FC Luzern Frick stabilisiert FCL-Abwehr, dafür hapert’s beim Toreschiessen – Untersuch bei «Abu» sorgt für Entwarnung Mario Fricks Arbeit trägt Früchte: Drei von acht Spielen gewannen die Luzerner unter ihm und punkteten so oft wie in der gesamten Hinrunde. Am Montag sorgt ein MRI bei Stürmer Asumah Abubakar für Erleichterung beim Klub und bei den Fans. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fussball ist Tagesgeschäft: Die letzten Eindrücke einer Mannschaft bleiben haften. Im Fall des FC Luzern sind es jene aus dem Heimspiel vom Sonntag gegen die Grasshoppers. Die Innerschweizer besiegten die Zürcher 1:0 – und FCL-Trainer Mario Frick erklärte anschliessend: «Das war bis zum Schluss eine Zitterpartie, weil wir das 2:0 nicht schiessen konnten.»

Dem FCL fehlte die Qualität, um entweder im Kollektiv das zweite Tor herauszukombinieren oder ein Goalgetter, der die vorhandenen Chancen dank seiner individuellen Klasse zu einem Treffer hätte nützen können. Idealerweise würden sich beide Dinge ergänzen. Beim aktuellen Kader, das in dieser Saison mit insgesamt zwölf neuen Spielern bestückt wurde, fehlen nach wie vor die Automatismen. Die Ansätze sind zwar vorhanden, aber auf den letzten 30 Metern wird’s kompliziert: Meist mangelt es am genauen letzten Pass – oder man läuft in die gegnerische Abseitsfalle.

Gemäss Diagnose sollte Abubakar gegen St. Gallen spielen können

Gegen GC fehlte zudem ab der 26. Minute der gefährlichste Stürmer Asumah Abubakar, weil der Ex-Krienser sich an der Schulter verletzt hatte und ausgewechselt werden musste. Ein MRI am Montag brachte zum Glück für die Luzerner Entwarnung: Der 24-jährige Angreifer aus Ghana hat sich nicht gravierend verletzt. Gemäss Auskunft von FCL-Medienchef Markus Krienbühl kann er nach zwei Tagen Pause wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Am kommenden Samstag (18 Uhr) im Auswärtsspiel gegen den formstarken FC St.Gallen sollte «Abu» (je dreifacher Saisontorschütze für Ex-Klub Lugano und Luzern) bereits wieder einsatzbereit sein.

FCL-Stürmer Asumah Abubakar musste im Heimspiel gegen GC wegen einer sehr schmerzhaften Schulterverletzung bereits in der 26. Minute ausgewechselt werden. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2022)

Der für Asumah Abubakar eingewechselte Nikola Cumic bemühte sich, agierte sehr aktiv, aber ihm fehlt zu oft die Durchschlagskraft. Der von Anfang an neben Abubakar stürmende 1,95-Meter-Mann Marko Kvasina, der bei seinem ersten FCL-Einsatz ein Bilderbuch-Kopfballtor zum 1:1-Endstand erzielte, liess mit Kopf und Fuss je eine klare Möglichkeit aus. Ibrahima Ndiaye kam erst kurz vor Schuss in die Partie. Der letzte Abschluss gehörte dem drahtigen Senegalesen, der den Ball weit übers GC-Tor schoss.

Schürpf wird immer noch vermisst

Dazu fehlen den Luzernern derzeit zwei verletzte Stürmer: Dejan Sorgic plagen muskuläre Probleme, zudem ist der beste FCL-Torschütze des Vorjahres (13 Treffer) in dieser Saison noch nicht auf Betriebstemperatur gekommen. Erst drei Tore hat er geschossen, das wirkt sich aufs Selbstvertrauen des 32-jährigen Zugers aus. Den gleichaltrigen Basler Pascal Schürpf (total 39 Ligatore für Luzern) vermisste man gegen GC als kaltschnäuzigen und führenden Kopf im Angriff einmal mehr. Wegen seines verletzten linken Knies hat er erst acht Spiele (zwei Tore) bestritten. Derzeit absolviert er in Lyon ein Spezial-Aufbautraining – und hofft, noch in dieser Saison auf den Platz zurückzukehren.

In den acht Rückrundenspielen hat der FCL nur acht Tore erzielt, wobei den letzten Treffer GC-Profi Léo Bonatini am Sonntag mittels Eigentor dazu beigesteuert hatte. Dieser Schnitt von 1,0 ist sogar etwas tiefer als die 1,11 erzielten Tore in der Vorrunde. Was sagt Coach Frick dazu?

«Wir haben uns jeweils viele und auch gute Chancen erarbeitet. Diese nun konsequent auszunutzen, ist in unserer positiven Gesamtentwicklung sicherlich einer der nächsten Schritte. Daran arbeiten wir hart.»

Seit dem Rückrundenbeginn das neue und miteinander harmonierende Innenverteidigerpaar beim FC Luzern: Denis Simani (links) und Marco Burch (rechts). Auf dem Bild gegen FCZ-Stürmer Blaz Kramer. Bild: Benjamin Soland/Freshfocus (Luzern, 2. März 2022)

Auf das Innenverteidigerduo Burch/Simani ist Verlass

Frick betont: «In unserer Situation geht es darum, Punkte zu sammeln. Dieses Ziel haben wir in den letzten Partien erfüllt.» In acht Spielen unter ihm holte die Mannschaft elf Zähler – so viele wie in allen 18 Partien der Vorrunde. Drei von vier Saisonsiegen feierte der Tabellen-Vorletzte FCL unter dem Ex-Vaduzer. Die Grundlage für die klare Steigerung wurde in der Abwehr gelegt, wo im Zentrum das Duo Marco Burch/Neuzugang Denis Simani harmoniert. Elf Gegentore bedeuten 1,38 pro Match. In der Hinrunde waren es 2,0 (!).

FCL-Programm: Die Profimannschaft des FC Luzern hat am Dienstag frei, die nächste Einheit findet diese Woche am Mittwoch um 14.30 Uhr statt. Am Donnerstag bittet Trainer Mario Frick und sein Staff um 10 Uhr und am Freitag erneut um 14.30 Uhr zum Training.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen