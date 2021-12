FC Zürich gegen FC Luzern – alles zum Spiel

Fussball Die Abstiegsgefahr wird immer akuter – der FC Luzern geht auswärts gegen den FC Zürich mit 0:4 unter Schlusslicht FC Luzern fällt immer tiefer: In Zürich gegen Leader FCZ bringt die Mannschaft von Interimscoach Sandro Chieffo kein Bein vors andere, gibt ein trauriges Bild ab. Nach diesem 0:4 muss allen beim FCL klar sein: So steigen die Innerschweizer ab. Daniel Wyrsch aus Zürich Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.12.2021, 20.49 Uhr

Zürichs Wilfried Gnonto trifft zwischen den FCL-Verteidigern Marco Burch und Holger Badstuber nur den Pfosten. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Sandro Chieffo passt das Spielsystem dem Gegner an: Der Interimscoach setzt auf ein 3-1-4-2. In der Dreiabwehr spielt Holger Badstuber, der vor einer Woche die 1:3-Heimniederlage gegen Basel von der Bank aus verfolgte. Ins Team kehrt ebenfalls Lorik Emini zurück, für ihn muss sich Jordy Wehrmann auf die Bank setzen. Nach abgesessener Sperre sind Marvin Schulz und Ibrahima Ndiaye zurück in der Startelf. Verletzt ist Pascal Schürpf, der erneut unter Kniebeschwerden leidet.

2. Minute (1:27): Kaum läuft das Spiel, passt David Domgjoni vors eigene Tor, wo Aiyegun Tosin völlig frei einschiesst. Torhüter Marius Müller macht auch keine gute Figur, der Ball gleitet ihm zwischen den Beinen durch.

12. Minute: Marius Müller passt in die Beine von Aiyegun Tosin, der für Antonio Marchesano auflegt. Dem technisch starken Tessiner fällt es leicht, auf 2:0 zu erhöhen.

20. Minute: Adrian Guerrero schlägt seinen Eckball in die Mitte auf Mirlind Kryeziu, der unbedrängt zum 3:0 einköpfelt.

57. Minute: Assan Ceesay passt zu Aiyegun Tosin, dieser markiert mit einer Direktabnahme das 4:0. Es ist der Doppelpack für Tosin.

Lediglich 87 Sekunden sind gespielt, ehe das Schlusslicht FC Luzern in Zürich beim Tabellenführer FCZ 0:1 im Rückstand liegt. Der kosovarische Internationale David Domgjoni entpuppt sich dabei einmal mehr als Risikofaktor in der Abwehr der Zentralschweizer: Mit einem sorglos vors eigene Tor geschlagenen Querpass liefert er die optimale Vorlage für Aiyegun Tosin. Der Stürmer trifft zwischen den Beinen von Marius Müller hindurch zum extrem frühen 1:0.

Doch die Luzerner zeigen in der 12. Minute, dass es noch schlimmer geht: FCL-Keeper Müller schlägt einen Rückpass von Marco Burch direkt auf den vor ihm im Strafraum lauernden Tosin. Dieser bedient 2:0-Schütze Marchesano. Bereits in der 20. Minute ist die Messe gelesen oder der Mist geführt: Mirlind Kryeziu köpfelt den Corner von Adrian Guerrero perfekt zum 3:0 ein.

Die defensiv äusserst schwach agierenden FCL-Profis haben in der ersten Halbzeit genau zwei Abschlüsse, die FCZ-Goalie Yanick Brecher fordern: In der 4. Minute ein Aufsetzer von Filip Ugrinic sowie in der 34. Minute ein versuchter Lob von Marvin Schulz.

Das Skore hätte für Zürich zur Halbzeit noch höher als 3:0 stehen können, wenn Nikola Boranijasevic (41.) und Blerim Dzemaili (42.) ihre erstklassigen Gelegenheiten genutzt hätten.

Luzern-Captain Christian Gentner sagt im Pausen-Interview bei «Blue Sport»: «Wir machen individuelle Fehler, die in unserer Situation natürlich Gift sind.» Er fordert seine Mitspieler auf, die Partie mit Anstand zu Ende zu spielen.

