FC Luzern FCL-Knipser Dejan Sorgic hat die Vorgabe seines Trainers erfüllt – steuert er jetzt noch mehr entscheidende Tore bei? Zwölf Tore wünschte Fabio Celestini von Goalgetter Dejan Sorgic. Die hat er erzielt, aber es bleiben noch zwei Spiele: Am Freitag der letzte Meisterschaftsmatch zu Hause gegen Lugano und am Pfingstmontag der Cupfinal in Bern gegen St. Gallen. Daniel Wyrsch 20.05.2021, 05.00 Uhr

Der drittbeste Torschütze der Liga: Dejan Sorgic (Mitte) jubelt beim Heimspiel gegen Servette. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 9. Mai 2021)

Als Dejan Sorgic Anfang Oktober 2020 nach über sieben Jahren zum FC Luzern zurückkehrte, sprach er selbstverständlich auch mit Fabio Celestini. Der Trainer erklärte dem Mittelstürmer, dass er mindestens zwölf Tore in der Super League von ihm erwarte. «Wenn jetzt noch ein 13. Treffer dazukommt, ist es mir natürlich auch recht», sagt Celestini vor dem letzten Ligamatch vom Freitag (20.30 Uhr) zu Hause gegen Lugano.

Luzerns-Goalgetter Dejan Sorgic will zum Saisonabschluss noch einmal treffen. Für Thun hatte er in der Super League zwei Saisons mit je 15 Toren beendet. Mit dem Dutzend für den FCL könnte er aber auch leben, sagt der 31-jährige Zuger mit serbischen Wurzeln.

«Ich stiess aus Auxerre spät zum Klub, ausserdem hatten wir in dieser Saison als Mannschaft einige schwierige Phasen durchzustehen.»

Als Penaltyschütze sei er nicht zum Zug gekommen, «weil Marvin Schulz bis zu seiner Verletzung diese Aufgabe souverän erfüllte». Schulz hatte alle vier Elfmeter sicher verwertet. «In den folgenden Partien war ich nicht mehr auf dem Platz, als wir zu Penaltys gekommen sind», stellt Sorgic fest.

Francesco Margiotta erfolgreich ersetzt

Der beste FCL-Torschütze hatte in der Anfangsphase der Saison Francesco Margiotta als Nummer 9 ersetzt. Der Italiener war zu Chievo Verona in die Serie B gegangen. In der Vorsaison hatte er elf Tore und neun Assists für den FCL markiert. Sorgic kommt mit zwölf Treffern und drei Assists ebenfalls auf beachtliche 15 Skorerpunkte – ohne wie Margiotta ein Spezialist für stehende Bälle zu sein. Luzerns Topskorer ist übrigens ein anderer Neuzugang: Louis Schaub. Der Österreicher hat acht Tore und zehn Assists auf dem Konto. Gegen Lugano soll er gemäss Celestini wieder fit sein.

Für Sorgic zählt neben der positiven Bilanz auch das physische und mentale Wohlergehen:

«Ich fühle mich beim FCL und in der Zentralschweiz zu Hause. Das hat sich wohl auch positiv auf meinen Körper ausgewirkt: Ausser einer Knieverletzung, die ich nach einem Schlag im Auswärtsspiel in Zürich erlitt, bin ich ohne Blessuren durch die Saison gekommen.»

In der Heimpartie gegen Lugano will sich Sorgic im Hinblick auf den Cupfinal drei Tage später nicht schonen: «Wir wollen uns mit einem Sieg Platz 4 sichern. Dann können wir von einer erfolgreichen Saison sprechen.» Erst danach komme die Zeit, um an den am Pfingstmontag (15.00 Uhr) in Bern stattfindenden Cupfinal gegen St.Gallen zu denken. «Dann ist es okay, wenn etwas zusätzliche Nervosität dazukommt.» Das sei normal vor grossen Spielen. Sorgic spricht aus Erfahrung: 2019 stand er mit Thun im Endspiel gegen Basel, die Thuner unterlagen 1:2 – er schoss das Anschlusstor. «Es schmerzt, als Verlierer vom Platz zu gehen.» Und er verspricht den FCL-Fans:

«Wir tun alles dafür, den Kübel zu holen.»

Dejan Sorgic hat in dieser Saison noch kein Cuptor erzielt. Allerdings spielte er nur im Halbfinal gegen Aarau (2:1). Der Mittelstürmer hat sich den Cuptreffer wohl für den Final aufgehoben. Darauf angesprochen, lächelt er nur. Die Antwort will er auf dem Rasen geben.

FCL-Coach sieht Potenzial beim neuen U21-Nationalspieler Marco Burch

Nach abgesessener Gelbsperre gegen Meister YB (2:5) möchte der 20-jährige Marco Burch gegen Lugano und ebenso in Bern gegen St.Gallen wieder zum Einsatz kommen. Die Chancen stehen gut. Celestini sagt zum erstmaligen Aufgebot des Innenverteidigers für das U21-Nationalteam: «Marco hat es sich verdient, er hat Potenzial. Seine Entwicklung geht weiter.»