FC Luzern «Er würde sogar im Tor eine gute Figur abgeben» – der polyvalente Schulz überzeugt gegen Basel Marvin Schulz kann viele Positionen spielen. Gegen den FC Basel brillierte er als Aussenverteidiger. Trainer Celestini lobt den Deutschen und scherzt. Janick Wetterwald Jetzt kommentieren 03.10.2021, 20.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er beweist erneut seine Polyvalenz: Marvin Schulz. FCL-Trainer Fabio Celestini stellt den Deutschen als rechten Aussenverteidiger auf. Schulz zeigt eine starke Leistung. Er gewinnt viele Zweikämpfe und stürmt auch mehrmals an der Seitenlinie nach vorne. Als Zuschauer merkt man nicht, dass der 26-Jährige normalerweise nicht als rechter Verteidiger spielt.

Marvin Schulz: Gegen Basel zeigt er als FCL-Aussenverteidiger eine starke Leistung. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Schulz sagt nach dem Spiel:

«Ich habe mein Bestes gegeben und bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.»

Der Trainer habe ihn vor dem Spiel gefragt, ob er das machen könne. «Ich habe Ja gesagt. Wir haben viele verletzte Spieler, da helfe ich gerne aus.» Celestini sagt nach dem Spiel:

«Marvin Schulz zeigte, wie viele Spieler heute, eine gute Leistung. Mit seiner Energie konnte er der Mannschaft helfen.»

Celestini ergänzt mit einem Schmunzeln: «Ich habe bis heute immer gesagt, dass Schulz auf jeder Position spielen kann, ausser als Goalie. Jetzt glaube ich aber, er würde sogar im Tor eine gute Figur abgeben – das hat er im Training auch schon bewiesen.» In der ersten Halbzeit gegen Basel zeigt Schulz tatsächlich seine Qualität, ein Tor zu verhindern: Er grätscht den Ball in extremis vor dem heranstürmenden FCB-Angreifer Edon Zhegrova weg. Eine Aktion, die an diesem Abend symbolisch für die Leistung von Schulz und der ganzen Luzerner Mannschaft steht.

Sturm, Bank, Aussenverteidiger

Marvin Schulz hat persönlich ein spezielles erstes Saison-Quartal erlebt. Da ist zum einen die rote Karte im zweiten Saisonspiel gegen St.Gallen – er stieg überhart ein gegen Mittelfeldspieler Lukas Görtler. Danach musste der Deutsche drei Pflichtspiele zuschauen. Er sah von der Tribüne die Niederlagen gegen Zürich und Servette in der Super League sowie das Cupspiel in Cham. Seit Schulz wieder mitspielen darf, hat der FC Luzern nur noch ein Spiel verloren – 2:3 gegen Lugano. Es war das einzige Spiel seit der Sperre, in welchem der Allrounder nicht in der Startelf stand.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bevor er gegen die Tessiner auf der Bank sass, hatte ihn Celestini auswärts in Sion neben Dejan Sorgic als Stürmer aufgestellt. Ein weiteres Kapitel im Buch rund um den polyvalenten Schulz. Nach dem Spiel im Wallis liess er durchblicken, dass er nicht nur glücklich war über die Entscheidung des Trainers, ihn auf dieser Position aufzustellen.

Im Wallis gegen den FC Sion spielte Schulz als Stürmer. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Nach dem Spiel in Basel ist klar: Als Aussenverteidiger macht Schulz eine bessere Figur als an vorderster Front im Sturm. In der Defensive brilliert er mit Zweikampfstärke und in der Spielauslösung mit guten Ideen und präzisen Pässen. In der aktuellen Form ist Marvin Schulz der gewohnte Leistungsträger im Team von Fabio Celestini – fast auf jeder Position.

Marvin Schulz im Video-Interview nach dem 1:1 in Basel:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen