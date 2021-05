FC Luzern «Dieser Torjubel war für zwei Kollegen» – das sagt Marco Burch nach seinem ersten Super-League-Goal Der aufstrebende FCL-Verteidiger Marco Burch schiesst beim 2:1-Sieg gegen Vaduz sein erstes Tor bei den Profis. Er erklärt seinen Torjubel und schaut auch schon voraus auf den Cup-Halbfinal gegen Aarau. Janick Wetterwald 02.05.2021, 10.29 Uhr

Zweikampfstark, gute Spielauslösung, Ruhe am Ball – das sind Fähigkeiten, die schon länger im Zeugnis von Marco Burch stehen. Neu dazu kommt: Torschütze. Der 20-jährige Obwaldner schiesst am 1. Mai 2021 sein erstes Tor als Fussballprofi. Und wie steht es um seine Jubelfähigkeiten? Sehen Sie selbst:

Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (1. Mai 2021, Vaduz)

Bild: Martin Meienberger (1. Mai 2021, Vaduz)

Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (1. Mai 2021, Vaduz)

Schöne Bilder zum ersten Super-League-Goal. Ein Foto fällt jedoch besonders auf bei der Suchanfrage Marco Burch:

Was hat es mit dieser Jubelpose auf sich? Bild: Martin Meienberger (1. Mai 2021, Vaduz)

Die Erklärung des Obwaldners:

«Es ist ein Zeichen aus der Mangaserie ‹Jujutsu Kaisen›. Ich schaue die Serie zusammen mit zwei Kollegen, der Jubel war für sie.»

Einen lustigen Hintergrund dazu gibt es auch. So habe Burch die Bedeutung dieses Zeichen oft falsch gesagt. «Es bedeutet Sphären-Entfaltung, ich sprach aber immer von Atmosphären-Spaltung.» Der Whatsapp-Chat mit seinen Kollegen sei auf jeden Fall nach dem Tor heiss gelaufen.

Wie beschreibt Burch seine Emotionen direkt nach dem Tor: «Die Freude war megagross. Ich wusste aber auch, dass ich mich jetzt noch mehr konzentrieren muss. Nach dem schnellen Gegentor war die Freude wieder etwas weg, aber sie kam zurück, als das Spiel fertig war.»

Einstudierte Variante

Schöne Emotionen nach dem ersten Super-League-Goal. Die Eckballvariante mit Filip Ugrinic und Louis Schaub wurde so im Abschlusstraining geübt:

Marco Burch: «Der Plan war, den Raum am ersten Pfosten anzugreifen. Dass der Ball so genau auf mich kam, das war perfekt.» Nicht ganz perfekt lief die Variante im Abschlusstraining, wie Goalie Marius Müller nach dem Spiel in Vaduz verrät:

«Dort hat es sensationell schlecht funktioniert. Ich bin froh, ging es im Spiel besser.»

Der FCL-Goalie gab auch seine allgemeine Meinung zu Mitspieler Burch ab: «Marco ist enorm wichtig für uns. Er ist noch ein sehr junger Spieler, aber es ist aussergewöhnlich, wie er das Spiel lesen kann. Er ist dann auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das ist ein grosser Pluspunkt von ihm.»

«Der wird ein guter Junge werden, da bin ich mir sicher.»

Lob und Anerkennung gab es für Burch schon vor dem Anpfiff in Liechtenstein. Im Studio von Blue Sport war der FCL-Verteidiger ein Thema.

Gute Passgenauigkeit

Dieser Einblender sagt schon einiges aus über den aktuellen Shootingstar der Super League:

Screenshot: Blue Sport

Gegen den FC Zürich habe Burch am meisten klärende Aktionen gehabt von allen Spielern und zudem seien 92 Prozent seiner Pässe bei einem Mitspieler angekommen.

Im Studio sagt der ehemalige Nati-Stürmer Marco Streller: «Es ist eine mutige Entscheidung von Fabio Celestini, Lucas Alves auf der Bank zu lassen und auf Burch zu setzen. Die Statistiken geben ihm aber recht. Zudem braucht es für die Spielweise von Celestini schnelle Verteidiger – und Burch ist schneller als Alves.»

Celestini kommt dann auch noch selber zu Wort und sagt: «Es ist super, was Marco Burch im Moment macht. Die Entwicklung ist aber noch nicht abgeschlossen. Er kann sich noch verbessern, beispielsweise mehr kommunizieren auf dem Feld.»

Der nächste Höhepunkt steht an

Lange durchschnaufen und das erste Tor als Profi geniessen, liegt momentan nicht drin. Bereits am Dienstag (17.30 Uhr) tritt der FC Luzern gegen Aarau im Cup-Halbfinal an. Burch blickt voraus:

«Dank unserer Siegesserie können wir mit einem guten Gefühl in dieses Spiel gehen.»

Dass er bei den Profis angekommen ist, beweist er dann auch mit seinen weiteren Aussagen zum nächsten Spiel: «Im Cup ist es immer ein anderes Spiel. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen und jeder Match fängt bei 0:0 an.» Immerhin ist jetzt schon klar: Die Begegnung im Brügglifeld wird mit Sicherheit nicht 0:0 enden.