Der FCL verliert gegen Basel

FCL - Basel 1:3 Hinten und vorne zu viele Fehler – trotz Trainerwechsel verliert der FCL erneut Der FCL bleibt in der Super League Tabellenletzter: 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den FC Basel. Turi Bucher Jetzt kommentieren 28.11.2021, 21.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Burch (rechts) und David Domgjoni müssen zuschauen, wie der Basler Cabral (verdeckt) zum 1:0 einköpfelt. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 28. November 2021)

Nichts mit einem Überraschungscoup, nichts mit dem sofortigen Trainerwechsel-Effekt: Der FC Luzern war dem teilweise furiosen Offensivspektakel des FC Basel nicht gewachsen, verlor zurecht. Offensiv zu wenig genau und zielsicher, defensiv viel zu durchlässig, der FCL macht in allen Zonen des Spielfelds zu viele entscheidende Fehler – das ist das Fazit für die Luzerner nach der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten FC Basel.

Nach der Entlassung von Trainer Fabio Celestini versuchte es Interimscoach Sandro Chieffo mit Umstellungen in der Defensive. David Domgjoni rückte anstelle von Holger Badstuber in die Innenverteidigung, Patrick Farkas spielte für Silvan Sidler auf der rechten Seite. Die Wechsel erzeugten nicht die gewünschte Wirkung. Eine richtig schwache Leistung muss sich zwar kein Luzerner Abwehrspieler vorwerfen lassen – aber im Verbund sah die FCL-Verteidigung oftmals gar nicht gut aus und war mit dem schnellen Basler Spiel überfordert.

Die erste Halbzeit des FCL war richtig gut

Chieffo sagte nach dem Spiel an der Pressekonferenz, er habe in den vergangenen Tagen viel positive Energie gespürt. «Die Stimmung im Team war sensationell, ich hatte vor dem Anpfiff ein sehr gutes Gefühl.» Dieses Gefühl wurde schon nach drei Spielminuten mit einem Schock ausgelöscht. Nachdem Domgjoni ein Zuspiel verunglückt war, konnte Basels Ballzauberer Edon Zhegrova mit dem Aussenrist in den Luzerner Strafraum flanken. FCB-Topstürmer Arthur Cabral war schneller als Marco Burch und köpfelte zum 1:0 für das Gästeteam ein.

Die positive Nachricht: Der FC Luzern bot danach eine richtig gute erste Halbzeit und hatte auch die Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen. Zwischen der 15. und 41. Minute liess der FCL ein klares Chancenplus notieren, hätte er durch Tasar (15./30.), Ugrinic (19.), Sorgic (23.), Schürpf (31.), Domgjoni (36./37.) durchaus verdient und mindestens das 1:1 erzielen können. Als der Ball dann tatsächlich den Weg ins FCB-Netz fand (41./Farkas), entschied der Schiedsrichter zurecht auf eine Abseitsposition.

Es war ein guter Auftritt des FCL in der ersten Halbzeit, mit Ausnahme der Szene beim Gegentreffer. Luzern war in der Verteidigung vielleicht nicht sattelfest, war dafür in den Offensivzonen präsent und aktiv. Unruhe nach der Trainerfreistellung? Sie war nicht spür-und nicht sichtbar.

Aber der FC Luzern konnte sich nach der Pause nicht mehr steigern. Im Gegenteil: Er sah in der Abwehr wieder schnell nach Anpfiff schlecht aus. Basels Raoul Petretta kam in der 49. Minute nach einem Zhegrova-Rückpass ganz allein im Strafraum stehend zum Schuss und realisierte das 2:0.

Katastrophaler Ballverlust von Wehrmann führt zum 0:3

Rund zehn Minuten (58.) später folgte der nächste Fehler. Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann verlor am eigenen Strafraum den Ball – Matias Palacios konnte ziemlich locker zum 3:0 einschieben. Damit war die Partie im Schneetreiben entschieden. Immerhin gelang dem eingewechselten, eifrigen FCL-Stürmer Nikola Cumic in der Nachspielzeit mit einem schönen Exploit noch der Ehrentreffer.

«Der FCL hatte in der ersten Halbzeit auch Torchancen. Wir haben dafür in der zweiten Halbzeit zu viele Chancen ausgelassen», bilanzierte Basels Trainer Patrick Rahmen nach dem Spiel. Und Luzerns Chieffo meinte: «Unsere technische Qualität im Angriff war zwar ungenügend, und in der Abwehr haben wir teilweise zu wenig konsequent verteidigt. Aber meine Mannschaft hat nie locker gelassen. Das stimmt mich zuversichtlich.»

FCL-Goalie Marius Müller (Mitte) und seine Teamkameraden verlassen geschlagen den Platz. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Luzern, 28. November 2021)

Am Samstag muss der FCL nach Zürich zum Leader

Nun, der Blick auf die Tabelle stimmt jedenfalls nicht zuversichtlich: Servette und Sion sind jetzt auch auf acht Punkte Distanz vorgerückt; wenigstens gab es am Wochenende für Lausanne und St. Gallen keinen Punktezuwachs.

Am nächsten Samstag wartet die nächste schwierige Aufgabe auf die Luzerner. Das Chieffo-Team muss dann auswärts antreten, beim Ranglistenersten FC Zürich. Der FCZ bezwang am Sonntag Meister Young Boys mit 1:0.

Wenn der FCL beim FCZ defensiv wie offensiv konsequenter, zielgerichteter, effizienter, effektiver agiert, ganz einfach weniger fehlerhaft, kann es eigentlich nur besser kommen. Nur ... so richtig glauben mag man es nach dem 1:3 gegen den FC Basel nicht.

Luzern – Basel 1:3 (0:1)

Swisspor-Arena. – 12 159 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 3. Cabral 0:1. 49. Petretta 0:2. 58. Palacios 0:3. 91. Cumic 1:3.

Luzern: Müller; Farkas, Burch, Domgjoni, Frydek; Gentner, Wehrmann (62. Ndenge); Schürpf, Ugrinic (81. Rupp), Tasar (81. Alounga); Sorgic (66. Cumic).

Basel: Lindner; López, Frei, Pelmard, Petretta; Quintillà (59. Kasami), Xhaka (77. Burger); Zhegrova (59. Ndoye), Palacios (86. Fernandes), Males (46. Millar); Cabral.

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz, Ndiaye (beide gesperrt), Campo und Alabi (beide verletzt). Basel ohne Esposito, Padula, Cardoso, Tushi und Durrer (alle verletzt). 41. Tor von Farkas aberkannt (Abseits). 65. Tor von Sorgic aberkannt (Ball im Out). Verwarnungen: 35. Quintillà, 37. Pelmard, 47. Domgjoni, 54. López (Fouls), 78. Schürpf (Unsportlichkeit). FCL mit Trauerflor nach Todesfall in der Familie von Marco Burch.