Interview FCL-Coach Celestini nimmt das Positive aus der schweren Zeit mit: «Ich habe die einfachen Dinge schätzen gelernt» Luzern-Trainer Fabio Celestini bleibt trotz verschobenem Trainingsstart positiv. Er spricht über die Coronazeit und wie er die Profis empfängt. Daniel Wyrsch 12.05.2020, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini hofft, dass sein Team am 25.Mai wieder trainieren kann. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 3.Januar 2020)

Fabio Celestini ist mit dem FC Luzern besser als alle seine Vorgänger gestartet. Der 44-jährige Trainer hat mit dem Team aus fünf Spielen 13 Punkte geholt, blieb ungeschlagen. Das letzte Ligaspiel fand am 22. Februar in Thun (1:1) statt. Wegen den Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus steht seit acht Wochen auch der Trainingsbetrieb still. Die ursprünglich gestern Montag geplante Rückkehr der Mannschaft auf den Platz wurde wegen den sonst wegfallenden Kurzarbeitszahlungen auf den 25. Mai verschoben.

Sind Sie enttäuscht, dass das erste Training seit zwei Monaten um 14 Tage verschoben worden ist?

Fabio Celestini: Ein bisschen, denn wir wollen zurück aufs Feld und zusammen arbeiten. Die Situation ist nicht einfach, aber sie betrifft die ganze Welt – nicht nur uns. Gesundheit geht vor. Ich bin nur Trainer des FC Luzern, halte mich daran, was der Präsident und Sportchef mir sagen. Hier in der Schweiz müssen wir akzeptieren und vertrauen, was der Bundesrat gemeinsam mit den Spezialisten beschliesst.

Wie schwer fällt Ihnen das?

Diese Zeit ist schmerzhaft, weil viele Menschen ihren Beruf nicht ausüben dürfen. Wir können diese Phase aber dazu nutzen, um über unser Leben und unsere Welt nachzudenken. Ich versuche herauszufinden, was ich verbessern kann und was ich künftig ändern will.

Wären die Spieler genauso motiviert wie Sie gewesen, wieder zu trainieren?

Ich habe via SMS mit ihnen kommuniziert. Sie wären äusserst motiviert gewesen, gemeinsam mit dem Team zu trainieren. Für die Spieler ist es sehr schwierig, zu Hause etwas zu tun, ohne ein konkretes Ziel zu haben. Jetzt hoffen wir alle, dass wir am 25. Mai auf den Trainingsplatz zurückehren können.

Haben Sie Ihre Profis inzwischen mal wieder gesehen?

Weil ich in einem der Hochhäuser neben dem Stadion wohne, bin ich einigen Spielern zufällig über den Weg gelaufen, als sie zum individuellen Lauftraining gingen. Wir tauschten uns nur kurz aus, ansonsten kommunizierten wir via SMS oder Telefon miteinander. Allerdings vermisse ich als Trainer den direkten Gesprächsaustausch. Aufgrund der gelockerten Massnahmen führe ich ab sofort informelle individuelle Sitzungen mit den Profis durch, um sie nun auch wieder persönlich zu sehen und vor allem zu erfahren, wie sie die vergangenen Wochen im Lockdown erlebt haben.

Wie lange dauern diese Gespräche?

Ich mache keine Vorgaben, nehme mir die Zeit, die wir normalerweise nicht haben. Mit dem einen Spieler dauert der Austausch vielleicht nur zehn Minuten, bei einem anderen kann der Dialog zwei Stunden lang sein.

Was haben Sie aus der Coronazeit mitgenommen?

Wie immer, wenn einem etwas fehlt, vermisst man es. Wenn die Einschränkungen ganz wegfallen, werde ich die Freiheiten, die wir haben, viel mehr schätzen. Meine Eltern leben in Italien, zwei Monate herrschte dort Ausgangsverbot. Sie freuen sich seit einer Woche, einen Spaziergang in der Nähe ihrer Wohnung machen zu dürfen. Wir in der Schweiz schätzen nun, wieder in den Ausgang gehen und im Restaurant etwas essen und trinken zu dürfen. Vielleicht bedeutet es Glück, wenn wir jetzt mehr Zeit für Gespräche haben. Die einfachen Dinge habe ich schätzen gelernt. Wichtig ist mir, trotz der schwierigen Situation nie eine negative Grundhaltung zu haben und aus dieser Zeit das Positive mitzunehmen.

Sie blieben während der gesamten Zeit in Luzern. Wie schwierig ist es, wenn Sie Ihre fünfjährige Tochter in Panama und Ihre 18- und 20-jährigen Söhne in Lausanne nicht sehen können?

Das ist sicher nicht einfach, meine Söhne habe ich zuletzt Anfang Jahr ein paar Tage besucht. Doch ich versuche immer das Beste daraus zu machen, eine Balance zu finden. Am Sonntag konnte ich beispielsweise zusammen mit meiner Tochter via Skype zeichnen und später mit ihr Französisch-Aufgaben lösen.

Sie tanzen und boxen gerne. Was fehlt Ihnen am meisten?

Für mich waren andere Sachen wichtig. Ich habe viel gelesen und mir – wie erwähnt – grundsätzliche Gedanken gemacht. Sport habe ich sehr oft gemacht. Ich joggte viel, kickte mit dem Ball. Ich fühle mich topfit.

Geben Sie Ihr Comeback hier im FCL-Mittelfeld?

Dafür reicht es dann doch nicht. (schmunzelt)

Findet der Trainingsbeginn am 25. Mai und der Re-Start der Saison ab 19. Juni statt?

Ich sitze nicht in der Swiss Football League. Darüber entscheiden andere. Als Trainer werde ich den Entscheid akzeptieren.