Porträt Gelingt Roger Felber als Trainer mit Schötz die Cup-Überraschung gegen Sion? Auf den FC Schötz wartet ein Highlight: Die Luzerner empfangen Super-League-Klub Sion zum Kräftemessen. Die Walliser reisen mit einem Ex-Weltmeister zum Cupspiel an. Stephan Santschi 12.09.2020, 05.00 Uhr

Es ist wieder so weit, der FC Schötz reiht das nächste Juwel in sein reich dekoriertes Cup-Palmarès ein. Am Samstag reist der FC Sion mit Trainer Fabio Grosso (Weltmeister mit Italien 2006) zum Sechzehntelfinal (16 Uhr, Wissenhusen) ins Luzernische. «Ein super Los, wir haben nichts zu verlieren», sagt Roger Felber, der Trainer des 1.-Ligisten aus Schötz.

«Natürlich muss alles zusammenpassen. Chancen auf ein Weiterkommen rechnen wir uns aber schon aus.»

Für den bald 43-Jährigen ist es als Trainer das erste Aufeinandertreffen mit einem NLA-Klub. Als Spieler hatte er dies allerdings gleich mehrfach erlebt. Mit Schötz stand er im Cup der oberklassigen Konkurrenz von Lausanne (0:1), Basel (0:1) und dem FC Luzern (2:3) gegenüber, mit Wangen bei Olten traf er auf den FC Zürich (0:1) und mit Langenthal auf Lausanne (2:5).

Gleich mehrmals war er also nahe dran an einer Überraschung. «Wenn es dann nicht reicht, ärgert man sich schon ein wenig», erzählt Felber.

Schötz-Trainer Roger Felber hat als Spieler viel Cup-Erfahrung sammeln können. Bild: Pius Amrein (Schötz, 11. September 2020)

Trikottausch mit Marco Streller und Burim Kukeli

Unvergesslich sind die Erlebnisse aber auch so, vor allem die Duelle mit Basel und Luzern sorgten auf dem Sportplatz Wissenhusen für eine grossartige Atmosphäre. In Felbers persönlicher Souvenirsammlung zeugen die Trikots von Marco Streller und Burim Kukeli von diesen speziellen Begegnungen. «Vor dem Spiel gegen Basel mussten wir einen Umweg fahren, weil die Strasse wegen des Basler Fanmarsches gesperrt war.» 4800 Zuschauer waren schliesslich zugegen, nach Spielschluss brachen die Schötzer die Ehrenrunde vor dem Basler Sektor ab, so viel Unmut schlug ihnen entgegen. Ein klares Zeichen dafür, dass die Aussenseiter davor einen fantastischen Job gemacht hatten. Gegen den FCL erinnert sich der frühere Innenverteidiger und Captain derweil an eine Choreografie der eigenen Fans mit der Aufschrift:

«Ein Dorf leistet Widerstand.»

Widerstand will der FC Schötz auch in dieser Saison wieder leisten, nicht nur im Cup, sondern auch in der Meisterschaft. Nach einer Budgetreduktion und einem personellen Umbruch ist fussballerische Qualität verloren gegangen, an Charakter und Identifikation mit dem Verein habe man allerdings gewonnen, betont Felber. «Ich habe 13 Jahre in Schötz Fussball gespielt. Das Vereinsleben war stets etwas Besonderes, doch das ist in den letzten Jahren etwas verloren gegangen. Es gab die 1. Mannschaft und den Rest des Vereins.» Das soll sich nun ändern, «die Spieler packen nach der Partie nicht das Necessaire und gehen nach Hause. Wir möchten mit den Leuten ins Gespräch kommen, uns für die Arbeit der Helfer bedanken und bei Bedarf selber anpacken.»

Grosse Erfolge mit dem FC Willisau

Sympathien sind ihnen also auf sicher, Punkte für die Tabelle haben sie damit aber noch nicht gewonnen. Nach drei Runden belegt der FC Schötz den letzten Platz, der Kampf um den Ligaerhalt ist bereits lanciert. Felber, der vor seinem Wechsel im Sommer zu Schötz den FC Willisau aus der 2. Liga regional an die Spitze der 2. Liga interregional und zum IFV-Cupsieg geführt hatte, ist bereit, die grosse Herausforderung anzunehmen und mit mehr Akteuren aus der Region etwas aufzubauen.

Roger Felber, hier noch als Trainer des FC Willisau. Bild: Manuela Jans-Koch (August 2019)

Er und sein Assistent Reto Purtschert gelten dabei als Fussballverrückte, neben dem Engagement auf dem Platz zeichnen sie sich durch den Einsatz von Analysetools aus. Mittels Chips werden die Leistungswerte der Spieler gemessen und mit einer dreiteiligen Kamera wird das Geschehen aus einer Vogelperspektive gefilmt. In dieser Hinsicht dürfte Schötz dem FC Sion also bereits ebenbürtig sein. Der Rest entscheidet sich auf dem Platz.