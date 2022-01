Fussball FCL-Spezialist Rolf Fringer traut bissigem und mentalstarkem Mario Frick den Klassenerhalt zu Rolf Fringer rettete den FC Luzern als Trainer und Sportchef vor dem Abstieg. Die brenzlige Lage von 2015 ähnelt der aktuellen Situation. Der Blue-Sport-Fussballexperte Fringer spricht über seine krisenerprobten Rezepte. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 04.01.2022, 19.21 Uhr

Beim FC Luzern hat eine schlechte Vorrunde gefolgt von einer starken Rückrunde fast schon Tradition. Zweimal holten die Verantwortlichen in solchen Situationen Rolf Fringer als Retter in der Not. Bei der ersten Mission Ligaerhalt war der bald 65-Jährige noch Trainer. In der Saison 2008/09 hatte der FCL den schlechtesten Start überhaupt hingelegt, in zwölf Spielen nur gerade zwei Punkte geholt. Fringer leitete die Wende bereits in der Hinrunde ein. Die Saison endete mit dem unvergessenen Barrage-Rückspiel, im letzten Match im alten Allmendstadion besiegten die Innerschweizer Lugano 5:0 und blieben in der Super League.

FCL-Camp bis jetzt nicht in Gefahr Während beim FC Basel mehrere positive Tests in der Mannschaft zur Absage des Trainingslagers in Dubai geführt haben, geht man beim FC Luzern weiterhin davon aus, am nächsten Dienstag wie geplant ins Vorbereitungscamp nach Marbella zu fliegen. Obwohl Vaso Vasic, Jordy Wehrmann, Ibrahima Ndiaye und Samuel Alabi vor dem Trainingsstart am Montag positive PCR-Testresultate erhielten – und sich seither in Isolation befinden. Vom neuen Trainer Mario Frick gibt es gegenüber den betroffenen Spielern keinen Vorwurf: «Sie haben es ja nicht mit Absicht gemacht. Das ist der Lauf der Zeit, wir sind nicht die einzigen mit Coronafällen. Auch beim FC Bayern hat es vier positiv getestete Profis gegeben.» Frick wünscht sich, dass Vasic, Wehrmann, Ndiaye und Alabi mit ins Camp reisen können. Für den FCL-Coach steht bis dato dem Trainingslager vom 11. bis 18. Januar an der Costa del Sol nichts im Wege. «Dem Verein ist es ein Anliegen, dass wir das Trainingslager durchführen. So lange sich die Lage nicht drastisch verändert, werden wir nach Südspanien reisen.» Nächster PCR-Test vor dem Hinflug nach Malaga Vor dem Hinflug mit der Swiss von Zürich nach Malaga, der am Dienstagvormittag geplant ist, sind nur die Geimpften und Genesenen von einem weiteren PCR-Test befreit, alle anderen müssen sich testen lassen. Die Proben werden am Sonntag und Montag entnommen. Gestern bestätigte FCL-Kommunikationsleiter Markus Krienbühl: «Wir analysieren die Situation laufend. Stand jetzt ist das Trainingslager nicht in Gefahr.»

Anders stellte sich die Situation in der Saison 2014/15 dar: Rolf Fringer wurde kurz vor Weihnachten für den glücklosen Sportchef Alex Frei verpflichtet. Die offensivstarke Mannschaft hatte weder unter Carlos Bernegger noch unter dessen prominenten Nachfolger Markus Babbel genügend gepunktet.

Der FCL-Staff bespricht sich 2015 im Trainingslager in Marbella: Assistenztrainer Roland Vrabec, Sportchef Rolf Fringer, Trainer Markus Babbel und Torhütertrainer Daniel Böbner (von links). Bild: Martin Meienberger (13. Januar 2015)

Babbel kam nicht voran, mit 13 Zählern in 18 Partien zierte Luzern den letzten Platz. Das sind zwar immer noch zwei Punkte mehr wie das aktuelle Luzerner Team nach der schlechtesten Halbsaison hat, trotzdem leuchteten schon damals sämtliche Alarmlichter auf der Allmend.

Lezcano wollte zuerst weg, verlängerte dann aber

Doch Fringer fand sofort die Schalter, um in der Mannschaft eine Aufbruchstimmung zu entfachen. Er trennte sich von Spielern wie dem von Sevilla ausgeliehenen Chilenen Bryan Rabello, der als Feintechniker weniger für den Abstiegskampf taugte. Dafür holte er Ex-FCL-Grössen wie Tomislav Puljic und Cristian Ianu zurück. Abwehrchef Puljic stabilisierte nicht nur die zuvor anfällige Verteidigung, sondern schoss zudem wichtige Tore. Ianu heizte den Konkurrenzkampf im Angriff an, machte Marco Schneuwly und Dario Lezcano Beine. Der Paraguayer Lezcano wollte eigentlich weg, versuchte sogar, dem Trainingslager in Marbella fernzubleiben, doch Fringer überzeugte den späteren Bundesliga-Stürmer schliesslich, beim FCL zu verlängern. Dabei half nicht zuletzt ein verbesserter Vertrag.

Die Investition in Lezcano zahlte sich sofort aus: Der Südamerikaner schoss acht Rückrundentore, war ein wichtiger Bestandteil eines Teams, das 34 Punkte in 18 Spielen sammelte, die Saison auf Platz 5 beendete. Später konnte Lezcano für 2,5 Millionen Euro an Ingolstadt verkauft werden.

Doch das begabte Ensemble mit Leczano, Schneuwly, dem heutigen Nationspieler Remo Freuler sowie Jakob Jantscher hatte weitere Impulse nötig: Babbel bekam den von ihm gewünschten Co-Trainer Roland Vrabec. «Fachlich machte der neue Assistenzcoach seinen Job hervorragend», sagt Fringer im Rückblick.

«Zieht man die richtigen Schlüsse, kann schnell ein neuer Geist geweckt werden.»

Geschlichtet zwischen den Streithähnen Bucchi und Affolter

Als Sportchef führte er viele Gespräche mit den Trainern und Spielern. «Ich habe den Bob angestossen, die anderen fuhren ihn», so Fringer. «Sie zogen mit – nur an mir lag’s nicht.»

In Marbella war die Aufbruchstimmung spürbar. Alle waren bis in die Haarspitzen motiviert, teils gar übermotiviert: Ersatzgoalie Lorenzo Bucchi packte Verteidiger François Affolter im Training am Kragen. Fringer hielt den Ball flach, sorgte im Hotel für die sofortige Versöhnung der Streithähne. Motivation und Zusammenhalt hatte zudem die Punkteprämie für die Spieler und den gesamten Staff ausgelöst.

Nach dem Streit auf dem Trainingsplatz versöhnen sich Torhüter Lorenzo Bucchi (rechts) und Verteidiger François Affolter am Strand vor dem Mannschaftshotel in Puerto Banus. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 14. Januar 2015)

Blue-Sport-Experte Rolf Fringer traut dem neuen FCL-Trainer die Wende zu:

«Mario Frick hat den nötigen Biss und die nötige Mentalität. Er lässt einen geradlinigen Fussball spielen, den es in dieser Lage braucht.»

