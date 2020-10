FCL atmet nach starker Leistung seines Goalies auf: Babyblues geht an «Mülli» vorbei Obwohl der FC Luzern aus fünf Spielen nur zwei Punkte geholt hat, gibt’s positive Erkenntnisse zum Torhüter Marius Müller, der hält wieder in Bestform. Daniel Wyrsch 26.10.2020, 19.00 Uhr

Marius Müller zeigte gegen Meister YB eine starke Leistung, so wie der junge Vater das in der Vorsaison oft getan hatte. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 25. Oktober 2020)

Weil der BSC Young Boys seine Heimspiele seit Sonntag wieder vor leeren Rängen austragen muss, gab es im Heimspiel gegen den FC Luzern nur eine Geräuschkulisse: Jene vom Rasen. Im weiten Rund des Berner Wankdorfstadions waren die Anweisungen der Trainer und die Zurufe der Spieler wieder wie im Juni beim Restart zu hören. Nicht wortwörtlich, doch die Akustik wurde von den Tribünen begünstigt. Einer übertönte alle auf dem Platz: Der Luzerner Goalie Marius Müller.

Ein Journalist, der die Luzerner nur selten vor Ort spielen sieht, fragte nach dem Spiel den FCL-Trainer: «Muss Ihr Torhüter Müller immer so schreien?» Fabio Celestini antwortete trotz der 1:2-Niederlage gegen YB erheitert: «Er soll das unbedingt tun. ‹Mülli› hat letzte Saison noch mehr geschrien.»

Celestini erleichtert über Müllers steigende Formkurve

Die Erleichterung war Fabio Celestini anzusehen. Denn er hatte in diesem Match die Erkenntnis gewonnen, dass Marius Müller im Tor immer noch hexen kann. Mit spektakulären Paraden gegen YB-Goalgetter Jean-Pierre Nsame und den eingewechselten Christian Fassnacht hielt der 27-jährige Deutsche den FCL bis am Schluss im Spiel, obwohl der Meister klar überlegen und viel gefährlicher als die Zentralschweizer Gäste agierte.

Nach der offiziellen Medienkonferenz sprach Celestini etwas an, worüber man in Luzern bis am Sonntag nur hinter vorgehaltener Hand zu diskutieren wagte. Weil Müller in seinen ersten drei Saisoneinsätzen gegen Lausanne (2:2), Basel (2:3) und St. Gallen (2:2) nicht mehr so bestechend sicher wie in der Vorsaison wirkte, machte bereits die Frage die Runde, ob dem jungen Papa seit der Geburt seines Sohnes nicht mehr genügend Zeit zur Erholung bleibe. Von sich aus meinte Fabio Celestini zu diesem Thema: «Marius ist zum ersten Mal Vater geworden, für ihn ist alles neu. Er hat in den letzten zwei oder drei Spielen nicht alles perfekt gemacht, aber heute kommt er mit einer grossartigen Leistung zurück, er macht fantastische Paraden.»

Dem FCL-Coach gibt das für die Zukunft ein gutes Gefühl. «Wenn die Mannschaft sich noch besser findet und gute Aktionen kreiert, können wir uns bei seiner starken Form wieder auf Marius Müller verlassen.»

Heimspiel gegen Sion wohl am 4./5. November

Celestini zweifelt nicht an den Qualitäten seines Teams: «Ich bin sicher, wenn wir noch etwas mehr Zeit haben, werden wir es sehr gut machen.» Zusatzzeit bekommt der FCL, weil Sion noch bis am nächsten Samstag in der Quarantäne ist, der Match statt am Sonntag, 1. November, wahrscheinlich erst am 4. oder 5. November ausgetragen wird.

Marius Müller gab am Sonntag am Rande des Platzes mehrere Interviews. Dabei überwog die Enttäuschung über das Ergebnis. In der fünften Saisonpartie bezog der FCL bereits die dritte Niederlage – die Mannschaft steht immer noch ohne Sieg da. «Es ist ein Fakt, dass wir noch kein Spiel gewonnen haben», sagte Marius Müller. Dann legte der Ex-Torwart von Kaiserslautern und RB Leipzig beim SRF los: «Nach fünf Spieltagen ist die Lage nicht dramatisch. Was soll ich jetzt machen? Anfangen zu weinen? Es würde auch nichts ändern, wenn wir nach fünf Spielen 15 Punkte hätten. Es wird morgen keine Liga entschieden, nix. Wir müssen schauen, dass wir unseren Arsch hochkriegen und Vollgas geben in den nächsten Wochen.»

Die Nacht vor dem Spiel schläft er im Gästezimmer

Natürlich beantwortete Marius Müller auch Fragen zu seinem Sohn Levi Romeo. Er kam in der Nacht zum Saisonstartspiel vom 19. September in Lugano (David Zibung stand bei der 1:2-Niederlage anstelle Müllers im Tor) im Kantonsspital Luzern zur Welt. «Also ist er eigentlich ein Schweizer», meinte der Goalie lächelnd. Ob es anfänglich sportlich nicht mehr so lief wegen des fehlenden Schlafs? Marius Müller winkte ab, von Babyblues beim Papa keine Spur:

«Auch ich mache im Tor Fehler, bin kein Gott. Aber mit Levi Romeo hat das nichts zu tun. Vor den Spielen übernachte ich im Gästezimmer. Meine Frau Vivien macht einen hervorragenden Job.»