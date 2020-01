FCL-Coach Celestini: «Ich spiele nie eine Rolle, bin immer ich, Fabio»

Seine Angehörigen leben an verschiedenen Orten der Welt

Als Fabio Celestini Trainer von Lausanne-Sport war, setzte er sich bei seinem Stammklub enorm ein. Nach dem Aufstieg in die Super League 2016 unternahm er alles, um mit der bescheiden bestückten Equipe die Klasse zu halten. Ein Jahr mit Erfolg. Aber: «Ich machte zu viel, das war ein grosser Fehler. Ein Trainer kann nicht 20 Stunden am Tag nur an Fussball denken.» An seiner zweiten Station in der Super League veränderte er vieles: «In Lugano hatte ich eine super Energie», erzählt der 44-jährige Schweizer Ex-Internationale. Er sei oft zum Monte Bré hochgegangen, dort genoss er den wunderschönen Ausblick über Lugano und den See.

Zum Ausgleich betreibt Celestini zudem drei Hobbys. «Während ich koche, relaxe ich in der Küche und höre dazu Musik.» Der Italo-Romand ist auch ein leidenschaftlicher Tänzer und geht gerne ins Boxtraining. «Wenn ich tanze oder boxe, muss ich konzentriert sein und kann so unmöglich an Fussball denken. Beide Freizeitbeschäftigungen helfen mir, während zweier, dreier Stunden von der Arbeit Abstand zu nehmen und viel Energie zu tanken.»

Der neue Trainer wird aber auch in Luzern viel arbeiten. Wenn er zu Hause in der Wohnung ist, hat er sich eine Regel vorgenommen. Die lautet, das Handy abzuschalten und nur kurz vor dem Schlafengehen noch einmal einzuschalten, «jedoch nur auf wichtige Dinge zu antworten». Celestini wird künftig in einer Wohnung in Luzern leben.

Fabio Celestini hat zwei Kinder (18 und 20) aus erster Ehe. Eines studiert in Montréal, das andere in Lausanne. Seine jetzige Frau lebt mit der kleinen Tochter in Panama. «Und meine Eltern sind in Italien. Die Familie ist auf dem Globus verteilt, ich muss schauen, dass ich alle sehen kann.» Für ihn sei das aber «kein immenses Problem».

Zurück zum Fussball: Am meisten geprägt haben ihn die Trainer Bernd Schuster, Michael Laudrup und Michel bei Getafe und Levante sowie Alain Perrin in Marseille, sagt Celestini. Die lehrreichste Zeit habe er nicht bei OM in Frankreich, sondern in Spanien erlebt. (dw)