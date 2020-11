Varol Tasar sitzt nach seiner Auswechslung auf der Tribüne. Die Jacke hat er über seinen gesenkten Kopf gezogen. David Zibung geht zu ihm hin, legt seinen Arm um den Teamkollegen. Was ist passiert? FCL-Neuzugang Tasar spielt nach 20 Minuten auf der Höhe der Mittellinie einen fatalen Fehlpass in die Mitte vor das eigene Tor. Blaz Kramer bekommt so den Ball in die Füsse. Lucas Alves und Stefan Knezevic verfolgen den FCZ-Stürmer, Alves macht das Foul im Strafraum – Penalty. Der Captain sieht die rote Karte, muss vom Platz.

Benjamin Kololli trifft vom Punkt zum 1:0. FCL-Trainer Fabio Celestini wechselt Tasar kurz danach aus, ersetzt ihn durch Verteidiger Silvan Sidler. Luzern tritt nicht wie eine Mannschaft auf. Ein Beispiel dafür liefern Sidler und Louis Schaub in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Sidler geht auf der rechten Abwehrseite etwas naiv auf seinen Gegenspieler zu, Schaub arbeitet mit zu wenig Elan nach hinten mit. So spielen die Zürcher Kololli im Strafraum frei. Dieser will in die Mitte spielen, Marvin Schulz wirft sich in den Schuss, Schiedsrichter Fähndrich pfeift und zeigt erneut auf den Punkt. Der VAR kontrolliert das Handspiel und stützt die Entscheidung des Refs. Umstritten, denn der Deutsche hat seinen linken Arm direkt am Körper angelegt und der Ball springt an die Brust, dabei berührt er wohl auch den Oberarm von Schulz. Den Penalty verwertet Antonio Marchesano zum 2:0. Kurios: Vor beiden Penaltys wird dem FCZ ein Tor wegen einer Abseitsposition aberkannt.

Dritter Sieg im dritten Spiel unter FCZ-Interimscoach Rizzo

Nach der gelb-roten Karte und dem Platzverweis gegen Aiyegun Tosin (61.) bäumt sich der FCL immerhin kurz auf. Tsiy Ndenge trifft nach Steilpass von Sidler den Pfosten (66.). Mehr kommt nicht vom FCL, Zürich siegt 2:0. Das ist der dritte Sieg im dritten Spiel unter Massimo Rizzo. Der Interimscoach bleibt sicher bis Ende 2020 im Amt.

Janick Wetterwald aus Zürich