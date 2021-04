Matchbericht & Noten «Wir haben den Sieg bis zum Schluss gesucht»: Torschütze Varol Tasar über die Moral der Luzerner Nach fünf Spielen ohne Sieg gewinnt der FC Luzern wieder einmal – dank eines Last-Minute-Tors mit 1:0 gegen Lausanne. Der Erfolg der Luzerner geht nicht zuletzt wegen einer Leistungssteigerung nach der ersten Halbzeit in Ordnung. Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald 21.04.2021, 23.01 Uhr

Ob er ein «Super-Joker» sei, wurde FCL-Angreifer Varol Tasar nach dem Match gefragt. Der 24-jährige Einwechselspieler nickte und bestätigte: «Das kann man so sagen.» Der mit den Teamkollegen und den erstmals seit Oktober wieder zugelassenen 80 Fans und 20 Sponsoren frenetisch bejubelte 1:0-Siegtreffer über Lausanne-Sport war eine späte Erlösung für Luzern. In der 90. Minute war’s, als Tasar zuschlug. Er profitierte von einem perfekten Steilpass von Pascal Schürpf.

Der 31-jährige Basler setzte damit die ganze Abwehr der Waadtländer schachmatt. Tasar hätte auch Torhüter Mory Diaw umspielen und einschieben können. Der Mann mit der herausragenden Schusstechnik entschied sich für die anspruchsvolle Art des Abschlusses: Mit dem schwächeren rechten Fuss lupfte er den Ball mit viel Gefühl über Lausannes machtlosen Torhüter.

Varol Tasar erzielt das wichtige FCL-Tor in der 90. Spielminute. Bild: Martin Meienberger

Varol Tasar ist der Super-Joker, weil er den FCL in dieser Saison nun schon zum dritten Mal als Einwechselspieler zum Vollerfolg schoss: Zuerst erzielte er im Dezember das späte 2:1-Siegtor in Sion, dann drehte er im Februar den Auswärtsmatch in Lugano, machte mit zwei Treffern in der Schlussphase aus einem 1:2 ein 3:2 für Blau-Weiss.

Das vierte Jokertor ist Gold wert im Abstiegskampf

Sein viertes Jokertor von insgesamt fünf Ligatoren hat Tasar gestern gemacht. Vielleicht sein wichtigstes. Die drei Punkte sind für den FC Luzern Gold wert. Der in Waldshut aufgewachsene Deutsch-Türke weiss, warum: «Wir befinden uns im Abstiegskampf.»

Dabei hatte es in der Schlussphase dieser ausgeglichenen Partie eher danach ausgesehen, dass die Gäste noch zum Vollerfolg kommen könnten. Lausanne-Trainer Giorgio Contini hatte wie Fabio Celestini am Samstag beim 0:0-Remis in St. Gallen drei Offensivleute eingewechselt. Die hochbegabten Nizza-Leihprofis Evann Guessand (59.) und Lucas Da Cunha (71.) sowie den japanischen Flügel Toichi Suzuki (71.) brachte Contini mit dem Auftrag ins Spiel, für Aufsteiger Lausanne die Tore zum dritten Saisonsieg über Luzern zu schiessen.

Das gelang nicht, weil Luzern kompakt und solidarisch verteidigte. Hinter dem Abwehrbollwerk stand mit Marius Müller ein Goalie mit einem riesigen Selbstvertrauen. In der 35. Minute lenkte er einen harten und platzierten Schuss des durchgebrochenen Linksaussen Hicham Mahou mit seinen Fingerspitzen an den Pfosten.

Müller mit einer wichtigen Parade in der ersten Halbzeit. Bild: Martin Meienberger

Ein Rückstand zu diesem Zeitpunkt wäre für den FCL fatal gewesen. Denn die Innerschweizer hatten sich in der ersten Halbzeit schwer getan gegen die Romands, die mit 40 Punkten auf dem Konto angereist waren und dementsprechend mit einer anderen Körpersprache auftraten. Der FCL hatte Mühe, Zugriff zu bekommen. Trainer Fabio Celestini war unzufrieden, forderte mehr Spielfluss: «Wir spielten ohne Rhythmus. Das war eindeutig zu wenig in der ersten Halbzeit.»

In der Pause mussten sich die Luzerner von ihrem Coach eine Kabinenpredigt anhören: «Ich sprach auf die Jungs ein», erzählte Celestini. «Wir müssen den Ball spielen, ihn zirkulieren lassen.» Der FCL verliess seine defensive Ausrichtung, ging deutlich mehr offensives Risiko ein. «Wir haben es besser gemacht», fand auch Celestini.

FCL-Trainer Celestini. Bild: Martin Meienberger

Zumindest während einer halben Stunde bis zur 75. Minute. Doch der Ball fand den Weg nicht ins Tor der Lausanner. Die beste Chance hatte Ibrahima Ndiaye in der 50. Minute nach einem Durchspiel mit Dejan Sorgic und Schürpf. Der Senegalese scheiterte jedoch an Diaw. Schürpf schoss drei Minuten später ins Aussennetz – und Sorgic nach 70 Minuten über die Torlatte. Und Tasar kam kurz nach seiner Einwechslung nicht an Diaw vorbei (74.).

