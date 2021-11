FC Luzern Der bescheidene FCL-Geldgeber Josef Bieri erntet viel Lob – und steht im Schatten von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg An der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG steht für einmal der Vizepräsident und Geldgeber Josef Bieri im Zentrum. Komplimente bekommt der 64-jährige Surseer auch von ehemaligen FCL-Grössen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 15.11.2021, 19.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 90 Personen, darunter Trainer Fabio Celestini und mehrere Profis, nahmen am letzten Freitag an der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG. Im Schützenhaus wurde der Geschäftsbericht 2020/21 präsentiert. Dabei machte die FCL Gruppe einen Verlust von 3,3 Millionen Franken.

Trotzdem herrschte eine aufgeräumte, friedliche Stimmung im Schützensaal, wo Wandgemälde die alten Eidgenossen mit Kantonsfahnen in ihrer Wehrhaftigkeit zeigen. Das hat gewiss mit der hohen Liquidität zu tun, welche die FCL Holding AG dank Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri besitzt. Die beiden Aktionäre hatten bekanntlich Anfang Jahr einen gemeinsamen Kapitalzuschuss von 6,5 Millionen Franken getätigt. Nur dank diesem und den rückzahlbaren Darlehen von total 5 Millionen Franken konnte der FCL überlebensfähig gehalten werden.

Inoffizielle Laudatio für Bieri und Affentranger

Während Mehrheitsaktionär (52 Prozent) und Stadionbesitzer Alpstaeg kurzfristig aus privaten Gründen seine Teilnahme an der GV absagen musste, wurde FCL-Vizepräsident Josef Bieri zum gefeierten Mann der Veranstaltung. Ein eloquenter Redner aus den Reihen der Kleinaktionäre, in deren Adern blau-weisses Fanblut fliesst, sprach quasi eine inoffizielle Laudatio für Bieri. Er und Bruno Affentranger, der seit wenigen Jahren Alpstaeg in der Öffentlichkeitsarbeit berät und seit Februar FCL-Verwaltungsrat ist, wurden als Löser des gordischen Knotens im jahrelangen Aktionärsstreit gefeiert. Der Applaus der Anwesenden bestätigte den Redner.

Josef Bieri ist Vizepräsident des FC Luzern. Der Finanzspezialist aus Sursee besitzt 48 Prozent der Aktien der FCL Holding AG.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. März 2016)

Im Zentrum der Ovationen stand Bieri. Nicht zuletzt der Diplomatie des 64-jährigen Surseers war es zu verdanken, dass der Zank zwischen Alpstaeg und der Triple-S-Gruppe mit Hans Schmid, Samih Sawiris und Marco Sieber Anfang 2021 ein Ende genommen hatte. Sie verkaufte ihren Aktienanteil von 34,12 Prozent für 300 000 Franken an Bieri – und machte den Weg frei für die Neuausrichtung. Er will sein Aktienpaket von 48 Prozent aufteilen. Gespräche mit Interessenten laufen – noch immer lässt man sich aber Zeit.

Bei der Neuausrichtung des FC Luzern im Februar posieren die beiden Aktionäre Bernhard Alpstaeg (links) und Josef Bieri. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Finanzspezialist Bieri nahm am sagenhaften Aufstieg der Zuger Partners Group von einem Kleinunternehmen bis zum führenden Unternehmen im Bereich Privatmarktinvestitionen mit einem verwalteten Vermögen von 100 Milliarden Franken teil. Trotz des beruflichen Erfolgs hat er die Bodenhaftung stets bewahrt, davon zeugt sein freundlicher Umgang auch mit weit weniger betuchten Personen.

Bieri ist es fast peinlich

Josef Bieri bat unsere Zeitung sogar darum, auf einen Artikel über ihn zu verzichten.

«Ich bin nicht der Mann fürs Rampenlicht»,

pflegt er zu sagen. Selbst wenn er von früheren FCL-Grössen wie Walter Stierli oder Rolf Fringer in den Medien gelobt wird, sei ihm das fast peinlich. «Was ich mache ist sekundär, ich bin ein kleines Rädchen im grossen Ganzen!» Bieri ist Stiftungsratspräsident der Fussballakademie Zentralschweiz, seine Motivation ist:

«Dass Spieler, Trainer und Sportchef möglichst gut arbeiten können.»