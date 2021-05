Fussball Luzerner müssen zwischen 1997 und 2012 vier Cupdramen verdauen – spielen sich aber in die Herzen der Fans Zuerst holte der FCL zwei Cuptitel, dann verlor er vier Finals in Serie. Trotz stets guten und mutigen Auftritten. Nun hoffen Klub und Fans auf den dritten Triumph im siebten Anlauf. Daniel Wyrsch 19.05.2021, 20.01 Uhr

Ein grossartig aufspielender FC Luzern mit Alain Wiss (Mitte) muss vom damaligen Champions-League-Achtelfinalisten FC Basel mit Granit Xhaka unsanft am Cupsieg 2012 gehindert werden.



Bild: Pius Amrein/Luzerner Zeitung (Bern, 16. Mai 2012)

Die ersten beiden Cupfinals seiner Klubgeschichte gewann der FC Luzern: 1960 besiegten die Innerschweizer den FC Grenchen vor 30000 Zuschauern im Berner Wankdorf 1:0. Siegtorschütze war der Hergiswiler Robert Blättler. Der inzwischen 85-jährige Ex-FCL-Stürmer erzählte unserer Zeitung einst zusammen mit dem im Vorjahr mit 87 Jahren verstorbenen Cupsieger-Captain Paul Wolfisberg, dass alle Spieler der Mannschaft von Rudi Gutendorf damals die gleiche Cupsiegerprämie bekommen hatten: 500 Franken plus ein Essgutschein.

Vorne die Luzerner Cup-Helden von 1960: 1:0-Siegtorschütze Robert Blättler (links) und der inzwischen verstorbene Captain Paul Wolfisberg (rechts). Dahinter die FCL-Finalteilnehmer von 2012: Alain Wiss (links) und David Zibung.



Bild: Jakob Ineichen/Luzerner Zeitung (Luzern, 26. April 2012)

Beim zweiten Luzerner Cupsieg 1992 gegen Lugano (3:1 n.V.) dürfte die Prämie für das Team von Friedel Rausch deutlich höher gewesen sein.

29 Jahre langes Warten mit vier erfolglosen Finals

Nachdem der FCL seine ersten beiden Finals also gewonnen hatte, folgten vier Endspiele mit einem negativen Ausgang für die Innerschweizer. Auf diese vier Cupfinals schauen wir in der Hoffnung für Blau-Weiss zurück, dass im fünften Versuch, am Pfingstmontag in Bern gegen St.Gallen, der dritte Cuptriumph für den FC Luzern nach 29 Jahren Warten endlich Tatsache wird.

Der Luzerner 1:1-Torschütze Heinz Moser (Mitte) im Kampf um den Ball mit Sion-Offensivspieler Frédéric Meyrieu im Cupfinal 1997. Bild: Jürg Mueller/Keystone (Bern, 8. Juni 1997)

Für den heutigen FCL-Präsidenten Stefan Wolf war der Cupfinal gegen Sion ein mehr als nur spezieller Match:

«Es war nach sieben Jahren mein letztes Spiel für Luzern, anschliessend wechselte ich zu Sion. Doch für mich war das keine Hypothek, ich ging mit einem guten Gefühl in die Partie.»

Das bestätigte sich auf dem Platz: Der damals 26-jährige Profi avancierte zum besten Spieler des Cupfinals 1997 in Bern, er schoss zwei der drei Luzerner Tore. Den anderen Treffer erzielte Ludwig Kögl. «Bis fünf Minuten vor Schluss führten wir unter Coach Kudi Müller 3:2, ehe Chassot über das Bein von Gmür stolperte und Sion das Penaltygeschenk zum späten 3:3-Ausgleich verwertete», erinnert sich Wolf. Sions damaliger und aktueller Präsident Christian Constantin bestätigt: «Erst ein Penalty von Vladan Lukic hat uns überhaupt in die Verlängerung gebracht.»

Constantin hatte wie so oft vor den total 13 erfolgreichen Cupfinals in Serie der Walliser auf einen Motivationstrick gesetzt: «Ich habe die Mannschaft ins gleiche Hotel in Spiez geschickt, in dem die deutsche Nationalmannschaft vor dem WM-Final 1954 gegen Ungarn geschlafen hat. Den Spielern habe ich dann die Geschichte vom Wunder von Bern erzählt.» Das habe geholfen, «auch wenn dieser Cupsieg zu den glücklicheren zählt». CC weiss: «Im Penaltyschiessen hat mein Goalie Stephan Lehmann uns dann mit zwei tollen Paraden gerettet.» Sion gewann 4:3 im Elfmeterschiessen. Während Wolf seinen Penalty versenkte, scheiterten Gürkan Sermeter und Agent Sawu am Sion-Keeper. Stephan Lehmann erinnert sich:

«Ich wusste, wohin die beiden schiessen – und habe es ihnen vorher gesagt. Das war ein Psychokrieg.»

Lehmann feierte den dritten Cuptriumph in Serie, wechselte anschliessend als Double­gewinner zum FCL. «Das gehört zu meinen schönsten Erinnerungen im Fussball überhaupt: Weil mein Transfer bereits bekannt war, feierten mich in diesem besonders stimmungsvollen Cupfinal sowohl die Fans von Sion wie auch die von Luzern.»

FCL-Spieler Christian Schwegler würdigt nach dem gegen den oberklassigen FC Zürich verlorenen Cupfinal 2005 die damalige Swisscom-Trophäe keines Blickes.



