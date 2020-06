FCL-Coach Fabio Celestini hofft auf Rückkehrer im Sturm, sagt aber auch: «Die jungen Spieler bekommen bei mir ihre Chancen» Der Luzern-Trainer hatte bei der 0:2-Niederlage in Lugano nur wenige offensive Optionen auf der Bank – doch es gibt Lichtblicke. Der Trainer will auch jungen Offensivkräften die Chance geben. Daniel Wyrsch 25.06.2020, 18.16 Uhr

Es gibt Tage, da läuft vieles schon vor dem Spiel schief. So wie beim FC Luzern am Mittwoch in Lugano bei der in der Schlussphase verlorenen Partie (0:2). Stürmer Blessing Eleke war gar nicht erst mit ins Tessin gereist. Der 24-jährige Nigerianer spürte drei Tage nach seinem Jokertor zum 2:1-Heimsieg über den FC Basel wieder seine Blessur in der Kniebeuge.

Kann Blessing Eleke gegen Servette wieder mit Fabio Celestini abklatschen wie nach dem 2:1-Sieg über Basel?

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. Juni 2020)

Minuten vor dem Anpfiff musste dann auch der linke Aussenangreifer Pascal Schürpf Forfait geben. Dem 30-jährigen Basler machen gegenwärtig die Adduktoren zu schaffen. Er verspürte ein Stechen, wollte nichts riskieren und entschied sich für die Zuschauerrolle.

Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit erwischte es dann auch noch den Flügel Ibrahima Ndiaye. Ein Schlag aufs Knie zwang den 21-jährigen Senegalesen zu Auswechslung. 16 Minuten vor Schluss nahm FCL-Trainer Fabio Celestini schliesslich seinen besten Saisontorschützen Francesco Margiotta (7 Treffer) vom Platz.

Die Jungen erhalten ihre Chance

Konnte Celestini bei Ndiayes Auswechslung mit Darian Males noch einen mindestens gleichwertigen Wechsel machen, blieb ihm bei der Herausnahme des müden Margiotta eine Ersatzbank, die wenig offensiven Spielraum liess. So entschied sich der Coach, mit Simon Grether einen Verteidiger zu bringen und damit das 0:0 zu halten. Doch diese Taktik ging nicht auf: Akos Kecskes köpfelte zehn Minuten vor Schluss eine ideale Eckballvorlage zum 1:0 für Lugano ins Gästetor. «Schade, den Punkt hätten wir gerne mitgenommen. Wir haben uns mit der Unaufmerksamkeit beim Corner selber um den verdienten Lohn gebracht», stellte Celestini enttäuscht fest. Das Spiel war gelaufen, das 2:0 (88.) der Luganesi per abgelenktem Freistoss von Sandi Lovric nur noch Zugabe.

Kurz vorher war der 20-jährige Mark Marleku bei den Innerschweizern ins Spiel gekommen, der Stürmer gab sein Debüt in der Super League. Sechs Tore hat er in neun 1.-Liga-Spielen für die U21 erzielt. Ob er die angeschlagenen Ndiaye, Eleke und Schürpf ersetzen kann? Das wäre etwas gar viel verlangt vom Newcomer.

Celestini sagte am Donnerstag dazu: «Er hat gespielt, die jungen Spieler bekommen bei mir ihre Chancen. Das war schon bei meinen Trainerstationen in Lausanne und Lugano so. Ich schaue nicht aufs Geburtsdatum.» Der 44-jährige Coach denkt gleich wie die deutsche Trainerlegende Otto Rehhagel, der stets betont hatte: «Es gibt keine jungen und alten Spieler, nur gute und schlechte.»

Sich weiter verbessern muss der 20-jährige Stürmer Lino Lang in der U21, noch reicht es ihm bei den Profis offensichtlich nicht. Auch Salah Aziz Binous tut sich schwer. Er sass in Lugano 90 Minuten auf der Bank. «Nach einem Kreuzbandriss und sieben Monaten ohne Spielpraxis müssen wir geduldig mit ihm sein», sagte Celestini.

Am Samstag (18.15 Uhr) im Heimspiel gegen Servette werden auch die wegziehenden Stürmer Shkelqim Demhasaj und Eric Tia Chef nicht mehr eingesetzt. Am Dienstag laufen ihre Verträge aus. Seit bekannt ist, dass sie nicht bis zum Saisonende bleiben, spielen sie unter Celestini keine Rolle mehr.

Celestini zählt am Samstag auf Eleke und Ndiaye

Beim brasilianischen Angreifer Ryder Matos soll es sich nur um eine Formsache handeln, damit der Leihvertrag mit ihm und Besitzerklub Udinese bis zum Saisonschluss verlängert wird.

Der FCL-Trainer beklagt allerdings nicht, dass ihm die Offensivleute ausgehen. Celestini ist guter Dinge, gegen Servette wieder auf Blessing Eleke zählen zu können. «Wir wollten in Lugano kein Risiko mit Bless eingehen.» Er habe lediglich eine Läsion (Schädigung, Störung) der Kniebeuge, nicht aber eine gravierende Verletzung. «Blessing Eleke ist sehr wichtig für uns. Wir brauchen ihn in den nächsten Wochen. Am Samstag wird er voraussichtlich im Kader sein.» Auch im Fall von Ibrahima Ndiaye zeigte sich Celestini überzeugt, dass ihm dieser gegen die Genfer bereits wieder zur Verfügung stehen wird.

Wirbelt Ibrahima Ndiaye gegen Genf? Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

Das richtige Mass für die Spieler finden

Mittelstürmer Francesco Margiotta sollte sich bis morgen ebenfalls erholt haben. «Natürlich müssen wir in dieser intensiven Schlussphase mit 13 Partien in sechs Wochen die richtige Dosierung bei den einzelnen Profis finden», stellte der bislang sehr erfolgreiche Coach fest. Mit 16 Punkten aus total sieben Spielen hat Celestini den FCL vom achten auf den fünften Platz geführt – aus der Abstiegsgefahr ins sichere Mittelfeld der Tabelle.