Interview FCL-Sportchef Remo Meyer nach dem Cup-Triumph und Platz 5 in der Liga: «Unser Erfolg ist kein Zufall» Remo Meyer nimmt Stellung zum begehrten Trainer Fabio Celestini und zu diversen Personalien im Kader der Luzerner. Der Sportchef tut sein Möglichstes, damit die Cupsieger-Mannschaft, welche die Meisterschaft auf Rang 5 abschloss, in der neuen Saison zusammenbleibt. Daniel Wyrsch 26.05.2021, 20.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er arbeitet seit vier Jahren beim FC Luzern und erlebt gerade die bisher erfolgreichste Phase als Sportchef: Remo Meyer (40). Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Mai 2021)

Was haben Sie beim Schlusspfiff des 3:1 gewonnenen Cupfinals gegen St. Gallen empfunden?

Remo Meyer: Pure Emotionen, der Gewinn eines Titels mit meinem Heimatverein macht mich extrem stolz für alle Personen, die leidenschaftlich für den FC Luzern arbeiten. Unsere Mannschaft hat eine unglaubliche Mentalität bewiesen. Dazu war es ein überragender Karriereabschluss für David Zibung und Christian Schwegler – Hollywood hätte das Drehbuch nicht besser schreiben können.

Sie sassen mit Präsident Stefan Wolf im Luzerner Sektor der Tribüne, wo auch die Hauptgeldgeber Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri das Endspiel verfolgten. Wie reagierten sie auf den Cup-Triumph?

Wie alle Sponsoren und Mitarbeiter, welche die wenigen Zuschauerplätze besetzen durften, haben sie viel Herzblut für den FCL. Dementsprechend herrschte eine Riesenfreude und Erleichterung bei allen Beteiligten. Natürlich spürte man, dass der Verein nach der langen Wartezeit von 29 Jahren endlich wieder einen Titel gewonnen hat.

Für diese einzigartigen Momente macht man den Job. Das war ein unbeschreiblich schöner Saisonabschluss.

Ist der Titel quasi der Ritterschlag für Sie als Sportchef?

Ich habe einfach eine extreme Freude, wenn ich unser Team sehe und die hervorragende Einstellung der Spieler. Der Cupsieg steht seit Pfingstmontag bei allen auf der Visitenkarte. Es sind so viele Leute, die mich bei der täglichen Arbeit unterstützen.

In der Stunde des Erfolgs sind bei mir im Kopfkino Kurzfilme abgelaufen. Während den vier Jahren im Amt ist nicht alles reibungslos gelaufen, Schwierigkeiten mussten überwunden werden.

Bei der Pokalübergabe und den Feierlichkeiten im Wankdorf blieben Sie im Hintergrund. Warum?

Ich bin von Anfang an so gewesen, dass ich mich nach einem Spiel im Hintergrund aufhalte und nicht auf den Platz gehe. Ich wüsste nicht, warum ich das nach dem Cupfinal hätte ändern sollen. Die Bühne gehörte den Hauptbeteiligten. Ich genoss die Aussicht von der Tribüne, dort habe ich herrliche Jubelbilder gesehen. Anschliessend ging ich in die Kabine zum Gratulieren – und war am Empfang in Luzern dabei.

Liessen Sie sich auf dem Balkon auch von den 10 000 Fans feiern?

Klar! Der eindrückliche Empfang löste Hühnerhaut aus; viele Menschen, grosses Interesse, positive Emotionen, strahlende Augen bei Kindern, jungen und älteren Personen – einfach bei allen.

Der FCL bewegt, die fantastische Feier zeigt die schöne Seite des Fussballs. Auch wenn wir uns bewusst sind, dass nicht alles optimal ablief.

Konnten Sie das Fest zusammen mit Ihrer Frau geniessen?

Meine Ehefrau, wie auch viele Partnerinnen der Spieler nahmen an der Feier teil. Gemeinsam konnten wir uns in der Business Lounge des Stadions über den Titel freuen, denn auch sie trugen mit ihrer Unterstützung viel zu diesem Erfolg bei. Es war ein besonderer Moment, in diesem Rahmen zu feiern.

Kann der FCL den Schwung in die neue Saison mitnehmen?

Das Wichtigste ist, demütig und hungrig zu bleiben. Wir haben nicht vergessen, dass wir in der zu Ende gegangenen Saison eine Achterbahnfahrt hatten. Die Mannschaft hat sich nach einem grösseren Umbruch erst spät gefunden, dazu kam Corona und eine Teamquarantäne sowie längere intensive Phasen mit Partien an jedem dritten Tag. Die Spieler arbeiteten ausgesprochen fleissig, als Team sind wir stets zusammengeblieben – darum ist unser Erfolg kein Zufall.