In der 57. Minute schlägt der Ball aber schon wieder hinter Müller ein: Tosin trifft mittels Direktabnahme zum zweiten Mal in diesem Match, für die Vorlage zeichnet Assan Ceesay verantwortlich. Wie bereits erwähnt, ist diese 4:0-Führung für den FCZ mehr als verdient. Das Resultat könnte auch zwei, drei Tore höher für die Gastgeber sein.

Während der FCL zu keiner Chance mehr kommt, trifft der eingewechselte Wilfried Gnonto den Pfosten (75.).

Das Fazit dieses Spiels ist klar: Die Blau-Weissen aus der Innerschweiz geben im Letzigrund ein miserables Bild ab. So rückt der drohende Abstieg immer näher. Die Frage stellt sich, ob Sandro Chieffo diese stark angeschlagene Mannschaft in den verbleibenden zwei Spielen vor der Winterpause gegen GC und Servette noch coachen darf.

FCL-Interimscoach Sandro Chieffo: «Wir hatten uns viel vorgenommen. Unser Schwerpunkt war während der Woche auf die Verbesserung der Defensive gelegt. Dazu gehörte unter anderem auch das Videostudium. Ich war der festen Überzeugung, dass die Mannschaft verstand. Ich hatte ein gutes Gefühl. Die Analyse des Spiels ist schnell gemacht: Wenn man nach 20 Minuten 0:3 im Rückstand liegt, das Team verunsichert ist. In der Pause haben wir an den Charakter appelliert, um das Ergebnis positiver zu gestalten. Das ist uns nicht gelungen, wenn das Endergebnis 0:4 lautet. Wir müssen diese individuellen Fehler abstellen. Das ist eine Riesenchallenge für mich, ich gehe vorwärts und will diesen Job weiterhin ausüben.»

FCL-Mittelfeldspieler Marvin Schulz: «Momentan fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir starten sehr schlecht in das Spiel mit zwei Gegentoren. Dann ist es natürlich schwierig, beim Tabellenführer etwas zu holen. Es ist doppelt bitter 0:4 zu verlieren und Letzter zu sein. Wir müssen jetzt versuchen, den Kopf wieder hoch zu bringen, um nächste Woche anzugreifen.» Am kommenden Sonntag spielt der FCL wieder im Letzigrund, dann gegen die Grasshoppers.

FCZ-Trainer André Breitenreiter: «Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Es war nicht einfach, eine Woche nach dem Heimsieg über Meister YB die mentale Verunsicherung beim Gegner FC Luzern auszunützen. Wir wollten sofort ein Feuerwerk abbrennen. Der Plan ist genauso aufgegangen, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir spielten fast fehlerfrei.»

Zürich – Luzern 4:0 (3:0)

Letzigrund. – 9540 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tore: 2. (1:27) Tosin 1:0. 12. Marchesano (Tosin) 2:0. 20. Kryeziu (Corner Guerrero) 3:0. 57. Tosin (Ceesay) 4:0.

Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Doumbia (79. Seiler); Boranijasevic (79. Rohner), Dzemaili, Marchesano, Guerrero; Ceesay (59. Kramer), Tosin (59. Gnonto).

Luzern: Müller; Burch, Badstuber, Domgjoni (46. Grether); Emini (62. Tasar); Schulz, Gentner (79. Rupp), Ugrinic, Frydek; Sorgic (46. Ndenge), Nidaye (67. Cumic).

Bemerkungen: Zürich ohne Buschman (verletzt) und Coric (krank), Luzern ohne Campo, Alabi, Schürpf und Monney (alle verletzt). – Verwarnungen: 24. Marchesano (Schwalbe). 47. Boranijasevic (Foul). 75. Pfostenschuss Gnonto.

Am Sonntag, 12. Dezember, spielt der FC Luzern erneut im Letzigrund. Der Gegner dann sind die Grasshoppers. Der Aufsteiger spielt eine solide Saison und ist im Mittelfeld der Super League platziert.

