Beim FC Luzern muss ab sofort alles stimmen

Fussball Beim FC Luzern muss es ab sofort funktionieren Der FC Luzern ist am Sonntag (16.30, Stade de Genève) bei Servette zu Gast – der Absturz auf den letzten Tabellenrang droht. Turi Bucher 20.08.2021, 18.34 Uhr

Kommunikation: Patrick Farkas. Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 8. August 2021)

Luzern nach vier Runden als Ranglistenschlusslicht? Ja, es ist ein Szenario, das am Sonntag eintreffen könnte. Und zwar dann, wenn das aktuell vorletzte Lausanne gegen Basel am Sonntagnachmittag siegt. Dann wäre der FCL zumindest bei Anpfiff der eigenen Partie in Genf gegen Servette Letzter.

Dass Lausanne gegen Basel den ersten Saisonsieg holen wird, darf man bezweifeln. Dass Luzern die Genfer zu bezwingen vermag, aber auch. Zu oft hat sich die Luzerner Defensive seit dem Saisonstart überfordert gezeigt, zu viele Gegentore mussten eingesteckt werden.

Diese «Balance», wie FCL-Trainer Fabio Celestini das Zusammenspiel zwischen möglichst fehlerfreier Abwehrarbeit und mutiger Offensivpower nennt, sie muss nun funktionieren. Und zwar ab sofort. «Die Kommunikation zwischen den einzelnen Spielern muss besser werden. Nicht nur zehn Minuten oder eine Stunde lang, sondern 95 Minuten», sagt Celestini vor der Partie gegen Servette.

«Dazu gehört auch die Basisarbeit, nämlich die richtigen Entscheidungen in den Zweikampfsituationen zu treffen, diese auch konzentriert und aggressiv zu bestreiten.»

Denn: «Weniger Fehler bedeuten weniger Konter, welche wiederum weniger Gefahr bedeuten.»

Farkas schwärmt vom Trainingsfleiss von Haland

Aussenverteidiger Patrick Farkas ist einer von denen, einer von allen eigentlich, die aufgefordert sind, diese Balance im Ernstkampf zu finden. Der Österreicher, der im Sommer von RB Salzburg nach Luzern wechselte, sagt: «Wir haben diese Woche im Training sehr intensiv an dieser Balance gearbeitet. In jedem Training. Wir haben geübt, in Unterzahl zu verteidigen, wir haben die Kommunikation zu verbessern versucht, damit wir selbst im Trainingsspiel kein Tor kassieren.»

Ein kurzer Abstecher nach Salzburg. Farkas erwähnt nebenbei den Trainingseifer seines ehemaligen Salzburger Teamkollegen Erling Haland, der heute als 21-Jähriger Dortmund-Superstar ist: «Er war der Erste, der vor dem Training auf dem Platz stand, und der Letzte, der nach dem Training den Platz verliess. Er gab sich nicht damit zufrieden, wenn er zwei Tore geschossen hatte.»

Nun gut, zurück zum FCL, zur Ausgewogenheit zwischen Stürmen und Verteidigen. Farkas meint:

«Für die Fans ist unser offensiv geprägte Stil attraktiv. Aber wenn du mehr Tore kassierst als du schiesst, dann geht am Ende die Buchhaltung nicht auf.»

Es wurden deshalb diese Woche auch viele Videoszenen der FCL-Defensivarbeit analysiert, auch am Samstag, einen Tag vor dem Match gegen Servette, werde man dies nochmals tun, erklärt Farkas weiter. «Es gilt für jeden Spieler, selbstkritisch zu bleiben, sich zu fragen, was habe ich in den vergangenen Spielen nicht gut gemacht? Wenn das jeder tut, werden wir auch als Kollektiv besser dastehen.»

FCL reist schon am Samstag in Richtung Genf

Den Servette FC übrigens, der bisher auch zwei von drei Spielen verloren hat, kannte Farkas vor seinem Umzug nach Luzern nicht. «Die Young Boys, Basel, auch Luzern mit dem Cupsieg – davon hörte man in Österreich.» Servette – das wird Farkas also am Sonntag kennen lernen.

Der FC Luzern fährt schon am Samstag in Richtung Genf los und übernachtet in einem Hotel vor Genf. Dort können sich die Spieler in der Nacht auf Sonntag nochmals darüber bewusst werden: Wer nicht auf den letzten Tabellenrang abstürzen will, der muss die Balance finden. Ab sofort.