FCL-Coach Fabio Celestini: «Die Vertragsverlängerung ist im Moment nicht das Thema» Fabio Celestini hat den FC Luzern in der Rückrunde souverän aus der Abstiegszone geführt. Anschliessend ist er mit dem FC Basel nicht einig geworden. Wartet man jetzt beim FCL mit der angekündigten Kontraktverlängerung? Daniel Wyrsch 28.08.2020, 16.40 Uhr

Trainer Fabio Celestini (links) und Sportchef Remo Meyer vor anderthalb Wochen beim Trainingsstart auf der Allmend.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 19. August 2020)

FCL-Sportchef Remo Meyer hatte am Ende der vergangenen Saison angekündigt, dass er den am 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrag von Fabio Celestini vorzeitig verlängern möchte. Dazwischen kam Meyer allerdings ein Angebot des FC Basel, der den Luzern-Trainer ans Rheinknie lotsen wollte. Zu mehr ist es nach einem längeren Gespräch zwischen Fabio Celestini sowie Präsident Bernhard Burgener und dem damaligen Sportchef Ruedi Zbinden vom FCB nicht gekommen.

Meyer und Celestini haben in Luzern allerdings auch in den letzten anderthalb Wochen keinen Schritt aufeinander zugetan. Der Vertrag des Trainers, mit dessen Arbeit der Sportchef sehr zufrieden ist, wurde noch nicht verlängert. An was liegt es? «Die Vertragsverlängerung ist im Moment nicht das Thema», antwortet Fabio Celestini. Wie oft steht beim FCL der Coach für solche Fragen zur Verfügung. Sportchef Remo Meyer ist anderweitig beschäftigt, die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Bereits am 12./13. September geht die neue Saison mit dem ersten Cupmatch des Innerschweizer Super-Ligisten los. Nur eine Woche später beginnt die Meisterschaft.

In einem Dreivierteljahr sind die Saison und der Vertrag zu Ende

Fabio Celestini bleibt recht entspannt, obwohl er weiss, dass sein Kontrakt bereits im kommenden Mai mit dem Schluss der Saison endet. «In acht, neun Monaten habe ich keinen Vertrag mehr.» Der 44-jährige Waadtländer macht auf andere Dinge aufmerksam: «Ich habe eine interessante Arbeit in einem bestens organisierten Club. Mir gefällt es hier, ich fühle mich wohl. Zur Mannschaft und zum Staff pflege ich eine gute Beziehung, wir haben ein schwieriges Vorjahr positiv abgeschlossen. Nun wollen wir auch in der neuen Saison möglichst erfolgreich sein.»

An Zielen fehlt es Celestini nicht: «Wir müssen unsere Mentalität etwas ändern.» Er verlangt von seinen Schützlingen mehr Persönlichkeit auf dem Platz und eine spielerische Steigerung – ohne die Zweikampfstärke und die defensive Organisation zu vernachlässigen. Für den Coach steht fest, dass erneut Titelverteidiger Young Boys und der vormalige Serienmeister Basel um die Meisterschaft spielen. «Die restlichen acht Teams kämpfen untereinander um die weiteren Plätze.» So auch der FCL, den er gerne vom letztjährigen Platz 6 noch etwas weiter nach vorne führen würde.

Motivierter Übungsleiter, fleissige Profis

Fabio Celestini ist froh, dass er in dieser schwierigen Zeit eine berufliche Herausforderung hat. «Ich mag es zu trainieren, Spieler und Mannschaft weiterzubringen.» Seine eigene Zukunft sei deshalb in den Hintergrund gerückt. «Was würde mir ein Dreijahresvertrag nützen? Mir ist mehr wert, dass ich tagtäglich mit einem Team arbeiten kann, welches sich verbessern will. Das ist beim FC Luzern zum Glück der Fall. Die Spieler trainieren sehr fleissig, machen Fortschritte.»

Am Samstag (18.30 Uhr) absolviert der FCL sein zweites Testspiel dieser Vorbereitung. Vier Tage nach dem 2:0-Heimsieg gegen den FCZ steht mit den Grasshoppers in Niederhasli der andere grosse Zürcher Verein auf der gegnerischen Seite. Aktuell spielt der Rekordmeister GC in der Challenge League.