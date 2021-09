FC Luzern Lorik Emini bleibt auf und neben dem Platz draufgängerisch – nur mutig kommt der FCL in Sion zum ersten Saisonsieg Der FC Luzern spielt morgen Donnerstag (20.30 Uhr) auswärts gegen den FC Sion. Eigengewächs Lorik Emini dürfte bei den Gästen aus der Zentralschweiz wieder Ersatz sein, er kämpft um Spielzeit. Der FCL benötigt in Sion den Befreiungsschlag in Form des ersten Sieges. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 22.09.2021, 17.45 Uhr

FCL-Profi Lorik Emini am letzten Samstag im Cupspiel auf dem Seefeld gegen den SC Buochs. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

Die Vorzeichen vor dem Match in Sion könnten für den FC Luzern besser sein: Die Mannschaft von Fabio Celestini geht sieglos in diesen Vergleich im Tourbillon, zudem fehlen erneut die Leistungsträger Marius Müller und Pascal Schürpf. Filip Ugrinic ist gesperrt, Sommer-Neuzugang Samuele Campo halten Knieschmerzen von seinem vierten Ligaspiel ab, Martin Frydek fällt während mehreren Wochen verletzt aus – und Christian Gentner ist von einer Magendarmgrippe geschwächt, der Deutsche dürfte noch nicht fit genug sein, um am Donnerstag zu spielen.

FCL-Coach Fabio Celestini sagt nur: «Fertig Schluss – wir wollen endlich den ersten Sieg erringen.» Unter dem 45-jährigen Lausanner ist es nichts Aussergewöhnliches, im Tourbillon zu gewinnen, die FCL-Auswärtsbilanz mit Celestini ist in Sion beachtlich: Zwei Siege (2:0, 2:1) und ein Remis (1:1). Bis dato haben die Innerschweizer mit ihm an der Seitenlinie im Wallis noch nie verloren.

Vor dem gegnerischen Tor zielstrebiger agieren

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Lorik Emini stand am vergangenen Samstag im Cup gegen den SC Buochs (2:1 n.V.) wieder einmal in der Startelf. Im zehnten Pflichtspiel der Saison war es sein zweiter Einsatz von Anfang an. «Das war ein schwieriger Match, wir versuchten, auf dem holprigen Platz Fussball zu spielen. Probleme hatten wir mit dem Toreschiessen, die Chancenauswertung war mangelhaft», fasst Emini den knapp gewonnenen Cupfight gegen den viertklassigen Gegner aus der 1. Liga zusammen. Warum hat der FCL in dieser Saison Ladehemmungen, während er letzte Saison noch hinter Meister YB am zweitmeisten Treffer erzielte? Emini antwortet spontan:

«In der Zone 3 agieren wir zu verspielt, wir suchen den Abschluss nicht schnell genug, legen den Ball lieber noch einmal quer statt zu schiessen.»

Immerhin hat Stürmer Dejan Sorgic, der letzte Saison 13 Ligatreffer erzielte, in Buochs nach neun Pflichtspielen in Serie ohne Torerfolg endlich wieder ein Tor geschossen. Celestini freut sich über das Goal: «Ein typischer Sorgic-Treffer.» Er schoss den Ball nach Abwehrfehlern eiskalt ins Netz. Nun hofft das ganze Team, dass der 32-Jährige aus Unterägeri seine Tore wieder regelmässig wie in der Vorsaison produziert.

Celestini verteidigt die Captainrolle von Sorgic

Diskussionen sind aufgekommen, ob der ruhige Sorgic der richtige Spieler für das Captainamt ist. Für Celestini ist das überhaupt keine Frage beim erfahrenen Spieler, der beim FCL ausgebildet wurde. «Dejan Sorgic ist fantastisch, er gibt immer 100 Prozent, präsentiert sich als Vorbild für alle.» Der Coach weist daraufhin, dass Sorgic in Thun pro Super-League-Saison zweimal 15 Tore und beim FCL 13 Treffer geschossen hat.

«Er wird auch für uns wieder treffen, das Captainamt ist egal. Letzte Saison trug er bereits die Binde und erzielte damit sechs Tore.»

Auch für Youngster Emini ist Dejan Sorgic ein Vorbild: «Er macht es gut als Captain, er hat viel Erfahrung und hilft der Mannschaft. In jedem Match gibt er vollen Einsatz.»

Das kann man auch über den defensiven Mittelfeldmann Lorik Emini sagen. Nur kommt der Steinhauser nicht so oft zum Zug: In der Meisterschaft absolvierte er vier Teileinsätze, zweimal blieb er auf der Bank. Emini bleibt dennoch gelassen:

«So ist der Fussball, die Ambitionen sind gross, jeder will in der Startelf stehen. Die Minuten, die ich bekomme, will ich bestmöglich nützen.»

Von den Jungen haben nur Ugrinic und Burch einen fixen Startplatz

Obwohl wahrscheinlich mit Christian Gentner und Tsiy Ndenge gleich zwei Profis auf seiner Position ausfallen, weiss er nicht, ob er in Sion spielt. Ein leihweiser Wechsel im Sommer sei kein Thema gewesen, sagt er. Von den jungen FCL-Eigengewächsen haben derzeit nur Filip Ugrinic und Marco Burch einen fixen Stammplatz.

50 Pflichtspiele hat Emini seit seinem Profi-Debüt vor 22 Monaten bestritten. Er ist dem FCL dankbar, konnte er hier seinen Traum wahrmachen. Gleichzeitig bleibt er sich treu auch in der neuen Team-Hierarchie mit Gentner und Holger Badstuber:

«Ich sage meine Meinung, bringe mich ein, egal, wie alt ich bin oder wie oft ich spiele.»

Taulant Xhaka ausgeschaltet und tolle Pässe gespielt

Mit dieser Unbekümmertheit und seinem Draufgängertum hat Lorik Emini vor allem in seinen ersten FCL-Partien in der Super League für Furore gesorgt. Unvergessen wie er im Juni 2020 gegen sein Vorbild Taulant Xhaka vom FC Basel in die Zweikämpfe stieg und Pässe schlug, die zum 2:1-Sieg führten. In dieser Form könnte Emini dem FCL in Sion wohl zum Befreiungsschlag verhelfen. Allen im Celestini-Team muss klar sein, dass nur ein mutiger Auftritt zum ersten Saisonsieg führt.