FC Luzern Mario Frick, der beste Liechtensteinische Fussballer aller Zeiten, will es auch als Trainer allen zeigen Mario Frick hat dem FC Luzern wieder Leben eingehaucht. Was zeichnet den Liechtensteiner Trainer aus, der einst der mit Abstand beste Fussballer seines Landes war? Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat beim FC Luzern den Erfolg zurückgebracht: Trainer Mario Frick. Philipp Schmidli / KEYSTONE

Der Wechsel war noch nicht fix. Doch Mario Frick wusste, was er wollte. Der Trainer des FC Vaduz sagte nach einem 3:2-Sieg in Winterthur: «Der FC Luzern will mich und ich will zum FC Luzern.» Das TV-Interview kurz vor Jahresfrist stand am Anfang der Amtszeit des Liechtensteiners in Luzern. Seine klare Aussage zeigt auf, wie der 47-Jährige tickt. Wenn er etwas will, dann fordert er es ein. «Ich war in der Euphorie, weil wir mit Vaduz den ersten Platz verteidigt haben. Das war mir als Abschluss sehr wichtig», sagt Frick dazu.

Seit jenem Interview sind mehr als fünf Monate vergangen, in denen Frick den Tabellenletzten Luzern aufgepäppelt und zurück in die Spur gebracht hat. Den direkten Abstieg hat er bereits abgewendet, spätestens nach dem 4:0-Sieg gegen Servette sind die Chancen gross, auch noch dem Barrageplatz zu entfliehen. Dazu braucht es vorerst heute einen Sieg in Sion.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Als Trainer beim FC Vaduz hatte sich der Liechtensteiner einen guten Namen gemacht. Zunächst der überraschende Aufstieg in die Super League, dann eine starke Rückrunde und doch der knappe Abstieg. Eine herbe Niederlage für Frick, doch im Winter der Absprung in die Innerschweiz. Dorthin, wo der Fussball einen grösseren Stellenwert besitzt. «Bei uns interessiert man sich eher für das Skifahren», sagt Frick. Dazu sei die Neidkultur im Ländle, wo jeder jeden kenne, gross. «Man mag sich vielleicht weniger gönnen.»

Mario Frick im Trikot des FC Basel (oben) im Zweikampf mit dem Berner Miodrag Vukotic Keystone (Basel, 9. Mai 1998)

Ein Tor «schöner als ein Orgasmus»

Frick trägt das Herz auf der Zunge. In seiner Spielerkarriere fiel er das eine oder andere Mal mit brisanten Aussagen auf. Als Frick für Basel gegen Ex-Klub St. Gallen traf, sagte er in die laufenden Kameras: «Das ist schöner als ein Orgasmus.» Und als er mit Basel 1997 eine 1:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten Etoile Carouge kassierte, meinte er: «Ich glaube, morgen ist Jörg Berger nicht mehr unser Trainer.» Obwohl Frick recht behalten sollte, gab es eine Busse gegen den vorlauten Stürmer.

Heute wirkt Mario Frick alles andere als vorlaut. Im Gespräch fällt er durch seine bodenständige und höfliche Art auf. Für seine leichte Verspätung entschuldigt er sich gleich mehrfach. «Mario ist sehr offen, gerade und direkt, aber ein sehr umgänglicher Typ», sagt Franz Burgmeier. Der heutige Vaduz-Sportchef, der Frick beim Liechtensteiner Klub als Trainer installiert hatte, spielte mit ihm viele Jahre im Nationalteam. Obwohl Frick der grosse Star Liechtensteins war, sei er nie arrogant aufgetreten. «Er war ein sehr aufgestellter und positiver Mitspieler», sagt Burgmeier. Doch: «Er ist nicht immer durch Laufbereitschaft aufgefallen.»

Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier hält viel von Mario Frick. Eddy Risch

Frick ist der beste Liechtensteiner Fussballer aller Zeiten. Spielte er im Nationalteam, gab es dennoch häufig Sprüche gegen den Star, der als Mittelstürmer auf die Bälle wartete. «Ich spielte damals ein bisschen zu sehr für mich selber. Zehn Mann haben verteidigt und ich blieb auf der Mittellinie stehen», sagt Frick rückblickend. Die Reisen mit dem Nationalteam waren für ihn wie Ferien. «Der ganze Druck aus dem italienischen Fussball ist von mir abgefallen. Auch mit 50 Prozent Einsatz konnte ich noch mithalten.»

Rekord: 100 Niederlagen in Länderspielen

Beim 100. Länderspiel trägt Mario Frick die Nummer 100. Später verliert er als einziger Spieler weltweit für sein Nationalteam zum 100. Mal. Keystone (Vaduz, 10. August 2011)

Insgesamt schoss Frick im Nationalteam 16 Länderspieltore: Rekord. Eine andere Statistik bringt ihm sogar einen Weltrekord ein: Als einziger Spieler weltweit verlor Frick 100 Länderspiele. «Natürlich hätte ich lieber häufiger gewonnen. Aber es ist schon schön, einen Weltrekord zu haben», sagt Frick lachend.

