FC Luzern: Sportchef Remo Meyer unter Druck – Transfers im Check

Fussball Ein Blick auf die Sommer-Transfers beim FC Luzern zeigt: Der Druck auf Sportchef Remo Meyer wächst Drei Spieltage vor dem Vorrundenende plagen den FC Luzern Abstiegssorgen. Sportchef Remo Meyer steht in der Hauptverantwortung – wir nehmen die Transfers unter die Lupe. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 29.11.2021, 19.14 Uhr

Im Sport steht man einmal oben, einmal unten. Der Sportchef eines Fussballvereins müsste die Mannschaft so zusammenstellen, dass Konstanz herrscht, Leistungseinbrüche wenn möglich ausbleiben. Remo Meyer ist seit viereinhalb Jahren zuständig für den Sport beim FC Luzern. Der 41-jährige Ex-Profi des FCL, von Lausanne-Sport, 1860 München und RB Salzburg erlebt nach dem Cupsieg und Platz 5 in der vergangenen Saison den schnellen Absturz ans Tabellenende in dieser Spielzeit.

Remo Meyer, Sportchef beim FC Luzern. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (2020)

Während Meyer vor etwas mehr als einem Jahr in der wegen Corona spät gestarteten Meisterschaft 2020/21 mit Dejan Sorgic, Varol Tasar, Martin Frydek und Louis Schaub (leihweise vom 1. FC Köln) gute Transfers gelangen, haben die Neuzugänge der laufenden Saison mit einer Ausnahme die Erwartungen nicht erfüllt.

Wenn von sieben Neuen nur der Ersatzgoalie überzeugt

Sieben neue Spieler verpflichtete Meyer im vergangenen Sommer. Nur einer davon überzeugte nach einer Eingewöhnungsphase von wenigen Partien: Vaso Vasic. Der 31-jährige Aargauer stand für den aufgrund von Adduktorenproblemen längere Zeit ausgefallenen Stammkeeper Marius Müller in 15 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. Weder an Vasic noch an Müller liegt es, dass der FCL im Herbst ans Tabellenende durchgereicht worden ist.

Vom restlichen halben Dutzend Spieler, die seit Sommer für die Luzerner unter Vertrag stehen, schafft in den ersten 15 Spieltagen keiner den Leistungsausweis von Vasic. Dabei zählt dazu ein Promi-Duo, das vor der Saison die Fantasie der FCL-Fans angeregt hatte. Wir haben die sechs Meyer-Neuzugänge dieses Sommers, welche die Erwartungen nicht erfüllten, unter die Lupe genommen:

– Christian Gentner: 36 Jahre alt ist der zweifache Deutsche Meister (mit Wolfsburg und dem VfB Stuttgart) mittlerweile. Trotzdem ist «Gente» fit – und am Ball ein sicherer Wert. Allerdings ist er keiner, der bei Luzern bisher Akzente gesetzt hat. Der Mittelfeldmann fällt weder defensiv noch offensiv besonders auf. Von Dejan Sorgic übernimmt er die Captainbinde.

– Holger Badstuber: Langsam und ungelenk sind die Adjektive, die man in Luzern am meisten über den Ex-Profi von Bayern, Stuttgart und Schalke hört. Zusammen mit Gentner hätte der 32-jährige ehemalige deutsche Internationale das neue Führungsduo in der Kabine bilden sollen. Sportchef Meyer hat sich in der Team-Hierarchie monumental geirrt: Gentner/Badstuber können zu keiner Zeit die einheimischen Ex-FCL-Profis David Zibung und Christian Schwegler ersetzen.

Die ehemaligen Bundesliga-Stars Christian Gentner (links) und Holger Badstuber sind bislang nicht die erhofften Verstärkungen für den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 24. Juli 2021)

– David Domgjoni: Interimscoach Sandro Chieffo setzt am Sonntag gegen Basel in der Innenverteidigung auf den 24-jährigen Kosovo-Nationalspieler, für ihn muss sich Badstuber auf die Bank setzen. Domgjoni steht am Ursprung des 0:1, kommuniziert vor dem 0:3 nicht mit Jordy Wehrmann (definitiv von Feyenoord verpflichet) und vergibt bei der 1:3-Niederlage zwei Topchancen. Wie in vier Teileinsätzen unter Fabio Celestini erinnert Domgjoni an Meyers Abwehr-Flop Marco Bürki.

– Patrick Farkas: Der 29-jährige Rechtsverteidiger kommt von RB Salzburg. Er verliert seinen Platz ans Luzerner Eigengewächs Silvan Sidler, ehe er sich verletzt – und erhält von Chieffo gegen Basel eine neue Chance, ohne sie zu nutzen.

– Nikola Cumic: Für den 23-jährigen Serben hat sich das Engagement in Luzern noch nicht gelohnt. Als Rechtsaussen wirkt er meist harmlos, immerhin gelingt ihm gegen Basel mit einem gekonnten Lobball über FCB-Goalie Heinz Lindner der schöne und späte Ehrentreffer zum 1:3-Endstand.

– Samuele Campo: Nur acht Ligaspiele bestreitet der 26-jährige Ex-Basler, ehe er bereits seine zweite Verletzung erleidet. Zurzeit ist er mit der Reha der Meniskusblessur beschäftigt. Sein Mentor Celestini ist nicht mehr da, Campo als neue Nummer 10 braucht viel Spielpraxis und noch mehr Zweikampfhärte, um Vorgänger Louis Schaub (acht Tore, zehn Assists) nur annähernd ersetzen zu können.

Öfter verletzt als gespielt: Samuele Campo (rechts) ist der Nachfolger des letztjährigen FCL-Topskorers Louis Schaub auf der Position des Regisseurs. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 31. Oktober 2021)

Der Tabellenletzte FCL hat unter Sandro Chieffo noch drei Partien zu bestreiten, bevor die Winterpause beginnt. Nach dem Auswärtsspiel am Samstag gegen Leader FC Zürich folgt eine Woche später der Match bei GC und zum Abschluss gibt es zu Hause den Vergleich gegen Servette. Die Innerschweizer müssen punkten, um die schwache Ausbeute von bislang zehn Zählern zu erhöhen. Sonst droht eine sehr ungemütliche Winterpause auf dem Abstiegsplatz.

Parallel geführte Gespräche mit Trainerkandidaten

Parallel zur Schlussphase der Vorrunde müssen Meyer und Präsident Stefan Wolf den Nachfolger von Celestini finden. Zum Start der Rückrundenvorbereitung Anfang Januar soll der neue Coach übernehmen. Der Druck auf Sportchef Meyer wächst: Zuletzt trennte er sich vorzeitig von den Trainern René Weiler, Thomas Häberli und Celestini.

FCL-Sportchef Remo Meyer (links) zusammen mit Interimstrainer Sandro Chieffo (Mitte) und Assistenzcoach Claudio Lustenberger (rechts) beim Training. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. November 2021)

