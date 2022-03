FC Luzern Gewinner und Verlierer unter FCL-Trainer Mario Frick Der FC Luzern bereitet sich auf das Verfolgerduell am Sonntag (16.30 Uhr) zu Hause gegen GC vor. Vier Spieler sind in besonders guter Form. Vier andere Profis kämpfen unter Mario Frick um den Anschluss. FCL-Sportchef Remo Meyer nimmt zu den Gewinnern und Verlierern Stellung. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Der FCL steht auf dem vorletzten Tabellenplatz, blickt aber vor dem Spiel gegen GC nach vorn: Erklärtes Ziel des FCL ist es, am Sonntag mit einem Sieg im Direktduell den Rückstand auf Platz 8 auf fünf Punkte zu reduzieren. Ausserdem haben die Innerschweizer noch immer die Chance, ihren Cuptitel zu verteidigen: In Lugano spielt der FCL am 21. April um den Finaleinzug.

In den acht Spielen unter Mario Frick zeigt der FCL wieder Aufwärtstendenz. Wir haben je vier Spieler ausgewählt, die unter Fricks Führung zu den Gewinnern respektive den Verlieren zählen – und Sportchef Remo Meyer zu diesen befragt.

Mohamed Dräger

Der tunesische Internationale ist für den FCL ein Glücksfall: In sieben Pflichtspielen hat Rechtsverteidiger «Mo» Dräger drei Tore erzielt und zwei Treffer vorbereitet. Der 25-Jährige aus Freiburg im Breisgau ist ein dynamischer Offensivverteidiger mit ausgeprägtem Siegergen. Mit Kaufoption ausgeliehen von Nottingham empfiehlt sich Dräger für höhere Aufgaben. Meyer sagt über den Profi mit 20 Bundesligaspielen: «Wir sind glücklich, dass Mohamed sich bei uns so schnell integriert und uns sofort weitergeholfen hat.»

Mohamed Dräger (rechts): Der Neuzugang aus Nottingham ist ein Glücksfall für den FCL. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 5. März 2022)

Denis Simani

Weil der 30-jährige St. Galler mit Vaduz nur eine Saison in der Super League spielte, wurde er in Luzern nicht ohne Vorbehalte empfangen. Der unerschrocken einsteigende Innenverteidiger besitzt eine saubere Spielauslösung – und er hat die Abwehr stabilisiert. Simani ist mental stark. Meyer sagt: «Da Denis in Vaduz mit Mario Frick zusammengearbeitet hatte, wussten wir genau, was wir mit ihm bekommen. Diese Erwartungen hat er bisher vollumfänglich erfüllt.»

Der neue FCL-Innenverteidiger Denis Simani (links) stellt sich auch einem Jordan Siebatcheu von YB selbstbewusst entgegen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 5. März 2022)

Ardon Jashari

Der 19-jährige FCL-Junior aus Baar ist Fricks Entdeckung. Alle sieben Rückrundenpartien hat der defensive Mittelfeldspieler durchgespielt, zuletzt gegen YB gab er den Assist zu Drägers Prachtstor zum 2:2-Endstand. Ardon Jashari unterschrieb im Januar den ersten Profivertrag. Meyer über den schnellen Aufstieg des Ex-U21-Captains: «Ardon hat in der Vorbereitung gezeigt, warum er diese Chance verdient hat. Bislang hat er sehr konstante Leistungen gezeigt.»

Zwei Gewinner beim FCL: Assistgeber Ardon Jashari (oben) und Torschütze Mohamed Dräger bejubeln den Treffer zum 2:2-Endstand gegen YB. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 5. März 2022)

Asumah Abubakar

Asumah Abubakar bejubelt sein Tor zum 1:0-Sieg gegen Sion. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Der schnelle, kräftige und ballgewandte Angreifer beweist seine Qualitäten wie zuvor in Lugano und Kriens auch beim FCL. Seine drei Ligatore führten zu den Siegen gegen Sion (1:0) und Lausanne (2:1). Frick war schon bei Vaduz von den Qualitäten des damaligen SCK-Stürmers überzeugt, Meyer holte den 24-Jährigen aus Ghana/Portugal vom FC Lugano zum FCL. Der Sportchef sagt über sein Stürmer-As im Abstiegskampf: «Er ist ein sehr belebendes Element in unserer Mannschaft und hat sich hervorragend integriert. Wir sind froh, hat der Wechsel in der Winterpause geklappt.»

Jordy Wehrmann

Im Cupfinal gegen St. Gallen steuerte er sein erstes Tor für Luzern zum 3:1-Sieg bei. Seither überzeugte er nur beim 1:1 in Basel, wo er sein zweites FCL-Tor schoss. Im Sommer definitiv von Feyenoord Rotterdam übernommen, läuft sein Vertrag bis 2024. Unter Frick spielte er bislang erst einmal – nur 59 Minuten. Ist der 22-jährige Holländer im Mittelfeld von Jashari verdrängt worden? Meyer: «Die Situation ist für Jordy nicht einfach. Aber es kann im Fussball schnell gehen – und dann muss er bereit sein.»

FCL-Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann muss sich im Training aufdrängen, damit er von Coach Mario Frick wieder in Spielen eingesetzt wird. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 16. Februar 2022)

Tsiy Ndenge

Tsiy Ndenge (rechts) am 8. Januar 2022 im verlorenen FCL-Testspiel gegen Kriens. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der 24-jährige Ex-Gladbacher spielt seit 2018 in Luzern, oft fiel der Mittelfeldmann verletzt aus. Gegenwärtig kommt Tsiy Ndenge in der U21 zum Einsatz, sein Vertrag läuft aus. Stehen die Signale auf Abschied? Meyer: «Tsiy kommt aus einer längeren Verletzung – da ist es oft nicht einfach, sich zurück ins Team zu kämpfen. Auch für ihn gilt: Hart weiter arbeiten und die Chance packen, wenn sie kommt.»

Samuel Alabi

Auch Samuel Alabi muss dafür sorgen, dass er dank guten Trainingsleistungen wieder spielt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Seit Herbst 2020 ist das 21-jährige ghanaische Offensivtalent hier (Vertrag bis 2024). In dieser Saison ist er noch ohne Einsatz. Warum ist Alabi trotz überstandenem Kreuzbandriss bei Frick chancenlos? «Samuel kämpft immer wieder mit leichten Knieproblemen, die ihn hindern, am kompletten Trainingsbetrieb teilzunehmen», erklärt Meyer.

Varol Tasar

Der 25-Jährige ist seit Juni 2020 FCL-Profi, sein Kontrakt läuft bis 2024. Im Januar schien Flügel Varol Tasar, der total zehn Tore und sechs Assists für Luzern in der Bilanz hat, in die Türkei zu wechseln. Nach drei Teileinsätzen unter Frick stellt sich die Frage: Passt der Super-Joker nicht zu Fricks Raute-System? Meyer meint: «Auch Varol muss im Training weiter hart arbeiten, um sich so für Einsätze zu empfehlen. Dann werden diese wieder vermehrt kommen.»

Der eingewechselte FCL-Rechtsaussen Varol Tasar (rechts) wird von YB-Mittelfeldmann Fabian Rieder mit den Händen regelwidrig zurückgehalten. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 5. März 2022)

