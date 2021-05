FC Luzern Das Trainerkarussell mit dem freien Topjob bei YB verändert den FCL-Coach nicht: Celestini bleibt ehrlich und klar Der Trainer des FC Luzern steht weit oben auf der YB-Liste, doch im Kopf hat Fabio Celestini gegenwärtig nur das letzte Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Lugano und den Cupfinal vom Pfingstmontag (15.00 Uhr) gegen St.Gallen. Daniel Wyrsch 20.05.2021, 18.53 Uhr

Fabio Celestini (Mitte) mit seinen Verteidigern Marco Burch (links) und Stefan Knezevic. Der FCL-Trainer ist stolz auf die Identität des Teams.



Natürlich ist Fabio Celestini auf die Fragen der Journalisten vorbereitet. Nach sechs Trainerjahren in der Super League kennt er die Mechanismen des Geschäfts: Wenn Gerardo Seoane den derzeit begehrtesten Arbeitsplatz der höchsten Schweizer Liga in Richtung Bundesliga-Spitzenklub Bayer Leverkusen verlässt, dann dreht sich das Trainerkarussell ab sofort auch in unserem Land.

Dass der Coach des FC Luzern in der Branche einen guten Ruf geniesst, ist bekannt. Kein Wunder, wird sein Name nun als möglicher Nachfolger des dreifachen YB-Meistertrainers aus Rothenburg gehandelt. Doch Celestini stellt sofort klar:

«Ich hatte keinen Kontakt zu Verantwortlichen der Young Boys.»

Lustiger Konter auf These zu Plastikrasen-Kritik

Dann wird der 45-jährige Lausanner darauf angesprochen, nach der 2:5-Niederlage des FCL am letzten Samstag in Bern wohl einen taktischen Fehler begangen zu haben, indem Celestini ehrlich kundtat: «Fussball auf Kunstrasen ist kein Fussball.» Das könnte YB-Sportchef Christoph Spycher sauer aufgestossen sein – und die Chancen auf den Trainerjob in Bern stark dezimiert haben.

Celestini muss schmunzeln wegen der Journalisten-These. Er beweist Humor, als man ihm in den Mund legt, er würde nach dem Cupfinal nur dann in Bern bleiben, wenn YB den Plastik- durch einen Naturrasen ersetzt.



Stichwort Cupfinal: Der FCL-Trainer macht deutlich, dass er jetzt nur das letzte Meisterschaftsspiel von heute (20.30 Uhr) zu Hause gegen Lugano und das Endspiel im Pokal am Montag im Kopf hat. «Andere Themen interessieren mich bis am nächsten Dienstag nicht.» Celestini betont:

«Wir wollen auf Platz 4 bleiben.»

Letzter Zibung-Einsatz höchstens zum Spielende

Das bedeutet: «Ich will mit den Besten antreten.» Heisst: Der abtretende Torhüter David Zibung wird nicht spielen. Höchstens in den letzten Minuten könnte der 37-Jährige einen Teileinsatz anstelle von Marius Müller bekommen. Aber nicht einmal diesen Abschied bestätigt Celestini. Er denkt an den Erfolg: «Gewinnen wir gegen Lugano, kommen wir auf 49 Punkte. Dann wäre es für uns eine hervorragende Saison, die wir mit drei Punkten mehr als im Vorjahr abschliessen könnten.»

Selbstverständlich spricht Celestini im Zusammenhang mit der Begegnung gegen die Tessiner auch vom übernächsten Match lediglich drei Tage später im Stadion Wankdorf in Bern:

«Die beste Vorbereitung auf den Cupfinal ist, wenn wir am Freitag den FC Lugano besiegen.»

Er fordert von seinen Schützlingen, dass sie Mentalität und Charakter beweisen.

Ruhig erklärt der FCL-Übungsleiter mit langer und glanzvoller Spielerkarriere in Frankreich und Spanien sowie zwei Cup-Triumphen mit Lausanne, wie wenig sportliche Gemeinsamkeiten die beiden letzten Kontrahenten haben. «Lugano ist ein anderer Gegner als St. Gallen, die Tessiner verteidigen tief und kontern schnell.» Anders die Ostschweizer: «Sie laufen hoch an und spielen Pressing. Die Bälle erobern sie meist in der letzten Zone.» Zur Cupfinal-Hauptprobe wird der Lugano-Match nicht.

Ein Gespräch mit YB würde er nicht ausschlagen

Doch nur vom Gegner reden, ist nicht Celestinis Sache. Am Sonntag wird er mit seinem Team im Mannschaftsbus in die Region Bern fahren. «Wir müssen nichts ändern, haben unsere Einstellung und eine klare Identität: Wir sind torgefährlich.»

Ende des Austauschs läuft noch einmal der Versuch, Celestini ein Bekenntnis abzuringen. Er bestätigt, dass Luzern das beste Projekt der Schweiz sei. Aber deshalb auf ein Gespräch mit YB zu verzichten? Nein. «Ich bin ehrlich mit euch.»