Fussball Der kleine «Joker», der heimliche «Held» und diese weiteren FCL-Personalien geben nach dem 2:2 in St.Gallen zu reden Das zweite Saisonspiel des FC Luzern bringt einige Geschichten hervor: Der späte Ausgleich von Varol Tasar, ein Fehlstart des Captains, die rote Karte von Marvin Schulz, ein neuer Goalie und der emotionale Badstuber. Janick Wetterwald 01.08.2021, 21.02 Uhr

Varol Tasar, Marvin Schulz und Vaso Vasic schrieben im Spiel gegen St.Gallen ganz unterschiedliche Geschichten. Bilder: Freshfocus

FC St.Gallen gegen FC Luzern: Die Neuauflage des Cupfinals, sie hatte schon vor dem Anpfiff viel Zündstoff drin. Das Spiel selbst, es brachte dann auch einige Geschichten hervor. Hier die Auswahl von fünf FCL-Akteuren:

Er hat es wieder getan: Varol Tasar sichert dem FC Luzern mit seinem schönen Kopftor in der Nachspielzeit einen Punkt auswärts gegen St.Gallen. In der letzten Saison schoss der wirblige Flügelspieler die wichtigen Tore oft nach seiner Einwechslung – er war der Edeljoker. Irgendwie ist Tasar, obwohl er in der FCL-Startelf steht, auch gegen den FC St.Gallen der Joker, der am Ende sticht.

Er hat kaum eine gute Offensivaktion, bis zur letzten Minute der Partie: Die Flanke von Ibrahima Ndiaye, der 1,74 Meter grosse – oder kleine –Tasar steigt hoch und versenkt das Leder wunderschön im weiten Eck. Ekstase pur auf der Luzerner Bank und rund um den Torschützen. Tasar sagt nach dem Spiel:

«Es ist immer geil auswärts in St.Gallen zu spielen, ich glaube die Fans hassen den FC Luzern. Das Gefühl nach meinem Tor zum 2:2 war super.»

Der späte Ausgleich: Varol Tasar jubelt nach seinem Kopftor zum 2:2. Bild: Martin

Meienberger / Freshfocus

Tatsächlich ist die Stimmung im Stadion zwischen den Fans und mit zunehmender Spieldauer auch auf dem Rasen zwischen den Mannschaften aufgeladen und emotional. Klar, die Ostschweizer wollen Revanche nach der Niederlage im Cupfinal – und sie sind lange Zeit auf gutem Weg. «Kompliment an St.Gallen, sie waren am Anfang klar besser. Wir haben viele Fehler gemacht und fast jeden Zweikampf verloren», gesteht Tasar ein.

In der zweiten Halbzeit habe der FCL dann besser Fussball gespielt, versucht Tore zu erzielen. «Das ist uns dann auch dank etwas Glück gelungen», so Tasar. Ob es wirklich noch Glück ist beim Luzerner Edeljoker? Bei diesem Kopfballtor ist auch viel Klasse dabei und eine Portion Schlitzohrigkeit.



Der eine oder andere Fan und Beobachter mag gestaunt haben: Simon Grether erscheint auf dem Matchblatt als FCL-Captain – als Ersatz für den verletzten Dejan Sorgic. Weil mit Pascal Schürpf und Marius Müller zwei weitere Kandidaten für das Amt ebenfalls verletzt fehlten, läuft Grether mit der Binde am Arm auf seinen Platz im zentralen Mittelfeld.

Es kann also losgehen? Nein, zuerst findet noch die Platzwahl mit dem Schiedsrichter und dem FCSG-Captain statt. Adrien Jaccottet und Lukas Görtler stehen bereit, während Grether von seinen Mitspielern auf den Termin vor Spielbeginn aufmerksam gemacht werden muss.

Als die Partie dann läuft, leistet sich der FCL-Captain zweimal innert nur wenigen Sekunden – jeweils nach einem Pass von Goalie Vasic – genau den gleichen Fehlpass. Die zweite Einladung nimmt das Heimteam an und geht in Führung – die Luzerner muntern derweil Simon Grether auf.

