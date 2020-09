Porträt Mit Lourdes Romero haben die Frauen des FC Luzern einen Rohdiamanten im Tor: «Ich liebe es, zu hechten» Die Frauen des FC Luzern empfangen am Samstag (16.00 Uhr) den FC Zürich zum Heimspiel auf der Luzerner Allmend. Im Tor steht die 17-jährige, aufstrebende Lourdes Romero. Simon Wespi 24.09.2020, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einen fairen Kampf um Platz eins sollte es werden. Doch dann schlug die Verletzungshexe zu. Lea van Weezenbeek, Torhüterin bei den Frauen des FC Luzern, verletzte sich in der Saisonvorbereitung am Fuss. Es sei etwas Kompliziertes, sagt Trainer Glenn Meier. «Kein Arzt weiss genau, was Lea hat.» Es sei eine Entzündung, die nicht abschwellt. «Sie musste ihr eigenes Blut spritzen. Auch Fussspezialisten sagen alle etwas anderes», so der Trainer weiter. Inzwischen sind fast zwei Monate vergangen. Nächste Woche sollte van Weezenbeek zurück im Torhütertraining sein.

Im Luzerner Tor steht gegenwärtig Lourdes Carmen Romero Grzondziel, eine spanisch-deutsche Doppelbürgerin, aufgewachsen in Konstanz und gerade mal 17-jährig. Doch die junge Frau ist alles andere als zurückhaltend oder scheu.

Hält die Bälle neu für die FCL-Frauen: Lourdes Romero (17) wechselte von Zürich nach Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. September 2020)

Lourdes Romero wirkt sehr lebhaft, fokussiert und kommunikativ. Als würde sie wöchentlich einem Journalisten gegenübersitzen, beantwortet sie ausführlich die Fragen.

«Ich bin sehr selbstkritisch»

Trainer Meier weiss genau, was für einen Rohdiamanten er nun im Team hat. «Ihre Persönlichkeit in ihrem jungen Alter hat mich fasziniert. Normalerweise ist man da noch eher zurückhaltend. Sie hat ein selbstbewusstes Auftreten. Dies habe ich beim ersten Gespräch gespürt.»

Die junge Frau, die auf diese Saison hin vom FC Zürich nach Luzern wechselte, kam Anfang August zu ihrem Debüt in der NLA, die neu Women’s Super League heisst. «Mit 17 bereits auf diesem Level zu spielen, ist nicht selbstverständlich», hält der Trainer fest. Romero ist mit ihrem Einstand zufrieden: «Ich habe eine gute Leistung gezeigt», resümiert sie und sagt sogleich: «Ich bin jedoch sehr selbstkritisch.» Inzwischen sind es bereits vier NLA-Partien, die sie bestritten hat. «Ich hatte gute und weniger gute Aktionen», bilanziert sie.

Romero besucht das Sport-Gymnasium in Zürich. Zweimal die Woche trainiert sie mit der Mannschaft auf der Luzerner Allmend, zweimal absolviert sie ein Goalie-Training und zweimal steht ein Krafttraining in Zürich auf dem Programm. «Das Gymi ist zum Glück sehr flexibel», sagt Romero, die den langen Anfahrtsweg täglich auf sich nimmt.

«Meine Eltern und mein Onkel unterstützen mich, oft fahren sie mich ins Training.»

Sie fühlt sich sehr wohl in Luzern. «Das Team hat mich gut aufgenommen. Auch die Stadt gefällt mir äusserst gut.»

Lourdes Romero mag die Vorzüge der Goalie-Position: «Du kannst zum Helden werden oder einen Fehler zu viel machen, diese Ausgangslage mag ich sehr.» Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. September 2020)

Von Konstanz über Kreuzlingen führte ihr Weg nach Zürich. Im Herbst 2013 konnte sie ein Probetraining beim FCZ absolvieren. Bis auf einen kurzen Abstecher zu den Red Stars schnürte die junge Romero ihre Fussballschuhe stets für den FCZ, bei den Jungs wohlgemerkt. Während ihrer Zeit in Zürich stand sie nur gerade ein halbes Jahr bei den Mädchen im Tor. In der letzten Saison hielt Romero in der NLB für die U21 die Bälle fest. Hin und wieder konnte sie Testspiele im Fanionteam bestreiten.

Die Vorzüge der Goalie-Position

Viele Goalies spielen in der Jugend auf verschiedenen Positionen. Manche finden den Weg auf die Torlinie erst Jahre später. Nicht so Lourdes Romero: «Ich war schon immer im Tor. Mir gefällt, dass man als Goalie viel Verantwortung trägt. Man muss 90 Minuten konzentriert sein», sagt sie. «Du kannst zum Helden werden oder einen Fehler zu viel machen, diese Ausgangslage mag ich sehr.» Und: «Ich liebe es, zu hechten.»

Auf die Frage, ob sie nun einen Vertrag in Luzern habe oder vom FCZ ausgeliehen sei, antwortet sie schmunzelnd: «Wir haben keine Verträge. Aber ich bin nun fix in Luzern.» Es sei ihr nicht leicht gefallen, Zürich zu verlassen. Sieben Jahre hat sie dort gespielt. Romero sagt entschlossen:

«Ich habe vieles gelernt und bin sehr dankbar für die Zeit. Doch jetzt beginnt ein neues Kapitel.»

Ihr mittelfristiges Ziel, dereinst im Ausland zu spielen, führt sie sich stets vor Augen. «Ich habe die Möglichkeit bekommen, mich beim DFB zu zeigen», freut sich Romero, die bei der U19 der deutschen Auswahl im Kader steht. Ihre Gymnasium-Zeit dauert noch zwei Jahre. Danach möchte sie studieren gehen. «Etwas mit Sprachen wäre toll, denn ich bin sehr kommunikativ.» Bevor es so weit ist, fokussiert sie sich auf ihre Leistungen in Luzern. Am Samstag gastiert Romeros Ex-Klub Zürich (16.00 Uhr) auf der Allmend. Neben Servette zählen die Frauen des FCZ zu den grössten Anwärtern auf den Meistertitel. «Wir spielen zu Hause und wollen punkten, Favoritenrolle hin oder her. Und ich möchte ohne Gegentor bleiben.»