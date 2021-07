Fussball Der FC Luzern braucht einen Abwehrchef – das sagen Trainer Celestini und Sportchef Meyer FCL-Sportchef Remo Meyer konnte schon einige Verstärkungen für die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini vermelden. In der Innenverteidigung allerdings gab es bisher drei Abgänge und keine neue Verpflichtung – im Abwehrzentrum besteht Handlungsbedarf. Janick Wetterwald 04.07.2021, 19.00 Uhr

Die bisherige Transferbilanz von FCL-Sportchef Remo Meyer ist beachtlich: die Verpflichtungen der drei Mittelfeldspieler Christian Gentner, Jordy Wehrmann und Samuele Campo. Es besteht zudem weiterhin die Option einer definitiven Übernahme von Louis Schaub.

Im Tor hat Meyer auf den Rücktritt von Vereinslegende David Zibung reagiert und Vaso Vasic verpflichtet. Dazu auf der rechten Abwehrseite für den ebenfalls zurückgetretenen Christian Schwegler in der Person von Patrick Farkas einen Ersatz geholt.

Celestini wünscht sich erfahrenen Abwehrchef



Nach den bisherigen Erfolgen auf dem Transfermarkt kann sich FCL-Sportchef Meyer aber noch nicht ausruhen. Wie bereits letzte Saison forderte Trainer Celestini (nach den Verpflichtungen von Farkas und Gentner) in jeder Linie mindestens noch eine Verstärkung. Bisher wurde diese Forderung im Tor (Vaso Vasic) und Mittelfeld (Wehrmann und Campo) erfüllt.

FCL-Sportchef Remo Meyer im Gespräch mit Trainer Fabio Celestini. Bild: Martin Meienberger (25.06.2021)

Im Sturm und in der Verteidigung bleibt also Handlungsbedarf. Umso mehr nach dem überraschenden Abgang von Innenverteidiger Lucas Alves. Celestini sagt nach dem Testspiel in Winterthur zum Abgang des Brasilianers:

«Wir haben nicht damit gerechnet, dass uns Lucas Alves verlassen will. Es ging plötzlich sehr schnell – innerhalb von 48 Stunden.»

Marco Burch ist der einzige noch übrig gebliebene FCL-Spieler, der die Position in der zentralen Abwehr in der abgelaufenen Saison regelmässig gespielt hat. Stefan Knezevic (nach Belgien), Marco Bürki (nach Thun) und der schon erwähnte Lucas Alves (Zukunft offen) gehören nicht mehr zum Kader.

Marco Burch ist noch da, seine Innenverteidiger-Kollegen Knezevic, Bürki und Alves haben den FC Luzern verlassen. Bild: Martin Meienberger

Der FCL-Trainer: «Klar, wir müssen versuchen, für Lucas einen Ersatz zu finden. Auf dieser Position sind wir nicht sehr breit aufgestellt.» Celestinis Vorstellung:

«Wir brauchen sicher einen oder zwei Innenverteidiger mit Erfahrung – dies auch im Hinblick darauf, dass wir in drei Wettbewerben aktiv sein werden.»

Der FC Luzern spielt dank des Cupsiegs neben Super League und Schweizer Cup auch die Qualifikation für die Conference League.

Variante Schulz oder ein junger Spieler

In den beiden Testspielen gegen Kriens und Winterthur spielten neben Marco Burch der 19-jährige Thoma Monney respektive der wiedergenesene Marvin Schulz. Auf Monney als Option für die Startelf wird Celestini kaum setzen. Zur Personalie Schulz, der in den letzten Jahren nur noch vereinzelt im FCL-Abwehrzentrum spielte, sagt er:

«Marvin Schulz spielte zu Beginn seiner FCL-Zeit als Innenverteidiger. Es ist kein Problem für ihn, diese Position zu spielen.»

Schulz spielte im Testspiel gegen Winterthur als Innenverteidiger. Bild: Martin Meienberger

Der Deutsche sei ein intelligenter Spieler und er könne für die Mannschaft auf dieser Position sehr wertvoll sein. «Er hat ein gutes Passspiel und kann den Ball schnell nach vorne treiben», so Celestini. Die Variante Schulz in der Innenverteidigung scheint auch darum sinnvoll, weil der FCL für die Position im zentralen Mittelfeld viele andere Spieler im Kader hat.

Sportchef Meyer sieht Handlungsbedarf

Schulz ist für den Trainer also eine gute Option als Innenverteidiger, trotzdem fordert Celestini mehrere Spieler für diese Position. FCL-Sportchef Remo Meyer will sich nicht auf eine Anzahl neuer Spieler festlegen und sagt:

«In der Abwehr werden wir uns noch verstärken, dort besteht nach den Abgängen sicher Handlungsbedarf.»

Die Zeit drängt, die Saison startet bereits am 24. Juli mit dem Heimspiel gegen Meister YB. Meyer will sich aber nicht stressen lassen: «Klar ist das Ziel, möglichst schnell zu handeln, damit ein Teil der Vorbereitung noch absolviert werden kann. Es geht aber auch darum, passende Spieler zu holen – das braucht eben manchmal seine Zeit.»

Und wie schätzt Meyer die Situation im Sturm ein? «Wir sind dort gut aufgestellt und konnten mit Samuele Campo noch einen offensiven Spieler verpflichten.» Er schliesse eine Verstärkung in der Offensive nicht aus, aber Priorität habe momentan die Abwehr.

Die FCL-Fans dürfen also gespannt sein, welchen Spieler Remo Meyer als Abwehrchef neben Youngster Marco Burch verpflichtet. Und ob er gar noch einen weiteren Innenverteidiger holt? Bisher lief der Transfersommer für Meyer fast optimal – mit zeitnahen und qualitativen Verpflichtungen für das Abwehrzentrum könnte das «fast» noch gestrichen werden.