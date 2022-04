Für den FC Luzern geht es am Samstag im Letzigrund um sehr viel: Die neuntplatzierten Innerschweizer schaffen sich nur mit einem Sieg bei den Grasshoppers eine gute Ausgangslage für die danach verbleibenden sieben Spiele. Gelingt dem FCL der angestrebte Vollerfolg, beträgt der Rückstand auf den Rekordmeister nur noch zwei Punkte. Bei einem Unentschieden bleibt die Differenz weiterhin bei fünf Zählern, dazu kommt die um minus 16 Tore schlechtere Tordifferenz gegenüber den Zürchern. Das ist quasi ein Bonuspunkt für die «Hoppers», die auf dem rettenden Rang 8 platziert sind.

Zum letzten Mal vor fünf Jahren gegen GC verloren

Bekanntlich muss dagegen der Neunte in die Barrage gegen den Zweiten der Challenge League. Dieses Szenario wollen sowohl GC wie Luzern tunlichst vermeiden. FCL-Coach Mario Frick findet, dass auch nach einem Remis bei GC «der Zug noch nicht abgefahren wäre». Doch auch ihm ist natürlich bewusst, dass in diesem Fall der Druck nochmals zunehmen würde. Fatal wäre eine Niederlage gegen GC: «Verlieren ist verboten», betont Frick. In dieser Saison gewann der FCL einen der Direktvergleiche (1:0) und spielte zweimal Remis (1:1). Die letzte Niederlage gegen GC ist fünf Jahre her: 1:4 am 22. April 2017 in Zürich.