück zum 1. FC Köln in die Bundesliga ging.

Der FCL-Sportchef schaut dennoch optimistisch in die unmittelbare Zukunft – Meyer sagt : «Wir haben Freude, dass unsere Mannschaft wieder geschlossen auftritt. In diesem Sinn nehmen wir das letzte Saisonviertel zuversichtlich in Angriff.»

Auf das Heimspiel gegen Lugano folgt am Samstag, 9. April, das Direktduell um Platz 8 gegen die Grasshoppers in Zürich.

