FC Luzern FCL-Mittelfeld-Ass Samuele Campo gibt sich kämpferisch – er verteidigt die Spielidee von Fabio Celestini Samuele Campo kehrt am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem FC Luzern an seine alte Wirkungsstätte nach Basel zurück. Vorher sprechen sich die Luzerner in internen Gesprächen aus. Beim FCL befindet sich die Mannschaft definitiv im Krisenmodus. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Samuele Campo steht vor seinem ersten Spiel mit dem FC Luzern im St.-Jakob-Park.

Die Markierungen sind am Donnerstag kurz vor 10 Uhr auf den Rasen gestellt, die Trainingsutensilien vorbereitet. Doch vom Luzerner Profi-Team ist nichts zu sehen. Fabio Celestini, Spieler und Staff verbringen die Zeit stattdessen im Aufenthaltsraum, die Übungseinheit fängt mit rund einer Stunde Verspätung an.

Natürlich wird unter dem Publikum am Trainingsplatz von einer Krisensitzung gesprochen, die der FCL gerade abgehalten habe. Samuele Campo erscheint schliesslich mit einer den Umständen geschuldeten Verspätung zum Interview. Der 26-jährige Basler bestätigt:

«Wir haben uns intern unterhalten. Wir müssen uns austauschen, miteinander reden, damit wir im nächsten Match bereit sind. Am Wochenende ist es wichtig.»

Der punktgleich mit dem FC Lausanne-Sport am Tabellenende stehende FC Luzern muss am Sonntag zum Leader FC Basel. Die beiden Mannschaften trennen nach nur acht Spieltagen bereits 14 Punkte. Während der FCL mit vier Zählern weit unter den eigenen Erwartungen liegt, hat der FCB mit 18 Punkten einen starken Auftakt hingelegt.

Mittelfeldspieler Campo sagt vor seiner Rückkehr in den St.-Jakob-Park, wo der Italo-Schweizer seine fussballerischen Ausbildungsjahre verbrachte und in 84 Pflichtspielen bei den Profis 19 Tore schoss und 25 Assists gab:

«Klar gibt es einen besseren Zeitpunkt, um wieder in Basel zu spielen. Doch primär geht es um die Mannschaft und nicht um mich persönlich.»

Spürbar sind die Gespräche: Campo stellt sich in den Dienst des Teams. «Mein persönlicher Bezug zu dieser Affiche ist sekundär», sagt die Nummer 10 des FC Luzern.

Schlag auf Rücken fühlte sich wie ein Hexenschuss an

Seit Anfang Juli ist Samuele Campo in Luzern, gespielt hat er erst in vier Ligapartien. Im Cup und in der Conference-League-Qualifikation konnte er wegen Verletzungen gar nicht mittun. Zuerst erwischte es ihn als Einwechselspieler im ersten Saisonmatch gegen YB (3:4). Der Rücken machte hinterher Probleme. Campo: «Ich glaube, das steht in Zusammenhang mit dem Blinddarm, den ich mir vor der Ankunft in Luzern entfernen lassen musste. Deswegen konnte ich die Rumpfmuskulatur nicht trainieren, der Schlag gegen YB ist mir eingefahren wie ein Hexenschuss.»

Für den Edeltechniker folgte nach einer mehrwöchigen Pause gegen Lausanne ein weiterer Teileinsatz. Campo brachte viel Schwung ins Spiel, hatte aber Pech mit zwei Pfostenschüssen. Die Partie endete 1:1. Ein Woche später gegen GC, wieder zu Hause und wieder gab es nur ein 1:1-Remis, überdehnte er sich bei einer Rotation das linke Knie. Erstmals hatte er im FCL-Dress von Anfang an gespielt, musste wegen der Blessur nach 64 Minuten vom Spielfeld.

Am Sonntag stand er nach 14 Tagen Pause bei der 2:3-Niederlage zu Hause gegen Lugano wieder in der Startelf. Eine Stunde spielte er, dann ging er runter. Nun stellt er fest:

«Physisch fühle ich mich seit dem Lugano-Spiel viel besser.»

Am Knie seines starken linken Beines ist zwar an den blauen Tapes zu erkennen, dass er nicht schmerzfrei ist. «Das gehört halt zum professionellen Sport», meint Campo lächelnd.

Ein Verfechter der Celestini-Philosophie

Kritiker bezeichnen ihn als Schönwetter-Fussballer. Beim FCL macht er bislang den Eindruck des positiv denkenden Profis, der die Philosophie seines neuen und alten Trainers (2016 und 2017 zusammen bei Lausanne) verteidigt:

«Mit der Spielidee von Fabio Celestini hat Luzern schon viel erreicht. Wir müssen sie durchziehen – und wieder in die Spur kommen.»

Samuele Campo ist ein begnadeter Linksfuss. Hier passt er den Ball einem Luzerner Teamkollegen im Heimspiel gegen Lausanne. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 29. August 2021)

Ausgerechnet im «Joggeli» soll der FCL zum Siegen zurückkehren, dort hat er seit dem 26. April 2015 und einem 2:1-Erfolg nicht mehr gewonnen. «Sicher glauben wir daran, sonst müssten wir gar nicht antreten», betont Campo. Er stellt ausserdem fest:

«Basel hat eine gute Mannschaft, aber wir haben viel mehr Qualitäten, als wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Und dies müssen wir jetzt als Team auf dem Platz beweisen.»