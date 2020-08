FCL-Coach Celestini weiss um die Brisanz des Cupfights gegen YB: «Seoane kommt in sein Stadion, seine Stadt» Der FC Luzern will heute Donnerstag (18.00 Uhr, SRF 2) Meister YB und Trainer Gerardo Seoane wie in der Vorsaison aus dem Schweizer Cup kegeln. Daniel Wyrsch 06.08.2020, 05.00 Uhr

YB-Trainer Gerardo Seoane (links) Arm in Arm mit seinem FCL-Amtskollegen Fabio Celestini. Bild: Sven Thomann/freshfocus (Bern, 26. Juli 2020)

Der FC Luzern und seine Fans haben zu Ex-Trainer Gerardo Seoane ein gespaltenes Verhältnis. Auf der einen Seite ist man in der Innerschweiz stolz, dass der 41-jährige Rothenburger mit spanischen Wurzeln auch in Bern erfolgreich ist. Seoane hat gerade erst mit den Young Boys den Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigt. Auf der anderen Seite bleibt das traumatische Gefühl seines plötzlichen Weggangs im Juni 2018. Der langjährige Luzerner Nachwuchscoach trat nach einer aussergewöhnlich starken Rückrunde mit dem FCL (17 Spiele, 34 Punkte) nach nur einer halben Saison als Cheftrainer die Nachfolge von Meistermacher Adi Hütter in der Bundeshauptstadt an.

Umso schöner ist es für die Luzerner seither gewesen, wenn sie den verlorenen Sohn und seine Mannschaft besiegen konnten. In acht Meisterschaftsspielen ist es ihnen immerhin zweimal gelungen. Zuletzt feierten sie Anfang Februar mit Coach Fabio Celestini einen 2:0-Heimsieg über YB. Das erste Mal gelang das Kunststück im Oktober 2018 beim 3:2-Erfolg in Bern, damals wurde der FCL noch von René Weiler gecoacht.

Magischer Abend in der Swisspor-Arena

Alles in den Schatten gestellt hat im Duell Luzern gegen YB mit Trainer Gerardo Seoane aber der Cup-Viertelfinal des Vorjahres: Am 6. März 2019 schossen Doppeltorschütze Pascal Schürpf, Christian Schneuwly und Ruben Vargas das Meisterteam aus Bern mit einem 4:0-Kantersieg aus dem K.-o.-Wettbewerb. Für alle blau-­weissen Anhänger war es ein magischer Abend in der Swiss­por-Arena, für Seoane war das die bisher bitterste Niederlage auf nationaler Ebene. Dort hat er in zweieinhalb Jahren als Profi­trainer total erst 13-mal verloren; drei Niederlagen gab’s mit Luzern, neun mit YB in zusammen 88 Ligaspielen – und dazu eben die Cuppleite von Luzern.

Natürlich ist Fabio Celestini im Vorfeld des erneuten Cup-Viertelfinals zwischen seinem Luzerner Team und YB auf den denkwürdigen 4:0-Sieg aus der Vorsaison angesprochen worden. Doch der 44-jährige Waadtländer stand damals noch gar nicht an der Seitenlinie, sein Vorgänger Thomas Häberli coachte den überraschenden Sieger. Celestini sagt nur: «Das 4:0 über YB hatte ich selbstverständlich mitbekommen, doch jedes Spiel ist anders. Am Donnerstag findet ein neuer Vergleich der beiden Teams statt.»

Noch denkt kein Luzerner an die bevorstehenden Ferien

Positiv stimmt, mit welcher Vorfreude Fabio Celestini den FCL auf den Cuphit vorbereitet. Er verspricht: «Wir werden Vollgas geben. Die Atmosphäre wird anders sein als in der Meisterschaft, da es sicher einen Sieger geben wird.»

Trotz den Strapazen der vergangenen sechs Wochen mit 13 Ligapartien soll beim Sechstrangierten der abgelaufenen Super-League-Saison noch keiner an die Ferien denken. Mit einem Sieg über YB würde der FCL am Sonntag (16.00 Uhr) Sion oder Rapperswil-Jona zum Halbfinal empfangen. Herr Celestini, hat also keiner Ihrer Spieler vorher Urlaub gebucht? «Sollte einer in die Ferien fahren, dann kann er die nächste Saison gleich dort bleiben», sagt der FCL-Trainer in der Überzeugung, dass seine Schützlinge bis Montag warten. Insgesamt neun bis zehn Freitage am Stück bekommen sie. Der Cupfinal ist erst auf den 30. August in Bern terminiert.

Scheitert Seoane wieder auf dem Weg zum Double?

Zurück zur Gegenwart. Der Druck dürfte bei den Bernern liegen, die im Februar in Luzern verloren haben. Für Celestini stimmt diese These nur bedingt: «YB ist die beste Mannschaft der Schweiz, sie muss jedes Spiel gewinnen. Aber Gerry Seoane hat gerade zum zweiten Mal hintereinander die Meisterschaft gewonnen, nun ist es etwas ruhiger in Bern.» Doch der Mann, der seit sieben Monaten neben dem Stadion in einem der Wohntürme lebt, weiss auch, was Seoane in der alten Heimat erwartet. «Er kommt nach Luzern in sein Stadion, in seine Stadt.» Zwar sind nur 800 Fans da, aber diese werden mit den Spielern alles tun, damit Seoane erneut in Luzern auf dem Weg zum Double hängenbleibt.