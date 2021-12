FC Luzern Kriselnder FCL muss sich gegen Servette aufraffen – die Badstuber-Fehleinschätzung wiegt schwer Stimmungstief beim Schlusslicht FC Luzern vor dem letzten Vorrundenspiel heute Samstag (20.30, SRF 2) zu Hause gegen das formstarke Servette. Der schnelle Abgang von Holger Badstuber sorgt für Diskussionsstoff. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.12.2021, 18.29 Uhr

FCL-Goalie Marius Müller und Holger Badstuber hadern mit der Leistung der Abwehr. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zürich, 4. Dezember 2021)

Die Atmosphäre am Donnerstagmittag bei der Medienkonferenz vor dem Heimspiel gegen Servette sprach Bände: FCL-Medienchef Markus Krienbühl wollte mit allen verbalen Mitteln verhindern, dass Interimstrainer Sandro Chieffo Internas zu Holger Badstuber ausplaudert.

Wenige Stunden später bestätigte der Klub in einer Medienmitteilung, was viele erwartet hatten: Der FC Luzern und Innenverteidiger Badstuber trennen sich – in gegenseitigem Einvernehmen.

Der Ex-Bayern-Spieler wurde mit grösster Wahrscheinlichkeit abserviert. Nur so lässt sich seine Kampfansage kurz nach der Bekanntgabe der Vertragsauflösung erklären. Unter der Bestätigung des Sachverhalts teilte Badstuber auf Instagram mit:

«Ich selbst setze mir noch einige Ziele im Profi-Fussball. Die gehe ich im neuen Jahr mit 100 Prozent Leidenschaft an.»

Vom Sportchef zum Schuldigen gemacht

Obwohl der 32-jährige deutsche Ex-Nationalspieler nicht der schlechteste FCL-Neuzugang war, wurde er zum Sündenbock für den Niedergang des Cupsiegers gemacht: Ende November gegen Basel (1:3) sass er 90 Minuten auf der Bank, im letzten Spiel am Sonntag gegen GC (1:1) bekam der Champions-League-Sieger 2013 und sechsfache Meister mit Bayern München nicht einmal mehr einen Platz im 20-Mann-Aufgebot. Für dieses war Remo Meyer verantwortlich, im Interview mit unserer Zeitung bestätigte der Sportchef, über die Nominierung der Spieler zusammen mit Coach Chieffo zu entscheiden: «Trainer und Sportchef sind ständig miteinander im Austausch. Einen solchen Beschluss fassen wir in der aktuellen Situation gemeinsam.»

Wird Claudio Lustenberger­ Coach der U18? Die Luzerner treten heute letztmals unter Sandro Chieffo an, der 42-jährige Interimscoach versucht mit seinem Team alles, um im 18. und letzten Vorrundenspiel den zweiten Saisonsieg zu erringen. Servette läuft’s gut, hat zuletzt dreimal gesiegt und einmal Unentschieden gespielt. Vor den Ferien bis zum 3. Januar wird diskutiert: Bringt der designierte neue Cheftrainer Mario Frick seine Vaduzer Assistenten mit zum FCL? Dazu würde eine unbestätigte Nachricht passen: Michel Renggli wechselt zum FC Basel und wird dort U21-Coach, Claudio Lustenberger soll dann Renggli als Luzerner U18-Trainer ersetzen. CL7, wie er als Spieler liebevoll von den Fans genannt wurde, ist seit zwei Jahren Assistenzcoach der ersten Mannschaft.

Badstuber spürt seine Verletzungen, er ist langsam geworden und ungelenk. Vor rund fünf Monaten wurde Meyer bei der Verpflichtung wie folgt zitiert:

«Mit seiner grossen Erfahrung und Spielintelligenz wird uns Holger enorm helfen können.»

Und der Sportchef weiter: «Er wird uns nicht nur zusätzliche defensive Stabilität verleihen, sondern mit seiner ausgesprochenen Siegermentalität die Mannschaft auch zusätzlich prägen.»

Die Freistellungen werden teuer

Die Fehleinschätzung wiegt schwer. Für Meyer ist die Trennung von Badstuber eine weitere persönliche Niederlage. Nach der Freistellung von Trainer Fabio Celestini sowie Assistenzcoach Lorenzo Guerrero und Fitnesstrainer Gabriele Bagattini (alle noch mit Kontrakt bis Sommer 2023) wird auch Badstubers Abgang Geld kosten: Kolportiert werden 150 000 Franken, die der Klub für die Auflösung des bis zum 30. Juni 2022 fixierten Vertrages zahlen muss.

Meyer will offensichtlich neben Badstuber mindestens zwei weitere Neuzugänge aus der Kaderliste streichen: Bei David Domgjoni und Patrick Farkas handelt es sich auch um Abwehrspieler. Beide fehlten ebenfalls im Aufgebot gegen GC.

Wer ist da und hat noch Energie?

Farkas sucht seit Anfang Woche Nachmieter für seine Wohnung. Trainer Chieffo bestätigt: «Man bekommt das eine oder andere mit.» Vielsagend meint er: «Im Moment fokussieren wir uns nur auf Spieler, die da sind und noch Energie haben.» Aus FCL-Optik ist zu hoffen, dass der Akku für das formstarke Servette reicht.

