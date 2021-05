Matchbericht & Noten «Diese Mannschaft ist fantastisch»: Alles läuft momentan für den FC Luzern – der Blick geht Richtung Top 3 der Liga Der FC Luzern blamiert Servette nach der Halbzeitpause mit 3:0 (0:0). In der ersten Halbzeit kommen die Luzerner aber nicht richtig in die Gänge. Ein Platz in den Top 3 der Liga ist plötzlich greifbar.

Turi Bucher & Janick Wetterwald 09.05.2021, 21.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem vielleicht etwas zu hoch ausgefallenen Sieg gegen Servette hat der FC Luzern inklusive dem Halbfinal-Cuperfolg eine Serie von fünf Siegen hingelegt. «Vor zwanzig Tagen sind wir noch im Sumpf gestanden», erinnerte FCL-Trainer Fabio Celestini nach dem 3:0 gegen die Genfer. Doch jetzt hat der FCL zum Endspurt angesetzt, scheint sich alles zum Guten zu wenden.

Plötzlich grüssen die Luzerner in der Super League von Rang 4, nur noch zwei Punkte hinter Servette und dem FC Basel platziert. Die Abstiegsränge sind weit, weit weg, von diesem Ort hat die Celestini-Mannschaft definitiv Abschied genommen.

Schon wieder gewonnen – Trainer Fabio Celestini klatscht mit Simon Grether ab. Bild: Martin Meienberger

Es gibt allerdings auch nach dem klaren 3:0-Resultat vom Sonntag keinen Grund zur ausgelassenen Überheblichkeit. Luzern war 45 Minuten lang nicht das bessere Team, sondern jenes der Gäste aus Genf. Die Equipe von Trainer Alain Geiger dominierte, war gefährlicher, die Strafraumszenen waren ziemlich einseitig verteilt, Servette hatte bis zum Pausenpfiff knapp

60 Prozent Ballbesitz. FCL-Torhüter Marius Müller verhinderte zudem in der 37. Minute, als Servettes Kastriot Imeri scharf schoss, mit einer reflexschnellen Parade den Rückstand.

Lustloser Auftritt von Servette nach der Pause

Der FC Luzern profitierte dann davon, dass Servette nach dem Seitenwechsel wie verwandelt auftrat. Arial Mendy tauchte zwar nach 24 Sekunden noch gefährlich vor Müller auf, doch sonst hatte Servette in der Pause offenbar Ladenschluss beschlossen. So lustlos wie Geigers Elf nun auftrat, das grenzte teilweise fast an Arbeitsverweigerung. Es hätte nicht verwundert, wenn Geiger nach der Partie seinen Spielern den Einstieg in den Mannschaftsbus verweigert und sie zu Fuss Richtung Bahnhof geschickt hätte.

Die Luzerner ihrerseits rochen Lunte. Kurz vor Ablauf einer Stunde Spielzeit schlugen sie zu: Mittelstürmer Dejan Sorgic wartete mit dem Ball, bis Kollege Filip Ugrinic heransprintete und sich in Position gebracht hatte, und Ugrinic schoss aus rund 16 Metern Distanz mit dem linken Fuss unhaltbar das 1:0.

So eleganz schoss Ugrinic das 1:0 für seine Farben. Bild: Martin Meienberger

Es war schon eindrücklich, wie Luzern jetzt gegen das erlahmte Servette das Zepter in die Hand nahm und regelrecht blamierte. Der eingewechselte Yvan Alounga eroberte sich in der 78. Minute im Zweikampf gegen den leichtfertigen Servette-Captain Anthony Sauthier den Ball, passte quer zu Sorgic, welcher zum 2:0 einschob.

Konsequenz dieser nicht voraussehbaren FCL-Führung: 1. Sauthier wurde bei nächstbester Gelegenheit gleich ausgewechselt. 2. Der FCL flog die letzte Viertelstunde des Spiels über den Rasen.

Pascal Schürpf hatte in der 82. Minute das 3:0 auf dem Fuss, Simon Grether gleich auch noch. In der 85. Minute skorte der während 90 Minuten hin- und her rennende Senegalese Ibrahima Ndiaye das 3:0. Wieder war Alounga kluger Passgeber.

Beschämend für Servette, dass Torhüter Jérémy Frick in der 88. Minute quer über das Spielfeld seine Mitspieler zusammenstauchen musste. Frick hätte es besser zur Pause in der Garderobe getan. Hat er offenbar nicht – der FCL sagte «merci vielmals».

Am Ende jubeln die Luzerner – ein gewohntes Bild in den letzten Spielen. Bild: Martin Meienberger

«Diese Mannschaft ist unglaublich, ist fantastisch»

«Es war eine schwierige erste Halbzeit für uns, wir haben unsere Linie nicht gefunden», holte FCL-Coach Celestini nach Spielschluss aus. «Der Unterschied zwischen Servette und uns an diesem Sonntag war: Wir haben in der ersten Halbzeit kein Tor kassiert, Servette in der zweiten aber drei Tore. Und was zählt, ist das Resultat am Schluss. Der Plan ist aufgegangen.»