125-mal lief er für seine Nation auf, ein Grossteil davon als Captain. 22 Jahre lang war er Nationalspieler, das ist zunächst ebenfalls Weltrekord. 2015 tritt er zurück, mittlerweile als Innenverteidiger. Der Höhepunkt sollte 2004 ein 2:2-Unentschieden gegen Vize-Europameister Portugal sein – mit Cristiano Ronaldo, Luis Figo und Deco.

Duell zweier Stars ihrer Nationen: der Portugiese Luis Figo (vorne) gegen Mario Frick. (Aveiro, 8. Oktober 2005)

«Super Mario» und die Liebe der italienischen Fans

Dass Frick gegen solch grosse Namen auch in der italienischen Serie A kickte, kriegten viele Liechtensteiner kaum mit. Noch nach Jahren als Profi in Italien, wurde er im Fürstentum gefragt, ob er vom Fussball leben könne. «Mir fehlte es im eigenen Land an der Wertschätzung.» In Italien nannten ihn die Fans von Hellas Verona, Siena und Ternana «Super Mario» und «Il Principe», was der Fürst bedeutet. Endlich lieben ihn die Fans. Da spielte es Frick auch keine Rolle, dass die Leute bis zum Schluss meinten, er sei Luxemburger.

Im Trikot des FC Siena: Mario Frick. (Genua, 9. Dezember 2007)

Zu Hause fehlte ihm der Rückhalt seines Vaters, der ihm immer wieder eingetrichtert hatte, dass er es nicht schaffen werde. «Ich wollte es ihm und allen zeigen», sagt Frick. Bei seinem Jugendverein Balzers schiesst er in einer Saison fast 40 Tore, wechselt danach zu St. Gallen und ist Stammspieler.

Weil Frick es anders machen wollte als sein Vater, ermöglicht er seinen Söhnen Yanik, 23, und Noah, 20, viel. «Aber das hat seine Schattenseite: Ihnen lief es wohl zu einfach. Es fehlt der Biss.» Bei den Fussballtalenten ist die Karriere ins Stocken geraten, Yanik spielt beim rumänischen Drittligisten Ceahlaul. Und Noah Zinedine, einst noch unter Vater Mario bei Vaduz, spielt bei Gossau in der 1. Liga. Mit seiner Frau Isabelle hat Frick auch noch eine 13-jährige Tochter.

Die Website mit den Trainerbewertungen

Liechtensteins Nationaltrainer Martin Stocklasa ist Fricks bester Freund. Eurasia Sport Images / Getty

Götti der Tochter ist Martin Stocklasa, der heutige Nationaltrainer Liechtensteins. Bei Zürich spielen die beiden langjährigen Nationalspieler erstmals zusammen. Für Stocklasa ein Segen. «Für mich war Mario damals ein Vorbild», sagt er. Heute verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Er weiss, warum Frick als Trainer Erfolg hat: «Mario hat einen brutalen Ehrgeiz und eine grosse Mentalität. Das lebt er zu 100 Prozent vor.»

Mario Frick verkracht sich beim FC Zürich mit seinem Trainer Gilbert Gress. Keystone (Yverdon, 15. Juli 2000)

Wie gross der Ehrgeiz Fricks ist, bekommt Gilbert Gress im Jahr 2000 zu spüren. Der damalige FCZ-Trainer gewinnt mit Frick den Cup, später kommt der Krach. «Gress sagte mir, ich könne vom Talent her bei Bayern München spielen, aber er setze nicht mehr auf mich. Da wollte ich weg.» Frick führt damals seine eigene Website. Dort beurteilte er seine Trainer öffentlich. Über Gress schrieb er: «Ein Steinzeitmensch in Sachen Menschenführung.» Frick hat sich mit der Trainerlegende nie ausgesprochen, lobt aber immer noch dessen Fussball.

Handlung aus dem Impuls, die passt

Weil September und das Transferfenster in den grossen Ligen schon geschlossen war, wechselte er zu Arezzo in die italienische Serie C. Stocklasa erinnert sich: «Mario wurde für diesen Wechsel belächelt. Aber er wusste: Er muss viele Tore schiessen, dann geht es einen Schritt vorwärts. Und das hat er getan.» Frick schiesst Tor um Tor, ist rasch Publikumsliebling und wechselt noch rascher in die Serie A. «Ich habe häufig aus dem Impuls heraus gehandelt, es hat sich aber als richtig herausgestellt», sagt Frick.

«Unter ihm haben die Spieler keine Angst», sagt Franz Burgmeier über Mario Frick. Martin Meienberger / Freshfocus

Die Trainerkarriere ist genauer geplant, stellt Stocklasa fest. «Mario hat sich mit dem FC Luzern von Anfang an voll identifiziert.» Der Wechsel nach Luzern sei genau der richtige Schritt gewesen, findet auch Burgmeier. Was hat Frick in Luzern geändert? «Mario hat das Feuer zurückgebracht. Die Spieler haben unter ihm keine Angst, Fehler zu machen.»

Als Liechtensteiner musste sich Frick immer wieder durchbeissen. Zum Ende des Gesprächs kommt die Frage auf, ob es immer noch der Drang nach Wertschätzung sei, der ihn antreibe. «Ja, absolut. Das ist mein Antrieb.» Auch als Trainer will es Mario Frick allen zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen