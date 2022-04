FCB-Zahl Leere Sparkonten, aber Hoffnung auf schwarze Zahlen: Morgen präsentiert der FC Basel seine Geschäftszahlen Der FC Basel schreibt für 2021 einen Verlust im zweistelligen Bereich. In Zukunft ist das nicht mehr möglich, ohne Schulden zu machen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

David Degen erklärt am Mittwoch zusammen mit Finanzchef Mirko Brudermann die Geschäftszahlen des Jahres 2021. Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Wenn der FC Basel am Mittwoch die Geschäftszahlen des Jahres 2021 präsentiert, wird schwarz auf weiss, was Dani Büchi, der scheidende CEO auf Mandatsbasis, bereits im Dezember im bz-Interview verraten hat: Die Reserven des FC Basel sind aufgebraucht.

Es ist davon auszugehen, dass der Verlust im Jahr 2021 13 bis 15 Millionen Franken betragen wird. Dieser kann aus dem Eigenkapital der AG getilgt werden. Doch nachdem der FCB in den knapp vier Jahren unter Bernhard Burgener die Reserven der FC Basel Holding von ehemals 22 Millionen Franken nahezu aufgebraucht hat, vor allem auch um den Rekordverlust 2019 von 19 Millionen Franken zu tilgen, sind im Frühjahr 2022 mit Holding und AG beide Sparkonten des FC Basel leer.

Die Wichtigkeit der Wintertransfers

Ein schönes Polster für das Geschäftsjahr 2022 hat Rotblau durch die Verkäufe von Arthur Cabral (16 Millionen Franken) und Edon Zhegrova (7,5 Millionen Franken). Dank der Wintertransfers kann der FCB ohne das Schulden-Messer am Hals handeln. Ab 2023 hoffen David Degen und Co. dann, dass sie das strukturelle Defizit, das bei ihrer Übernahme laut eigener Aussage 28 Millionen Franken pro Jahr betrug, so deutlich reduzieren konnten, dass nicht jedes Jahr Spieler für über zehn Millionen Franken verkauft werden müssen.

Bereits im Geschäftsjahr 2021 dürften Tendenzen erkennbar sein. Doch weil viele Massnahmen von Büchi und Degen aufgrund langfristiger Verträge erst 2022 oder 2023 finanziell wirksam werden, dürfte auch erst dann deutlich werden, was die Sparmassnahmen in den einzelnen Bereichen effektiv gebracht haben und ob die Strategie der neuen Führung aufgeht.

Viel Spielraum für falsche Entscheidungen gibt es allerdings nicht mehr. Denn ohne Reserven müssten beim nächsten Verlust die Aktionäre in die Bresche springen, wenn der Verein keine Schulden machen soll.

