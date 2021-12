Corona Trotz freien Impfterminen: Die Kantone halten sich sklavisch an die 6-Monate-Wartefrist für den Booster

In Grossbritannien darf man nach drei Monaten zur Auffrischungsimpfung gehen, in Österreich nach vier, in Frankreich nach fünf. In der Schweiz gilt sechs Monate, daran rütteln die Kantone auch nicht, wenn sie freie Impfkapazitäten haben.