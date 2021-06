Interview FCL-Coach Fabio Celestini alles andere als enttäuscht von YB: «Hier lieben sie mich – und Luzern hat das beste Projekt» Fabio Celestini ist seit dem Cup-Triumph eine lebende Legende in Luzern: Vor ihm haben nur Friedel Rausch und Rudi Gutendorf mit den Innerschweizern Titel gewonnen. Der Trainer des FC Luzern über sein Verhalten am Cupfinal, seine Transferwünsche – und das Trainerkarussell. Daniel Wyrsch 22.06.2021, 05.00 Uhr

Ihnen und Ihren Spielern wurde auf dem Trainingsplatz 6 ein neuer Teppichrasen ausgerollt. Wie ist er?

Fabio Celestini: Der Rasen ist unser Hauptinstrument, um unser Spiel zu entwickeln. Auf dem alten Feld war das nicht mehr gut möglich. Ich bin froh, hat der Verein den Rasen ausgewechselt. Die Spieler haben mehr Lust, sind motivierter.

Nach seiner Pfeife trainieren die FCL-Spieler: Fabio Celestini. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. Juni 2021)

Seit dem Cupsieg sind Sie eine lebende FCL-Legende: Nur zwei andere Trainer gewannen ausser Ihnen Titel mit dem FC Luzern. Kennen Sie deren Namen?

Ihre Namen weiss ich nicht.

Friedel Rausch wurde 1989 Meister und 1992 Cupsieger, Rudi Gutendorf, der 55 Trainerstationen hatte, 1960 Cupsieger mit dem FCL. Beide sind Deutsche und leider bereits verstorben.

Ich bin der einzige Schweizer, der mit Luzern einen Titel gewonnen hat. Als ich nach unserem Cupsieg in die Gesichter der Fans schaute, sah ich deren Freude. Für die Generation der 30-Jährigen und Jüngeren ist es der erste Pokal, den sie mit dem FCL feiern konnten. Der erste Titel ist immer ganz besonders. Mit Luzern, Lausanne oder Lugano eine Trophäe zu holen, ist fantastisch, spezieller als mit YB und Basel, wo es fast normal ist.

Sie wirkten sehr fokussiert und ruhig vor und am Cupfinal, gaben dem Team einen klaren taktischen Plan und Selbstvertrauen mit ins Spiel.

Ich habe mich ruhig eingestellt – und mich auch so verhalten, denn mir war klar, dass die Spieler mehr als motiviert waren. Ein Antreiben meinerseits hätte nur zu unnötiger Aufregung und zu vielen Emotionen geführt.

Luzern hat kühlen Kopf bewahrt und St. Gallen verdient 3:1 bezwungen. Sind Sie stolz auf das Team?

Nach einem Monat spüre ich nicht mehr so viel. In drei, vier, fünf, sechs Jahren wird dieser Titel in der Erinnerung immer wieder aufgefrischt, ewig bleibende Souvenirs an den Cupsieg. Arrigo Sacchi sagte einmal, dass nicht allein die Titel, sondern vor allem die Art und Weise des Erfolgs zählen. Darum bin ich so stolz auf meine Mannschaft, sie hat eine super Mentalität gezeigt und unsere Spielidee umgesetzt. Es war ein Triumph ohne Wenn und Aber – wir gewannen verdient, waren besser.

Als Cupsieger weckten Sie das Interesse des Meisters.

Ich hatte keinen Kontakt zu YB, nur die Journalisten schrieben, dass mich die Berner wollen.

Sind Sie enttäuscht von YB?

Nein, es gab drei Anrufe aus Frankreich und Spanien. Ich hatte eineinhalb Jahre die Chance, in Luzern etwas aufzubauen, die Arbeit ist mit dem Cupsieg nicht zu Ende. Hier lieben sie mich, Luzern ist das beste Projekt. Wir spielen in drei Wettbewerben, wollen uns weiterentwickeln – auch für mich als Trainer ist es besser, länger hierzubleiben.

Gutgelaunter FCL-Coach Fabio Celestini beim Trainingsstart seiner Mannschaft.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. Juni 2021)

Ihr erklärtes Ziel ist es, dereinst in einer der fünf Topligen zu coachen. Zuerst wollen Sie aber Samuele Campo zum FCL holen – und weiterhin attraktiv spielen lassen. Ist das richtig?

Klar ist Samuele Campo eine Option für uns, gleich wie Louis Schaub und Jordy Wehrmann. Sie kennen mich, wissen, was ich mache – und wie wir spielen wollen. Ich muss Sämi Campo nichts erklären. Wir haben in Lausanne eine gute und erfolgreiche Zeit zusammen erlebt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Louis Schaub und Samuele Campo auch zusammen spielen könnten. Louis schoss letzte Saison acht Tore, gab zehn Assists. Sämi machte in Lausanne unter mir auch sechs bis acht Treffer und ähnlich viele Torvorlagen. Campo ist dazu ein Freistossspezialist. Ich bin sicher, am Duo Schaub/Campo hätten wir viel Freude.