Vollerfolg wirkt sich in der Tabelle aus: Luzern ist neu Sechster

Dann machte Lausanne Druck. Vor dem Luzerner Gehäuse gab es mehrere brenzlige Szenen, aber zu einer hochkarätigen Torchance kamen die Gäste nicht. Goalie Müller und das ganze Team feierten am Ende das sechste Spiel (von total 30) ohne Gegentor. Das ist umso erstaunlicher, weil der FCL vor den letzten drei Pflichtpartien mit nur einem Gegentor in 28 Ligamatches 49 Gegentreffer kassiert hatte.

Mit dem Last-Minute-Tor von Tasar errang der FCL am Ende den ersten Sieg nach fünf sieglosen Ligapartien – und den ersten Vollerfolg der Saison über Lausanne. Für Celestini war es im fünften Spiel als Trainer der erste Sieg über seinen Heimatverein Lausanne. «Die Spiele gegen Lausanne sind für mich immer speziell, jetzt zählt aber nur der Erfolg als Team – eine Gruppe, die zusammenhält.» Der solidarische Auftritt, der mit drei Punkten belohnt wurde, wirkt sich in der Tabelle mit dem Sprung von Rang 8 auf Platz 6 aus.

Grenzenloser Jubel der FCL-Spieler nach dem späten Siegtreffer. Bild: Martin Meienberger

«Ich habe am Ende fast Krämpfe bekommen», sagt Stefan Knezevic nach Spielschluss ausgepumpt. Der FCL-Innenverteidiger bilanziert nach dem 1:0-Sieg: «In unserer aktuellen Situation sind diese drei Punkte enorm wichtig. Wir haben uns nach einer etwas trägen ersten Halbzeit gesteigert, waren aufsässiger, und am Ende ist der Sieg verdient. Es freut mich auch, dass wir kein Gegentor erhalten und wenige Chancen zugelassen haben.»

FCL-Verteidiger Stefan Knezevic zeigte beim 1:0 gegen Lausanne eine starke Leistung. Bild: Martin Meienberger

Zum Siegtreffer meint der Verteidiger: «Ich habe es von hinten gar nicht richtig realisiert. Plötzlich stand Tasar vor dem Goalie und schoss mit dem rechten Fuss. Das Tor war unglaublich schwierig zu erzielen – ich freue mich für ihn.» Mit Blick auf das nächste Heimspiel am Sonntag gegen Zürich sagt Knezevic: «Nach diesem Sieg dürfen wir uns nicht ausruhen. Zürich ist ebenfalls im Abstiegskampf. Klar ist: Wir müssen in der ersten Halbzeit besser spielen als gegen Lausanne.»



Siegtorschütze Varol Tasar sagte nach dem Spiel: «Wir haben den Sieg bis zum Schluss gesucht, und ich bin froh, konnte ich den entscheidenden Treffer erzielen. Diese Punkte sind sehr viel wert, aber wir müssen dranbleiben.»

Zum schönen Pass von Pascal Schürpf sagt Tasar: «Er hat mir vor dem Spiel gesagt, dass er mich finden wird – und es hat geklappt.» Ein Wort noch zu den Fans auf der Haupttribüne: «Sie haben uns während des Spiels mit Applaus motiviert, und nach dem Abpfiff konnten wir mit ihnen den Sieg feiern.»

80 Fans und 20 Sponsoren- und Donatorenvertreter sind nach den Lockerungen wieder im Stadion vor Ort. Die 80 Plätze auf der Haupttribüne verloste der FCL unter allen Saisonkarten-Inhabern.

Bild: Janick Wetterwald

Es hallen immerhin zwischendurch wieder etwas Szenenapplaus und sogar Fangesänge durch das Luzerner Fussballstadion. Am Ende gibts den verdienten Lohn mit dem Siegtreffer für den FCL und die Haupttribüne verabschiedet die Mannschaft mit Applaus in die Garderobe.

Standing Ovations für den FC Luzern nach dem Sieg gegen Lausanne. Bild: Martin Meienberger

Luzern – Lausanne 1:0 (0:0)

Swissporarena. – 100 Zuschauer. – SR San.

Tor: 90. Tasar (Schürpf) 1:0.

Luzern: Müller; Burch, Knezevic, Grether; Wehrmann (71. Emini), Frydek, Schürpf, Schaub (76. Alabi), Ugrinic; N’Diaye (86. Alounga), Sorgic (71. Tasar).

Lausanne: Diaw; Boranijasevic, Loosli, Flo, Nanizayamo; Kukuruzovic, Barès (71. Da Cunha), Pedro Brazao (60. Guessand), Puertas; Bolingi, Mahou (71. Suzuki).

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz, Binous und Ndenge (alle verletzt); Lausanne ohne Falk, Geissmann, Monteiro, Schmidt, Turkes, Zekhnini und Zohouri (alle verletzt).

Verwarnung: 65. Wehrmann (Foul).

Der FCL hat am Sonntag (16.00 Uhr) gegen den FC Zürich ein weiteres Heimspiel vor der Brust. Gegen den ebenfalls in den Abstiegskampf involvierten FCZ strebt die Mannschaft von Fabio Celestini im vierten Saisonduell den zweiten Sieg an.