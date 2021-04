FC Luzern Löst der FCL seine Abwehrprobleme mit der Verpflichtung von Nationalspieler Michael Lang? Gladbach-Verteidiger Michael Lang (30) steht offenbar nicht nur beim FCL auf der Liste. Sondern auch bei seinen Ex-Klubs St.Gallen und Basel. Daniel Wyrsch 14.04.2021, 18.02 Uhr

Numa Lavanchy ist im Gespräch. Der Rechtsverteidiger in Luganos Fünfer-Abwehrkette soll beim FC Luzern ein aussichtsreicher Kandidat für die neue Saison sein. Der 27-jährige Waadtländer hat beim FC Lugano noch einen Einjahresvertrag bis Sommer 2022. Fabio Celestini lobt seinen Ex-Spieler aus Lausanne für dessen Vorwärtsdrang und Laufbereitschaft. Der FCL-Coach schränkt aber ein: «Numa ist eigentlich ein Flügel und kein gelernter Verteidiger.»

Celestinis Gedankengänge sind einfach zu entschlüsseln:

Er muss sein spielfreudiges Team in der nächsten Saison zwingend in der Defensive stabilisieren.

Nach den 120 Minuten und dem 2:1-Sieg am Dienstag im Cup-Viertelfinal in Lugano gegen Lavanchy, Bottani, Lovric und Co. taucht in Luzern der illustre Name eines Rechtsverteidigers auf, der die schlechteste Defensive der Liga (49 Gegentore) mit seinen Fähigkeiten, seiner Persönlichkeit und Erfahrung aus dem Tal der Tränen führen könnte: Michael Lang.

Michael Lang könnte der erfahrene Defensivspezialist sein, um die grossen Abwehrprobleme beim FC Luzern künftig zu beheben. Bild: Reto Martin (Lugano, 15. November 2018)

Glanzvolle Karriere ist ins Stocken geraten

Der 30-jährige Thurgauer hat national und international beachtliche Erfolge errungen. Lang feierte zwei Meistertitel mit Basel sowie je einen Cupsieg mit GC und dem FCB. Mit Basel spielte er 13 Partien in der Champions League (drei Tore, ein Assist) – dabei gelang ihm als Highlight im November 2017 der 1:0-Siegtreffer gegen Manchester United. Für die Schweiz hat Lang 31 Länderspiele bestritten und drei Treffer geschossen. Lang nahm an der WM 2014 und 2018 sowie an der EM 2016 teil. Er ist ein offensiv ausgerichteter Verteidiger, der mit seinen 1,85 Meter Länge und dem kräftigen Körper defensiv robust dagegenhalten kann.

Neuer Defensivleader anstelle des abtretenden Captains Schwegler

Mit dem Karriereende von Captain Christian Schwegler im Sommer hat der FCL auf der rechten Verteidigungsseite Bedarf. Die Frage ist, ob der klamme Klub das nötige Geld hat, um Michael Lang nach Luzern zu lotsen. Der Spieler hat bei Borussia Mönchengladbach noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Beim aktuellen Trainer Marco Rose spielt Lang schon lange keine Rolle mehr, der künftige Dortmund-Coach setzt bereits seit der Vorsaison im rechten Couloir auf den Österreicher Stefan Lainer.

Lang wurde zu Werder ausgeliehen, für die Bremer absolvierte er neun Bundesligaspiele. Zu den total 17 für Gladbach ist seit der Rückkehr in dieser Saison keines dazugekommen. Langs Karriere ist ins Stocken geraten, der Profi braucht mit 30 Jahren dringend Spielpraxis. Celestini bestätigte unlängst, er wolle «einen erfahrenen Führungsspieler in der Defensive». FCL-Sportchef Remo Meyer sagt wie immer nichts zu möglichen Zuzügen, er spricht erst, wenn ein Spieler unter Vertrag ist.

Die Frage bleibt darum unbeantwortet, ob sich der Klub zum 120-Jahr-Jubiläum den Nationalspieler Lang leistet. FCL aufgepasst: Seine Ex-Vereine St. Gallen und Basel liebäugeln ebenfalls damit, Lang zu holen.