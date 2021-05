FC Luzern «Ibra» Ndiaye: Der bescheidene Mann aus Senegal schiesst den FCL mit seinen vier Toren zum Cup-Titel Angreifer Ibrahima Ndiaye hat grossen Anteil an der erfolgreichen FCL-Saison. Er findet genau zur richtigen Zeit zur Bestform. Daniel Wyrsch 27.05.2021, 19.39 Uhr

Ibrahima Ndiaye (rechts) bejubelt mit seinen Luzerner Teamkollegen Dejan Sorgic (Mitte) und Louis Schaub (Nummer 10) sein 1:0-Führungstor im Cupfinal gegen St. Gallen im Berner Wankdorfstadion. Bild: Philipp Schmidli (Bern, 24. Mai 2021)

Wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, dann sind meist mehrere Spieler für die Leistungen verantwortlich. Beim FC Luzern fällt auf, dass er in der zu Ende gegangenen Saison alleine in der Offensive fünf Angreifer hatte, die sechs und mehr Tore erzielt haben. Zu ihnen zählen Dejan Sorgic (13 Treffer), Louis Schaub (8), Varol Tasar (7), Pascal Schürpf und Ibrahima Ndiaye (je 6).

FCL-Sportchef Remo Meyer ist zwar ehemaliger Innenverteidiger, aber er hat offensichtlich das Näschen, um einen schlagkräftigen Angriff zusammenzustellen. Remo Meyer stellt fest:

«Wir hatten eine sehr variable Offensive mit mehreren Spielern, die fünf und mehr Tore geschossen haben.»

Zu den bereits Genannten kommen noch Filip Ugrinic (5) und der verletzte Marvin Schulz (7) hinzu, der eine 100-prozentige Penaltyquote (4/4) hat.

FCL-Angreifer Ibrahima Ndiaye mit der Sandoz-Trophäe für den Sieger des «Coupe Suisse». Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bild, 24. Mai 2021)

Das Prunkstück der Innerschweizer ist der Sturm. In 36 Runden erzielte der FCL 62 Tore, das sind die zweitmeisten Treffer der Liga hinter Meister YB (74). «Durch die zahlreichen Spieler, die Abschlussqualitäten besitzen, sind wir unberechenbar gewesen», so Remo Meyer.

Ndiaye kommt lange Zeit von der Ersatzbank

Zur Gruppe der torgefährlichen Stürmer zählt Ibrahima Ndiaye. Der 22-jährige Senegalese hatte nach dem Saisonbeginn einen eher schweren Stand bei FCL-Coach Fabio Celestini. «Ibra» kam zwar im Auftaktspiel in Lugano 90 Minuten zum Einsatz, aber nach der 1:2-Niederlage schaffte er es in den folgenden 15 Begegnungen nur noch von der Bank aus in die Spiele. Erst im Schneegestöber zu Hause gegen Lugano (1:1) durfte der Afrikaner wieder durchspielen.

In der nächsten Partie gegen Vaduz steuerte er als Einwechselspieler sein total zweites Saisontor zum wichtigen 4:0-Heimsieg gegen den späteren Absteiger bei. So richtig blühte Ndiaye dann im April und Mai auf: In der Liga gelangen ihm in den letzten beiden Monaten der Saison je vier Tore und Assists.

Im Tessin gegen Chiasso und Lugano als Torschütze erfolgreich

Eindrücklich ist Ibra’s Trefferquote in den abschliessenden vier Runden im Cup-Wettbewerb: Der extrem bewegliche, schnelle und sprungstarke Mann aus dem senegalesischen Saint-Louis erzielte in jedem dieser K.o.-Spiele ein Tor. Angefangen beim Sieg beim FC Chiasso: Der spätere Challenge-League-Absteiger war nach der Pause (48.) in Führung gegangen, in der Folge drehten Ndiaye (61.) und Schaub (68.) die Partie, Luzern gewann 2:1.

Etwas mehr als einen Monat später mussten die Luzerner Mitte April wieder ins Tessin: Im Viertelfinal trafen sie im Cornaredo auf Liga-Konkurrent Lugano. Erneut drehten sie den Match: Schürpf (78.) mit Hilfe des Windes und Nidaye (107.) nach langem windunterstützten Abschlag von Penalty-Killer Marius Müller schafften es, aus einem 0:1 einen 2:1-Sieg nach Verlängerung zu machen.

Im Halbfinal und Final trifft «Ibra» zur 1:0-Führung

Im Halbfinal gegen Challenge-League-Klub FC Aarau schoss Ndiaye (4.) sein Team früh in Front, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Mickaël Almeida (10.) traf Superjoker Tasar (74.) zum 2:1-Siegtreffer.

Vor dem Cupfinal gegen St. Gallen in Bern sagte Ndiaye:

«Ich bin 100 Prozent überzeugt, dass wir den Cup gewinnen können.»

Ibra traf zum 1:0 (27.), Jordy Wehrmann zum 2:0 (31.) – nach Junior Adamus 1:2 (42.) schoss Schürpf den 3:1-Endstand (69.). Der FC Luzern feierte den Cup-Titel.

Beweglicher Ibrahima Ndiaye: So erzielt der 22-jährige Senegalese das 1:0-Führungstor im Cupfinal gegen St. Gallen auf dem Wankdorf-Kunstrasen. Bild: Philipp Schmidli (Bild, 24. Mai 2021)