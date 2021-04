FC Luzern Für FCL-Offensivmann Ibrahima Ndiaye war das einfache Leben in Senegal Motivationsquelle: Um Profi zu werden, hat er viel gearbeitet Der Angreifer hat in seiner zweiten Saison beim FC Luzern zurück zur starken Anfangsform gefunden. Das Selbstvertrauen stimmt wieder. Daniel Wyrsch 26.04.2021, 19.02 Uhr

Der schnelle und agile Senegalese Ibrahima Ndiaye sorgt beim FCL wieder für Torgefahr. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. April 2021)

Ibrahima Ndiaye ist formstark: Der 22-jährige Senegalese schoss in den letzten fünf Ligaspielen für den FC Luzern drei Tore und bereitete zwei Treffer vor. Zudem erzielte er im Cup-Viertelfinal gegen Lugano den 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung. Die Zahlen belegen: «Ibra», wie er im Klub gerufen wird, ist wieder da. Zum 3:1-Heimsieg am Sonntag im Direktduell um den Ligaerhalt gegen den FC Zürich steuerte er ein Tor und einen Assist bei.

Warum hat der schlaksige und schnelle Aussenangreifer nach einer Durststrecke plötzlich einen Lauf? Ndiaye: «Ich glaube, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt, läuft es mir automatisch ebenfalls besser.» Mit den guten Leistungen steige automatisch das Selbstvertrauen.

Dabei hatte Luzerns Nummer 7 nach einer starken ersten Vorrunde in der Saison 2019/20 zwischenzeitlich den Platz in der Startelf verloren. Weshalb er diesen Leistungsknick hatte, kann er nicht erklären, er sagt:

«In einer Karriere gibt es immer bessere und schlechtere Phasen. Ich blieb immer konzentriert und habe einfach weiter hart an mir gearbeitet, und meine Ziele nicht aus den Augen verloren.»

Durchsetzungsvermögen und enorme Sprungkraft

Ndiaye ist flink und beweglich, er geht konsequent in die Zweikämpfe. Nach einem Foul in der 1. Minute gegen FCZ-Spielmacher Antonio Marchesano bekam er seine sechste Verwarnung der Saison, damit hat er zusammen mit Filip Ugrinic die zweitmeisten gelben Karten des FCL – nur Lorik Emini hat noch zwei mehr. Ndiaye bestätigt, dass das physische Spiel sein Mittel ist, um sich durchzusetzen: «Zum Teil war ich wohl aber ein bisschen zu aggressiv. Doch bei der einen oder anderen Karte waren die Schiedsrichter aus meiner Sicht etwas zu streng.»

Beim nur 1,76 Meter grossen und 65 Kilo leichten Offensivmann fällt auf, wie er deutlich grössere Gegenspieler im Kopfballduell überspringt. Die Sprungkraft sei das Resultat von vielen Trainings. «Schon als ich jung war, habe ich viel Zeit in das Üben von Kopfbällen investiert. Ich bin nicht der Grösste, also musste ich mir durch Sprungkraft und Timing Vorteile verschaffen.»

Aus einem besonderen Holz geschnitzt

Schaut man Ibrahima Ndiaye im Training und Match zu, ist sofort zu erkennen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Der Jungprofi aus Senegal erzählt: «Meine Kindheit war nicht einfach. Ich musste immer weit reisen, um zur Schule oder ins Training zu gelangen. Gleichzeitig war das für mich aber auch eine Motivationsquelle. Ich wollte es im Fussball und im Leben schaffen, dafür musste ich viel arbeiten.»

Im Sommer ist der Afrikaner bereits zwei Jahre in Luzern. Er hat einen Vertrag, der noch zwei Saisons bis Sommer 2023 gültig ist. Vom Klub schwärmt er in den höchsten Tönen:

«Der FCL ist wie meine zweite Familie. Die Leute hier sind wirklich super – und es passt wunderbar für mich.»

Ibrahima Ndiaye geniesst die gute Atmosphäre in der Mannschaft, die auch Trainer Fabio Celestini immer wieder explizit lobt. Selbst in weniger positiven Phasen der Meisterschaft.

Mit seiner Familie lebt er in Kriens

In der Kabine spricht Ndiaye am meisten mit Pascal Schürpf, Stefan Knezevic und Marco Bürki. «Neben dem Platz bin ich sehr oft mit Samuel Alabi zusammen.» Mit dem 20-jährigen «Sämu» aus Ghana hat sich eine Fussballer-Freundschaft entwickelt. Zu Hause ist der junge Familienvater Ibrahima Ndiaye in Kriens. Mit seiner Frau und der gemeinsamen kleinen Tochter lebt er dort unweit der Swisspor-Arena.

Der Glaube an den Cupsieg

Weit ist auch der Weg in den Cupfinal vom Pfingstmontag in Bern nicht mehr für den FCL. Ndiaye schoss die Innerschweizer nach einem langen Abschlag von Goalie Marius Müller im Cornaredo gegen Lugano in den Halbfinal gegen Aarau. Beim Challenge-League-Klub spielt Luzern am nächsten Dienstag (17.30 Uhr) im Brügglifeld ums Finalticket.

«Ibra» Ndiaye ist optimistisch:

«Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass wir den Cup gewinnen können. Ich glaube, wir haben die Qualität dazu.»

Zuvor tritt der FCL am Samstag (18.15 Uhr) in Vaduz an. Mit mit dem dritten Ligasieg hintereinander könnte sich Luzern in der fünftletzten Runde aller Abstiegssorgen entledigen.