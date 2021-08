FC Luzern: Fehlstart – verletzte Spieler kehren bald zurück

Fussball Der FC Luzern hofft nach dem Fehlstart auf die baldige Rückkehr der Teamleader Vor 75 Tagen feierte der FC Luzern euphorisch den Cupsieg, nach vier Pflichtspielen mit zwölf Gegentoren ist die Mannschaft von Fabio Celestini in der Realität der neuen Saison angekommen. Daniel Wyrsch 09.08.2021, 18.18 Uhr

Die Unterschiede könnten nicht grösser sein: Am Pfingstmontag hatte der FC Luzern mit dem 3:1-Sieg über St.Gallen den dritten Cup-Triumph der Klubgeschichte gefeiert. 10'000 Fans bereiteten der Mannschaft von Fabio Celestini bei der Rückkehr aus Bern neben dem Stadion auf dem Messegelände einen grossen Empfang.

Vor zweieinhalb Monaten hatten Fabio Celestin (mit Pokal) und seine Spieler den Cupsieg mit 10'000 Fans gefeiert auf der Allmend gefeiert.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. Mai 2021)

75 Tage später verlor der FCL am Sonntag beim 1:3 zu Hause gegen Zürich die zweite von drei Ligapartien der neuen Saison. Das Team ist mit einem Punkt Tabellenvorletzter.

Konsternation bei Luzerns Super-League-Debütant Noah Rupp (links) und Yvan Alounga nach der 1:3-Heimniederlage am Sonntag gegen Zürich. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 8. August 2021)

Zusammen mit dem Hinspiel der Conference-League-Qualifikation gegen Feyenoord Rotterdam, das letzte Woche zu Hause 0:3 verloren ging, haben die Blau-Weissen in vier Pflichtpartien zwölf Gegentore kassiert. Mit einem Schnitt von drei Gegentreffern avanciert der FC Luzern wieder zur Schiessbude. Dabei schienen die defensiven Defizite in der Schlussphase der Vorsaison behoben zu sein.

Badstuber und Co. funktionieren (noch) nicht

Ex-Bayern-Star Holger Badstuber, der vormalige RB-Salzburg-Verteidiger Patrick Farkas und der Kosovo-Internationale David Domgjoni haben als Neuzugänge die Abwehr bislang nicht stabilisiert. Coach Celestini will nicht Einzelspieler kritisieren, er findet: «Wir spielten im Kollektiv nicht gut genug.» Gegen den FCZ und Feyenoord kam auch noch Sand ins offensive Getriebe. Die Situation erinnert an den misslungenen Start der letzten Saison mit nur zwei Zählern aus sechs Spielen. Erst im achten Ligamatch errang der FCL den ersten Saisonsieg. Die Saison beendete der Cupsieger mit total zwölf Ligasiegen auf Platz fünf.

Wird die neue Saison nach anfänglichem Geknorze ähnlich verlaufen? Garantien gibt’s keine. Fabio Celestini sagt nach dem erneuten Fehlstart (drei Spiele, ein Punkt): «Die Verantwortung für die negativen Resultate trage ich als Trainer.» Der FCL hätte das Gleichgewicht und die richtige Feineinstellung zwischen Defensive und Offensive noch nicht gefunden. Der Monat August sei schwierig, wenn man eine neue Equipe aufbauen müsse. «Ich muss versuchen, eine Lösung zu finden. Wir haben die Spieler für ein gutes Team.»

FCL-Trainer Fabio Celestini ist mit seinem Team schlecht in die Saison gestartet. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Erhoffte Ruhe nach dem europäischen Rückspiel in Rotterdam

Celestini will sich am Donnerstag (20 Uhr, SRF info) mit seinem Team in Rotterdam beim Rückspiel gegen Feyenoord mit positiven Eindrücken aus dem europäischen Wettbewerb verabschieden. «Anschliessend haben wir hoffentlich etwas mehr Ruhe, es folgt am Sonntag der Cup in Cham. Dann kehren die Verletzten zurück.» Der Mannschaft fehlen mit Pascal Schürpf und Marius Müller zwei Leader, dazu wurde Marvin Schulz nach der roten Karte in St.Gallen für drei Spiele gesperrt. Ab wann kann Celestini auf die Rückkehrer zählen?

Marvin Schulz: In der Conference League ist er spielberechtigt, im Cup ist der Allrounder gesperrt. Das heisst: Am Sonntag (16 Uhr) in Cham sitzt er die zweite Sperre ab, eine Woche später bei Servette ist er das dritte und letzte Mal gesperrt.

Pascal Schürpf: Sein Knie war überbelastet, der Angreifer sollte nächste Woche wieder ins Training einsteigen, zuerst ist individuelles Arbeiten angesagt.

Marius Müller: Der Stammgoalie wird derzeit individuell behandelt, um seine Adduktorenprobleme beheben zu können.

Samuele Campo/Tsiy Ndenge: Der FCL geht davon aus, dass die beiden Mittelfeldspieler nach dem Cupspiel gegen Cham wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Samuel Alabi: Für den Offensivmann geht’s nach dem Kreuzbandriss erst im Frühjahr weiter.

Die Hoffnung auf eine FCL-Rückkehr von Louis Schaub lebt weiter, nachdem der Regisseur beim Weiterkommen des 1. FC Köln im DFB-Pokal gegen Jena (4. Liga) erst in der Verlängerung eingewechselt wurde. Köln siegte im Penaltyschiessen.