Fehlstart: FCL-Captain Simon Grether leistete sich zu Beginn des Spiels zwei Aussetzer. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Es bleibt eine schwierige Partie für den 29-Jährigen mit wenigen guten Aktionen, aber immerhin auch mit keinem weiteren groben Fehler. Nach einer Stunde wird der FCL-Captain von Trainer Fabio Celestini ausgewechselt.

Diese Bezeichnung für Marvin Schulz ist sehr zugespitzt: Wer in der gegnerischen Hälfte und an der Seitenlinie seinen Gegenspieler auf diese Weise umgrätscht, der sieht verdient die rote Karte.

Die andere Sicht: Seine Aktion löst einen Tumult vor den Spielerbänken aus, die Emotionen kochen hoch. Es geht danach mit zehn gegen zehn Feldspielern weiter und der FC St.Gallen lockert sein defensives Konzept. Die FCL-Angreifer haben mehr Platz und es gelingt der Anschlusstreffer.

Hier setzt Marvin Schulz zur Grätsche gegen Basil Stillhart an, ... Bild: Claudio

Thoma / Freshfocus

... sieht dafür die rote Karte und sorgt für Tumulte am Spielfeldrand. Bild: Claudio

Thoma / Freshfocus

Als der vierte Offizielle nach 90 Minuten die Tafel mit der 6 in die Höhe hält, pfeifen die FCSG-Fans – und die Luzerner Mannschaft schöpfen nochmals Hoffnung. Die Nachspielzeit ist nur deshalb so lang, weil Schulz mit seinem groben Einsteigen und Lukas Görtler mit seiner wilden Reaktion die Rudelbildung auslösten. Der FCL braucht jede Sekunde dieser Nachspielzeit: Tasar erzielt mit dem Schlusspfiff den 2:2-Ausgleich.

David Zibung ist Geschichte, der neue FCL-Ersatzgoalie heisst Vaso Vasic. Er kam in Luzern an, stand bei den Testspielen für den angeschlagenen Marius Müller sofort auf dem Platz und sass dann zum Saisonstart trotzdem auf der Bank. Müller versuchte es, doch es stellte sich heraus, die Verletzung und die Schmerzen sind zu gross – der Deutsche muss pausieren.

Vasic ist bereit, fühlt sich wohl in Luzern, wie er im Vorfeld sagt. Seine ersten Pflichtspielminuten für den FCL sind kurios. Zweimal spielt er kurz hinten raus auf Grether, zweimal spielt Grether einen Fehlpass und nach dem zweiten Mal muss Vasic den Ball zum ersten Mal aus dem Netz holen. Der 31-Jährige spielt anschliessend solid, kann sich einige Male auszeichnen.

Torhüter Vaso Vasic bei seinem Pflichtspiel-Debüt im Dress des FC Luzern. Bild: Martin

Meienberger / Freshfocus

In der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:2 passiert auch dem Keeper ein Fehlpass: Statt bei Mitspieler Holger Badstuber landet der Ball bei Görtler – doch die St.Galler können vom Fehler nicht profitieren. Zuerst pariert Vasic einen Schuss zur Seite, danach klärt Badstuber.

Das dritte Tor für den FCSG wäre für den FCL wohl der eine Schlag zu viel gewesen. So aber wird das Debüt von Vaso Vasic nicht von einem folgenschweren Fehler überschattet, sondern der Keeper kann nach dem späten Ausgleich zum 2:2 einigermassen gelassen Auskunft geben.

Der erfahrene Deutsche wird nach einer Stunde eingewechselt und ist sofort präsent. Badstuber gewinnt Zweikämpfe, kommt zu einer Torchance nach einem Eckball und ist auch was die Emotionen betrifft voll dabei.

Zuerst stellt sich der Innenverteidiger bei der Rudelbildung nach dem Foul von Schulz mitten ins Getümmel – er versucht auch etwas zu beruhigen. In der Schlussphase unterbindet er einen Konter und redet anschliessend auf seinen Gegenspieler ein. Beim Fehlpass von Goalie Vasic ist Badstuber ebenfalls zur Stelle und hilft mit, den Fehler auszubügeln.

Holger Badstuber dirigiert seine Mitspieler. Bild: Martin

Meienberger / Freshfocus

Gut, dass der Neuzugang auf Touren kommt. Nach der roten Karte gegen Marvin Schulz wird es im nächsten Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich seine Dienste wohl bereits von Spielbeginn an brauchen.