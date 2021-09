FC Luzern FCL-Angreifer Pascal Schürpf über seine Verletzung und den Weg zurück: «Mal schauen, ob ich den Ball noch treffe» Er ist der Vorkämpfer und Goalgetter in Personalunion: Kein Profi fehlt dem Schlusslicht FC Luzern so sehr wie der verletzte Pascal Schürpf. Der 32-jährige Basler kann noch nicht sagen, wann er wieder in den Trainingsbetrieb der Mannschaft zurückkehrt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 08.09.2021, 17.58 Uhr

Um Pascal Schürpf ist es in den letzten Wochen und Monaten ruhig geworden. Zwar hat der 32-jährige Basler kürzlich seinen Vertrag beim FC Luzern vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2023 verlängert, aber auf dem Spielfeld und Trainingsplatz ist Schürpf seit dem spektakulären Saisonauftakt am 24. Juli zu Hause gegen YB nicht mehr aktiv gewesen. Der Angreifer hatte den FCL in jenem Match vor über 13'000 Fans mit seinem zweiten Tor 3:1 in Führung geschossen, ehe die Berner das Spiel kurz vor dem Abpfiff doch noch 4:3 für sich entschieden.