Erhalten Sie wegen des Cuptitels mehr Geld für Transfers?

Das Budget für die nächste Saison ist längst fix. Ich erhoffe mir aber, dass der Erfolg und unsere Art des Spiels Strahlkraft haben und eine Motivation sind für mögliche Neuzugänge.

Von Interesse ist die Zukunft der technisch starken Mittelfeldspieler Louis Schaub und Jordy Wehrmann. Zieht der FCL die Optionen für die festen Verpflichtungen der beiden Profis?

Louis und Jordy waren in der letzten Saison wichtige Faktoren, wir würden beide Spieler gerne übernehmen. Allerdings haben wir wirtschaftliche Grenzen – und ihre Verpflichtungen müssen in unser Gehaltsgefüge und unser Budget passen. In den nächsten zwei bis drei Wochen wollen wir Klarheit haben, damit wir beim Trainingsstart am 17. Juni bis auf wenige Ausnahmen das Kader für nächste Saison zusammen haben.

Fabio Celestini sagte nach dem Cupsieg, dass die vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre – notabene auf Platz 9 stehend – für ihn ein Vertrauensbeweis gewesen ist. Waren Sie 100 Prozent vom Coach überzeugt?

Zum Zeitpunkt der Verlängerung hatte ich bereits ein Jahr lang tagtäglich mit ihm zusammengearbeitet, darum war der Tabellenplatz nicht entscheidend.

Ich handelte aus tiefer Überzeugung, sah die Entwicklung der Mannschaft und wusste, dass die Resultate kommen werden. Es war ein deutliches Signal, dass wir an Coach und Staff glauben.

Remo Meyer freut sich nach einer intensiven Spielzeit über den «unbeschreiblich schönen Saisonabschluss». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. Mai 2021)

Lugano-Präsident Angelo Renzetti sagt in einem Interview mit dem Portal ecodellosport.ch, dass Fabio Celestini zu YB wechseln könnte. In diesem Fall würde Maurizio Jacobacci aus Lugano nach Luzern ziehen. Ist daran etwas wahr?

Ich kann dieses Gerücht nicht bestätigen. Wir haben den Vertrag mit Fabio Celestini verlängert, damit er bleibt. Er hat soeben seinen ersten Titel als Trainer gewonnen.

Er hat ein gültiges Arbeitspapier bis Sommer 2023, Stand jetzt bleibt er bis dann unser Cheftrainer. Aber natürlich kennen Sie und ich die Schnelllebigkeit des Fussballgeschäfts. Dass er Begehrlichkeiten weckt, spricht für seine Arbeit.

Sie sagten im klubeigenen Podcast, dass Sie die Liga-Konkurrenten YB und Basel nicht mit Spielertransfers verstärken wollen. Wäre das jetzt beim Trainer gleich?

Wir sind überzeugt von unserem Projekt und haben eigene Ambitionen. Es ist nicht in unserem Interesse, uns zu schwächen und andere Vereine in der Schweiz zu stärken, weil wir in der kommenden Saison mit Ambitionen in die Meisterschaft gehen wollen.

Suchen Sie auf der rechten Abwehrseite nach einer Verstärkung?

Nach dem Abgang des Captains (Christian Schwegler; Anm. der Red.) werden wir hinten rechts einen neuen Spieler verpflichten. Wir werden eine gute Lösung finden, ein Spieler mit Qualität, der uns verstärkt und im Verlauf des Juni zu uns wechseln wird.

Brauchen Sie für David Zibung einen neuen Ersatzkeeper?

Mit unserem Leader Marius Müller sowie Raphael Radtke und Loïc Jacot haben wir ein Torhüter-Trio. Mit den beiden jungen Goalies müssen wir aber noch die Zukunftsplanung anschauen und entscheiden, was für sie am meisten Sinn macht.

Glauben Sie, bleibt Marius Müller eine dritte Saison in Luzern?

Wir haben null Interesse, unseren grossen Rückhalt im Tor zu verkaufen. Ich bin überzeugt, Marius fühlt sich bei uns pudelwohl. Wir gehen davon aus, dass Marius mindestens eine weitere Saison bei uns bleiben wird.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Filip Ugrinic soll das Interesse von spanischen und deutschen Klubs geweckt haben. Wie ist die Situation beim Stadtluzerner?

Filip Ugrinic ist für mich ein Leistungsträger wie unser Torhüter «Mülli» – auch Filip wollen wir behalten. Es besteht kein Interesse, unser Eigengewächs zu verkaufen.

Sind weitere Titel mit dem FCL möglich?

Wir arbeiten, um solche Erfolge zu feiern.

Diese Erlebnisse machen Lust auf mehr.

Wir müssen kleine Schritte machen, ambitioniert und gleichzeitig realistisch und demütig bleiben.