Celestini unterliess es nach dieser Serie von fünf Siegen in Folge auch nicht, sein Team zu loben: «Diese Mannschaft ist unglaublich, diese Mannschaft ist fantastisch.» Aber der Trainer darf sich auch ein dickes Stück vom aktuell so fein schmeckenden Kuchen abschneiden.

Luzern mental mit der zweiten Luft

Luzern trifft in den letzten drei Partien der Super-League-Saison noch auf Sion (Mittwoch, 20.30, Tourbillon), auswärts auf Meister Young Boys und am Freitag, 21. Mai, daheim gegen Lugano.

Auf Luzern wartet ein Saisonfinale, welches die unkonstanten, unbefriedigenden Monate zuvor einfach so auslöschen könnte. Der Ligaerhalt ist geschafft, da gibt es keinen Stress mehr. Der Weg zu einem europäischen Auftritt ist mit der Siegesserie geebnet. Und mit etwas Fernblick auf den Cupfinal ist klar, dass der FC Luzern spielerisch und mental gegenüber Gegner St. Gallen (0:3 im Abstiegskampf gegen Sion) klar im Vorteil ist. Plötzlich läuft alles für den FCL.

Torschütze Filip Ugrinic fasste das Spiel so zusammen: «Wir verteilten in der ersten Halbzeit wie so oft Geschenke, doch Servette nahm diese nicht an. In der Pause haben wir das angesprochen und uns für die zweite Halbzeit viel vorgenommen. Der Führungstreffer war dann für uns ein Schub und für den Gegner ein Schlag.»

Filip Ugrinic. Bild: Martin Meienberger

Der Mittelfeldspieler selbst war mit seinem Schuss zum 1:0 der Dosenöffner für den FCL. Es ist sein fünftes Saisontor, das zweite mit dem linken Fuss – dazu zwei mit dem rechten Fuss und eines mit dem Kopf. Ugrinic zu seiner guten Schusstechnik mit beiden Füssen:

«Ich schiesse mit dem Fuss, der für die jeweilige Aktion besser geeignet ist. Heute lief ich von rechts in die Mitte, dann ist es einfacher mit dem linken Fuss zu schiessen – hat super geklappt.»

Warum ist die erste Halbzeit beim FCL oft schlechter als die zweite? «Unerklärlich», sagte Ugrinic, es sei schon im Cup gegen Aarau so gewesen. Aber: «Die zweite Halbzeit, das ist unsere Halbzeit.»

Teamkollege Simon Grether sagte nach dem fünften Sieg in Serie mit einem Lachen: «Die erste Halbzeit verschlafen, in der zweiten Halbzeit aufdrehen – das ist inzwischen unsere Taktik.» Der Aussenverteidiger dann etwas ernster:

«Wir haben einmal mehr gut verteidigt und das ist die Basis für unsere Siegesserie.»

Simon Grether. Bild: Martin Meienberger

Es sei lange her, als der FCL zuletzt eine solche Serie erleben durfte. Grether hob den Zusammenhalt der Mannschaft hervor – auch wenn es nicht so gut läuft auf dem Platz.

Samuel Alabi: Der 21-jährige Ghanaer stand etwas überraschend in der Startelf, musste dann aber schon früh verletzt vom Feld. Es handelt sich um eine Verletzung am Knie, wie der FCL am Spieltag mitteilt. Genauere Angaben waren noch nicht möglich. Das linke Knie von Alabi war bereits zu Beginn des Spiels mit einem Verband versehen.

Martin Frydek: Der tschechische Aussenverteidiger war schon längere Zeit etwas angeschlagen und verliess in der zweiten Halbzeit verletzt das Feld. Bereits im Spiel gegen Vaduz wurde Frydek verletzungsbedingt ausgewechselt. Es handelt sich um ein Problem am Knie.

Louis Schaub: Der FCL-Topskorer und bester Vorbereiter der Liga war gar nicht erst im Aufgebot von Fabio Celestini. Leichte Oberschenkel-Probleme beschäftigen den Österreicher – da will der FCL nichts riskieren.

Luzern - Servette 3:0 (0:0)

Swissporarena, Zuschauer: 100, SR: Fähndrich

Tore: 59. Ugrinic 1:0. 78. Sorgic 2:0. 84. Ndiaye 3:0.

Luzern: Müller; Grether, Knezevic, Burch, Frydek (70. Schwegler); Alabi (14. Schürpf), Emini (70. Alounga), Wehrmann, Ugrinic; Sorgic (87. Lang), Ndiaye.

Servette: Frick; Sauthier (81. Diallo), Rouiller, Sasso (81. Severin), Mendy; Stevanovic, Cognat, Ondouna, Imeri (62. Valls); Kyei (72. Koné), Schalk (72. Fofana).

Verwarnungen: Luzern ohne Schaub, Schulz, Ndenge und Binous (alle verletzt). Servette ohne Clichy und Cespedes (beide verletzt). Verwarnungen: 55. Kyei, 70. Knezevic, 82. Schürpf (Fouls).

Am kommenden Mittwoch reist der FC Luzern ins Wallis zum FC Sion. Anpfiff am 12. Mai ist um 20.30 Uhr.