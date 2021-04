FC LUZERN Sportchef Meyer kritisiert das Abwehrverhalten – Trainer Celestini muss in Lausanne die FCL-Defensive stabilisieren Die vielen Gegentore stören beim FC Luzern: Am Samstag (18.15 Uhr) in Lausanne wollen die Innerschweizer die richtige Balance finden. Daniel Wyrsch 02.04.2021, 17.42 Uhr

Überraschend kommt die Kritik nicht: Sportchef Remo Meyer moniert die Abwehrarbeit unter Fabio Celestini beim FC Luzern.

«Wir bekommen sehr viele Tore, diese müssen wir reduzieren»,

sagte Meyer im aktuellen FCL-Podcast. Mit 43 Gegentoren haben die Innerschweizer statistisch die schlechteste Defensive der Super League. Selbst das Tabellenschlusslicht aus Vaduz steht mit 42 Gegentreffern in dieser Bilanz besser da als Luzern. Leader YB hat weniger als halb so viele Tore (21) erhalten wie die Celestini-Elf. Eine alte Fussballweisheit besagt: «Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften.»

Meyer schätzt die Werte im Vorwärtsspiel, wo der FCL mit 45 erzielten Toren hinter YB (48) Platz 2 belegt. Aber er erkennt auch die Gefahr, weil das Team mit den zu oft auftretenden Fehlern im Verteidigungsverhalten viele Punkte verliert und sich darum noch nicht aus der Abstiegszone verabschiedet hat. Zehn Runden vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf den FC Sion, der auf dem Barrage-Rang steht, und den FC Vaduz, welcher den direkten Abstiegsplatz belegt, nur sechs Zähler.

Nicht nur Harmonie: Trainer Fabio Celestini (rechts) und Sportchef Remo Meyer (links) halten mit ihren Meinungen beim FC Luzern nicht zurück.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 3. Januar 2020)

Nach zwei sieglosen Partien steigt der Druck wieder

Umso grössere Bedeutung erhält der erste Match nach der Länderspielpause auswärts gegen den FC Lausanne-Sport. Zwar könnte der FCL (7.) nach zwei sieglosen Spielen gegen Basel (1:4) und Sion (1:1) die fünftplatzierten Waadtländer mit einem Vollerfolg in der Tabelle überholen. Andererseits würde dem Celestini-Team im Falle einer Niederlage noch mehr Druck im Kampf um den Klassenerhalt drohen. Gegen Aufsteiger Lausanne hat Luzern noch nicht gewonnen: Nach einem 2:2-Remis Anfang Saison zu Hause verloren die Innerschweizer kurz vor Weihnachten unter anderem wegen unglücklicher Schiedsrichterentscheide 1:2 im neuen Stade de la Tuilière.

FCL-Goalie Marius Müller hatte nach dieser Niederlage das Lager der Unparteiischen schonungslos verbal angegriffen. Das eingeleitete Disziplinarverfahren wurde vor dem Start der zweiten Saisonhälfte eingestellt.

Sorgic und Sidler verletzt, Schaub und Ndiaye zurück

Wie vor zwei Wochen im spielerisch enttäuschenden Heimmatch gegen Sion wird Mittelstürmer Dejan Sorgic auch in Lausanne ausfallen. Der mit zehn Treffern beste FCL-Torschütze laboriert immer noch am entzündeten rechten Knie. Celestini: «Deki ist unser Goalgetter, der mit seiner fantastischen Mentalität auch verteidigt und den Ball hält. Wir vermissen ihn.» Der Coach hofft, «dass er im nächsten Match zu Hause gegen Basel wieder einsatzbereit ist».

Ebenfalls verletzt ist Silvan Sidler, der Schweizer U21-Internationale hat an der EM in Slowenien in der Partie gegen Kroatien (2:3) eine Prellung erlitten. Der Aussenverteidiger ist angeschlagen, sollte nächste Woche aber wieder trainieren. Gegen Lausanne dürfte er von Christian Schwegler ersetzt werden. Der 36-jährige Captain hat diese Woche seinen Rücktritt per Ende Saison offiziell bekannt gegeben.

Nach abgesessenen Gelbsperren kehren Aussenangreifer Ibrahima Ndiaye und der offensive Mittelfeldmann Louis Schaub zurück. Luzerns Nummer 10 stand in der WM-Qualifikation für Österreich gegen Schottland (2:2) 22 Minuten und gegen die Färöer (3:1) 85 Minuten auf dem Rasen. Beim 0:4-Heimdebakel am Mittwoch gegen Dänemark war Schaub im Kader, blieb aber ohne Einsatz. Der 26-Jährige sollte frisch sein.

Sportchef und Trainer nicht immer gleicher Meinung

Celestini legte in der Nationalteampause das Augenmerk auf die defensive Organisation. Er betont: «Der Kopf muss in Lausanne bereit sein.» Das sei ein schwieriger Gegner. Zudem gilt es für die Gäste, sich auf den schnellen Kunstrasen einzustellen. Die richtige Balance zwischen offensivem Risiko und defensiver Stabilität wird für den FCL der Schlüssel zum Erfolg sein.

Meyer erzählte im Podcast von Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Celestini. Dabei gehe es um Kaderspieler und Neuverpflichtungen sowie das eigene und gegnerische Spielsystem. Sportchef Meyer stellte fest:

«Wir haben viel Harmonie, aber nicht nur.»

Aus FCL-Optik ist zu hoffen, dass nach dem Spiel die harmonische Seite zwischen Celestini und Meyer überwiegt.