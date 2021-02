FC LUZERN Warum Kunstschütze Varol Tasar mit Wut im Bauch gegen Lugano spielte Angreifer Varol Tasar ist in Luzern bis jetzt eine Wundertüte: Er kann sein Team zum Sieg schiessen oder in Schwierigkeiten bringen. Daniel Wyrsch 23.02.2021, 05.00 Uhr

Varol Tasar hätte gegen Lugano-Goalie Noam Baumann beinahe einen Hattrick erzielt. Bild: M. Meienberger/Freshfocus (Lugano, 21. Februar 2021)

Der Luzerner Matchwinner von Lugano ist mit seinen 1,74 Metern und der schlanken Statur ein kleiner, feiner Flügelstürmer. Varol Tasar zählt zu den Strassenfussballern der Super League. Im Stil eines Freestyle-Kickers hat der eingewechselte Deutsch-Türke am Sonntag mit zwei späten Toren für die Wende im Cornaredo-Stadion gesorgt. Zuerst der Schlenzer zum 2:2, sieben Minuten später nützte er die Lücke in der löchrigen Lugano-Mauer und schoss den Freistoss am verdutzten Goalie Noam Baumann vorbei zum 3:2-Endstand (88.) ins Netz. «Ich hatte nach dem Ausgleichstor viel Selbstvertrauen, Filip Ugrinic überliess mir den Ball beim Freistoss», erzählt der 24-jährige Varol Tasar.

Bereits Mitte Dezember hatte er in Sion das 2:1-Siegtor (84.) als Einwechselspieler erzielt. Ist er für den FC Luzern der Mann der späten Entscheidungen? Varol Tasar lässt mit seiner Antwort tief blicken:

«Es geht nicht anders: Der Trainer hat entschieden, dass ich nicht von Anfang an spiele, sondern von der Bank kommen musste. Ich will der Mannschaft einfach helfen, bis jetzt habe ich das mit insgesamt drei Treffern tun können.»

Stimmung und Kommunikation passen

Im Gespräch mit Fabio Celestini wird erst deutlich, wie sehr es den früheren Offensivmann von Servette und Aarau schmerzt, im FCL-Angriff seit längerer Zeit nicht die erste Geige zu spielen.

«Varol wollte mir in Lugano beweisen, dass er da ist. Das ist ihm mit seinem Doppelpack eindrücklich gelungen.»

Der Coach geht darauf noch näher ein: «Seine Wut über die Nichtberücksichtigung für die Startelf hatte er auf dem Platz in positive Energie und Absicht umgewandelt. Das zeigt mir, dass ich als ehrlicher und kritischer Trainer das gewünschte Feedback von ihm als Profi bekomme.» Es sei für ihn eine Bestätigung der guten Stimmung und richtigen Kommunikation in der Mannschaft und im Klub.

Ähnlich positiv wie von Tasar spricht Fabio Celestini von Ibrahima Ndiaye, der am sechsten Saisonsieg ebenfalls seinen Anteil hatte. Doch bleiben wir bei Varol Tasar, der von 17 möglichen Ligaeinsätzen für Luzern nur neun Mal in der Anfangsformation stand. Dank seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke müsste der Mann mit dem aussergewöhnlichen linken Fuss im FCL-Sturm eigentlich gesetzt sein. Fabio Celestini kennt natürlich die Schussqualitäten seines «pied gauche exceptionell». Der Coach sagt über den Kunstschützen:

«Varol kann den Unterschied machen, mit seinen Aktionen ein Spiel verändern. Er muss aber mit mehr Konstanz spielen.»

Dazu gehöre unter anderem als Stammspieler auch das Spiel ohne Ball, womit er das richtige Laufen und Verhalten im Defensivverbund meint.

Noch muss Tasar in der Super League viel lernen

Varol Tasar ist sich bewusst, bis jetzt nicht nur der Auslöser für Siegesjubel beim FCL gewesen zu sein. «Ich machte schwere Zeiten durch.» Zu Beginn der Saison hatte er sein Team in Zürich mit einem fatalen Rückpass in den Abgrund gestürzt. Luzern kassierte in der Folge einen Elfmeter und Lucas Alves musste nach dem Notbremsefoul und der roten Karte vom Feld. Jene Partie gegen den FCZ ging in Unterzahl 0:2 verloren, Tasar versteckte das gesenkte Haupt nach der taktischen Auswechslung unter seiner Jacke auf der Tribüne. Im Heimspiel gegen YB verursachte er mit einem unnötigen Foul gegen den aus dem Strafraum laufenden Christian Fassnacht einen Penalty, der den Anfang des Untergangs gegen den Meister (2:3) bedeutete.

Doch Varol Tasar weiss ganz genau, dass er nach einer Saison bei Servette mit Luzern erst in seiner zweiten Super-League-Spielzeit steht. «Ich muss noch viel lernen, darum bin ich als junger Spieler froh um die Ratschläge des Trainers und der erfahrenen Mitspieler.»

Mit dem rechten Fuss die Chance auf einen echten Hattrick ausgelassen

In Lugano hätte er mit dem rechten Fuss kurz vor Schluss sogar einen echten Hattrick erzielen können. Rechts schien er dafür zu schwach, wobei er in Sion mit eben diesem schwächeren Fuss ein Supertor schoss. «Er ist halt stets für eine Überraschung gut», meint Celestini. Tasar, die Wundertüte. Ob er am Mittwoch (18.15 Uhr) in Vaduz zur Startelf zählt, lässt der Coach wie gewohnt noch offen.