Bild: Guido Röösli/Luzerner Zeitung (Basel, 16. Mai 2005)

Wenn es eine Cupfinalniederlage gibt, die ein bisschen weniger schmerzt, ist es jene von 2005. Der FCL stand wie jetzt nach einem 2:1-Halbfinalsieg in Aarau im Endspiel von Basel dem oberklassigen FC Zürich gegenüber. «Wir waren als Challenge-League-Klub dem in dieser Zeit starken FCZ unterlegen», erklärt Luzern-Keeper David Zibung. Und:

«Nachdem Tararache Pirmin Schwegler verletzungsreif gefoult hatte, war’s passiert, der Weg zum Sieg war für die Zürcher frei.»

Schwegler schied in der 24. Minute vor 32'500 Zuschauern im St.-Jakob-Park verletzt aus. «Ich hatte es noch einmal probiert, aber es ging nicht mehr», sagt der später 13 Jahre in der Bundesliga spielende Ettiswiler. Zusammen mit Bruder Christian stand er für Luzern in diesem 1:3 verlorenen Cupfinal. FC-Bayern-Scout Pirmin Schwegler betont:

«Jetzt wünsche ich Chrigel von Herzen, dass er mit dem Cupsieg gegen St.Gallen seine 20-jährige Profikarriere beim FCL abschliessen kann.»

Luzern-Torhüter David Zibung muss nach dem vermeintlichen Notbremsefoul gegen Basels Scott Chipperfield in der 90. Minute das Spielfeld im Cupfinal 2007 verlassen. Bild: Adrian Stähli/Luzerner Zeitung (Bern, 28. Mai 2007)

2006 stiegen die Innerschweizer unter René van Eck in die Super League auf. In der Saison darauf war der bei den Fans beliebte Holländer nicht mehr FCL-Coach, so stand am Cupfinal 2007 nicht mehr wie zwei Jahre zuvor van Eck in der Luzerner Coaching-Zone, sondern Ciriaco Sforza. Der Schweizer Ex-Internationale bot mit seiner Mannschaft dem von Christian Gross gecoachten FC Basel in dessen St.-Jakob-Park vor 30'000 Fans 90 Minuten Paroli. Dann pfiff Schiedsrichterin Nicole Petignat Foulpenalty. Luzern-Goalie David Zibung soll Basel-Angreifer Scott Chipperfield gefoult haben.

«Für mich ist das nach wie vor kein Foul, sonst müssten wir ohne Kontakt spielen»,

findet Zibung noch 14 Jahre später. Doppelt bitter für den Hergiswiler: Er musste das Feld wegen der vermeintlichen Notbremse mit der roten Karte verlassen. Der FCB-Schwede Daniel Majstorovic zeigte kein Erbarmen mit Ersatzkeeper Besnik Zukaj und dem FCL. Humorlos traf er vom Elfmeterpunkt zum 1:0-Sieg. David Zibung muss feststellen:

«Dieser Final wurde zu meinem persönlich bittersten Cuperlebnis.»

FCL-Innenverteidiger Tomislav Puljic erzielt mit dem Hinterkopf den sehenswerten 1:1-Ausgleich gegen Basel im Cupfinal 2012. Bild: Pius Amrein/Luzerner Zeitung (Bern, 16. Mai 2012)

«Im Cupfinal 2012 wiederum gegen Basel war die Enttäuschung für die ganze Mannschaft schlimm», so der nach dem Endspiel gegen St.Gallen zurücktretende Ur-Luzerner David Zibung. Tomislav Puljic schaut dennoch mit positiven Gefühlen an den Final vor 30'000 Anhängern in Bern zurück:

«Trotz der denkbar knappsten Niederlage im Penaltyschiessen ist dieser Cupfinal eines der grössten Highlights meiner Karriere. Ich erinnere mich, wie unsere blau-weissen Fans mehr als das halbe Wankdorfstadion füllten und uns anfeuerten.»

Der 1,92 m grosse FCL-Innenverteidiger aus Kroatien findet es sehr schade, dass nun die Affiche Luzern gegen St.Gallen in der leeren Arena gespielt werden muss. «Die Spieler werden niemals diese einzigartige Atmosphäre einer titelentscheidenden Partie wie wir vor neun Jahren spüren», findet der 2019 als Profi zurückgetretene frühere Luzerner Publikumsliebling.

Puljic hatte 21 Ligatore für den FCL erzielt – so viele wie bisher kein anderer Verteidiger für diesen Verein in der höchsten Liga. Im Cupfinal war es ihm vergönnt, die FCB-Führung von Benjamin Huggel auszugleichen: Puljic spedierte die Vorlage von Michel Renggli mit dem Hinterkopf am Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer vorbei zum 1:1 ins Netz. «Das war mein bestes Tor überhaupt», sagt er.

«Das ganze Spiel mit der Verlängerung war ein 120 Minuten dauerndes Spektakel.»

Dass Murat Yakins Team von Schiedsrichter Daniel Wermelinger nicht bevorteilt wurde, mag Puljic nicht kommentieren: «Es ändert nichts mehr am Ausgang.» Im Penaltyschiessen scheiterten Mo­she Ohayon und Florian Stahel an Sommer, Basel siegte vom Punkt 4:2. Nun hofft Puljic auf den FCL-Erfolg über St.Gallen:

«Nach der guten Rückrunde verdienen die Spieler, der Coach und der Klub den Triumph im Cupfinal.»