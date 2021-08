FC St. Gallen gegen FC Luzern – Matchbericht, Noten und Stimmen

Matchbericht & Noten «Fehler passieren, wir bleiben unserer Linie treu» – der FCL schnappt sich in St.Gallen in letzter Minuten noch einen Punkt In der Ostschweiz zieht der FC Luzern einen schwachen Tag ein. Am Ende gelingt aber Varol Tasar spät in der Nachspielzeit das 2:2. Janick Wetterwald Aktualisiert 01.08.2021, 17.27 Uhr

Die drei wichtigsten Absenzen im Vergleich zum Startspiel gegen YB sind Goalie Marius Müller, sowie die beiden Offensivkräfte Pascal Schürpf und Dejan Sorgic. Dazu fehlen auch Samuele Campo, Tsiy Ndenge und Samuel Alabi verletzt. Erstaunlich: Trainer Celestini füllt seine Ersatzbank nicht komplett – und hat keinen Offensivspieler als Option. Das ist die Startelf des FC Luzern in St. Gallen:

Simon Grether führt die Mannschaft von Fabio Celestini als Captain aufs Feld.

2. Minute: FCL-Captain Simon Grether mit einem kapitalen Fehlpass rund 20 Meter vor dem Tor. Die Ostschweizer sagen Danke: Victor Ruiz mit der Führung für St.Gallen.

13. Minute: Boris Babic trifft zum 2:0 für das Heimteam. FCL-Innenverteidiger Marco Burch verliert das entscheidende Duell und moniert ein Foul. Schiedsrichter Adrien Jaccottet pfeift nicht und der VAR meldet sich ebenfalls nicht.

82. Minute: Filip Ugrinic mit dem Anschlusstreffer für den FCL. Die Vorlage kam von Silvan Sidler nach einem langen Seitenwechsel von Holger Badstuber.

Nachspielzeit: Varol Tasar mit dem 2:2 für Luzern. Nach einer Ndiaye-Flanke köpfelt er den Ball ins weite Eck.

Simon Grether steht beim FC Luzern die ersten Minuten im Fokus: Der Captain vergisst zuerst beinahe die Platzwahl und serviert dann den St.Gallern innert kurzer Zeit zweimal die Führung auf dem Silbertablett. Die erste Einladung nehmen die Ostschweizer nicht an, doch Grether macht den genau gleichen Fehlpass wenige Sekunden später nochmals: Ruiz schiebt zur Führung ein.

Die Mannschaft von Fabio Celestini wirkt verunsichert und das Heimteam powert. Das 2:0 zeichnet sich ab und fällt nach einem Duell zwischen FCSG-Angreifer Babic und FCL-Verteidiger Burch, das der Angreifer für sich entscheidet und alleine auf FCL-Keeper Vasic losziehen kann.

St.Gallen hat alles im Griff, bis zur gelb-roten Karte für Stürmer Youan nach einer Schwalbe. Ab diesem Moment stoppt das Heimteam das Pressing und der FC Luzern hat längere Ballbesitz-Phasen. Gute Chancen auf den Anschlusstreffer erspielen sich die Gäste nicht und müssen auch in Überzahl schnelle Konterangriffe des FCSG verteidigen. 2:0 steht's zur Pause.

Der FCL übernimmt in der zweiten Halbzeit das Spieldiktat. Stürmer Alounga vergibt für die Gäste in der 50. Spielminute frei stehend vor dem Tor. Es soll irgendwie einfach nicht sein an diesem Sonntagnachmittag. Nach einer Stunde wechselt FCL-Trainer Celestini Innenverteidiger Holger Badstuber für Simon Grether ein, Marvin Schulz rückt ins Mittelfeld vor. Schulz nimmt seinem Team nach knapp 70 Spielminuten die Überzahl mit einem groben Foul – Jaccottet zeigt direkt die rote Karte. Die Emotionen gehen hoch, Rudelbildung an der Seitenlinie, grosses Gerangel.

In der 79. Minute pariert FCSG-Goalie Ati Zigi einen scharfen aber zu unplatzierten Freistoss von Filip Ugrinic, der die Captain-Binde beim FCL übernommen hat. Ugrinic gelingt wenige Minuten später der erste Treffer für Luzern. Schnappen sich die Gäste nach dieser schwachen Leistung noch einen Punkt? Ja, tatsächlich köpfelt in der letzten Minute der Nachspielzeit Varol Tasar eine Flanke ins Netz – Schlussresultat: 2:2.

Varol Tasar im Interview nach dem Spiel.

FCL-Goalie Vaso Vasic.

FC St.Gallen 1879 - FC Luzern 2:2 (2:0)

kybunpark- 12'548 Zuschauer - SR Adrien Jaccottet.

Tore: 2. Ruiz 1:0, 13. Babić 2:0, 82. Ugrinić 2:1, 96. Tasar 2:2.

St.Gallen: Zigi; Lüchinger, Stergiou, Fazliji, Kempter; Görtler, Diakité, Youan; Ruiz (84. Cabral); Besio (46. Stillhart), Babić (46. Schubert).

Luzern: Vasić; Farkas (80. Sidler), Schulz, Burch, Frýdek; Tasar, Gentner, Grether (61. Badstuber), Ugrinić; Ndiaye, Alounga (67. Emini).

Verwarnungen: 16. Youan (Foul), 44. Ndiaye (Foul), 64. Stillhart (Foul), 70. Görtler, 70. Emini (beide Unsportlichkeit).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Kräuchi (verletzt), Nuhu, Münst, Gonzalez, Traorè, Abaz, Sutter, Jaćović, Schmidt, Witzig, Campos und Diarrassouba (nicht im Aufgebot). Luzern ohne Ndenge, Sorgić, Campo, Schürpf, Alabi, Müller, Jacot, Ottiger und Monney.

26. Gelb-Rote Karte gegen Youan (Unsportlichkeit, "Schwalbe").

69. Rote Karte gegen Schulz (Foul).



Bereits am Donnerstag geht es für den FC Luzern mit dem Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam weiter. Es geht dabei um die Qualifikation für die Europa Conference League. In der Meisterschaft heisst der nächste Gegner FC Zürich – Anpfiff am Sonntag um 16.15 Uhr.