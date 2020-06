FCL-Coach Fabio Celestini stellt vor dem Re-Start klar: «Luzern braucht Demut und Arbeit» Der FC Luzern empfängt am Sonntag (16 Uhr, SRF 2) den FC Basel in der fast leeren Swisspor-Arena. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Neuauftakt der Saison. Daniel Wyrsch 20.06.2020, 05.00 Uhr

Wie sehr vermisst der FC Luzern die mit Knieverletzungen monatelang ausfallenden Christian Schwegler und Tsiy Ndenge?

Vor allem der 36-jährige Verteidiger Christian Schwegler fehlt der Mannschaft mit seiner Erfahrung und den Leaderqualitäten. «Er war aus seiner letzten Verletzung zurückgekommen wie ein junger Spieler. Eine unglückliche Aktion im ersten Testmatch gegen Schaffhausen verursachte den erneuten Innenbandanriss an Christians linkem Knie», sagt FCL-Trainer Fabio Celestini. «Traurig bin ich sowohl für unseren Captain wie auch für Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge.» Auch der 23-jährige Deutsche erlitt einen Innenbandanriss. Beide müssen operiert werden, fallen länger aus.

Celestini gibt sich aber kämpferisch: «Wir haben insgesamt immer noch ein Kader von 25 Spielern. Dabei sind viele junge Profis, aber mir macht das nichts aus, ich arbeite gerne mit ihnen zusammen. Wir haben genügend Möglichkeiten, um die beiden Langzeitverletzten Schwegler und Ndenge zu ersetzten. Die Captainrolle hat nun Lucas Alves, sein Stellvertreter ist Marius Müller.»

Blessing Eleke war in den Testspielen verletzt. Wie geht es dem 24-jährigen nigerianischen Stürmer?

Fabio Celestini gibt Entwarnung: «Blessing musste sich wegen muskulärer Probleme schonen, seit Montag dieser Woche trainiert er wieder mit der Mannschaft.» Und dann lobt der Trainer den 13-fachen Ligatorschützen der Vorsaison, der in der laufenden Meisterschaft erst dreimal getroffen hat: «Eleke macht einen sehr guten Job, er ist fit und zieht voll mit. In der Startformation gibt es nur elf Plätze, zuletzt habe ich mich gegen Blessing entschieden.»

Das Team bezog in den letzten beiden Testspielen klare Niederlagen: 0:3 in Vaduz und 0:5 gegen Lausanne. Welches Potenzial hat Luzern nach der fünfwöchigen Vorbereitung?

Celestini sind die enttäuschenden Darbietungen seiner Equipe in den Testpartien gar nicht so ungelegen gekommen. «Alle haben gesehen, dass wir mit solchen Leistungen in die falsche Richtung gehen. Die Mentalität ist sehr wichtig, jetzt in den Spielen vor leeren Stadien ist der Kopf noch wichtiger. Fussball ist Emotion. Organisation und Physis allein bringen keine Punkte.» Goalie Marius Müller glaubt allerdings, dass man die Testkicks nicht zu stark werten sollte. «Ich habe noch nie so hart trainiert wie in dieser Vorbereitung. Kein Wunder, dass wir in den Testspielen bereits nach 30, 35 Minuten platt waren.» Der Rückhalt des Teams ist überzeugt: «In den Pflichtspielen werden wir ein anderes Gesicht zeigen!»

Der FCL belegt Platz 6, er hat sechs Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Servette. Falls YB oder Basel Cupsieger werden, würde Rang 4 berechtigen, europäisch zu spielen. Ist das Luzerns Ziel?

Celestini will vor dem Restart der Meisterschaft nichts von einem solch ambitionierten Ziel wissen. «Ich wäre für das Erste zufrieden, wenn wir am Sonntag Basel besiegen. Wir müssen in den nächsten sieben Wochen inklusive Cup weiter an unserer Geschichte schreiben.» Ein Rangziel gibt der FCL nicht heraus. Und Celestini stellt klar: «Luzern braucht Demut und Arbeit. Mit anderen Mitteln kommen wir nicht weiter.»

Die Tabelle vor dem Re-Start:

Wie stark muss der FC Basel in Luzern erwartet werden?

Der 20-fache Meister und Cupsieger der letzten Saison gewann am vergangenen Sonntag den vorgezogenen Cup-Viertelfinal beim Challenge-League-Leader Lausanne 3:2 nach Verlängerung. «Für mich waren die Basler kein überraschender Sieger, sie haben immer noch eine gute Mannschaft mit überragenden Spielern. Für uns sind sie ein schwerer Gegner zum Restart», findet Fabio Celestini. Der FCB hat zudem den Vorteil, dass er nicht nur in Lausanne, sondern bereits schon vor der Coronapause ein Geisterspiel bestritt: am 12. März beim 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Eintracht Frankfurt. Luzern hat in der Vorrunde gegen Basel auswärts 0:3 verloren, aber im letzten Heimspiel vor der Winterpause unter Thomas Häberli 2:1 gewonnen.

Wie lange kann Luzern die Ungeschlagenheit unter Fabio Celestini in den restlichen 13 Spielen wahren?

Realistisch betrachtet, kann diese Serie schon morgen reissen. Auf die Ungeschlagenheit mit Luzern angesprochen, sagt Fabio Celestini schmunzelnd: «Das ist super! Ich bin sechs Monate hier, vier Monate spielten wir nicht. In fünf Spielen holten wir 13 Punkte. Natürlich möchte ich mit dem Team erfolgreich bleiben.» Dem Romand ist auch klar, dass er dank des Unterbruchs noch unbezwungen ist.

Geht's weiter aufwärts mit dem FCL unter Trainer Celestini? Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE (Luzern, 6. Juni 2020)

Shkelqim Demhasaj und Eric Tia Chef wurden die Verträge über den 30. Juni hinaus nicht verlängert. Gibt das Unruhe?

Diese sich länger abzeichnenden Abgänge haben bereits für Unzufriedenheit im Kader gesorgt, das ist nichts als normal, denn vor allem «Mimi» Demhasaj hat einige Kumpels im Team. Mit dem Abgang per 1. Juli dürfte sich der Unmut aber legen.

Was ist beim Neustart anders im FCL-Stadion?

Beide Mannschaften müssen je zwei Kabinen benutzen. Luzern hat die Heimteamkabine und den Aufenthaltsraum zur Verfügung, Basel die Gastkabine plus das Mediencenter. Dieses ist neu in der Business-Lounge der Swisspor-Arena. Weil die Medientribüne mit 40 Personen eng besetzt ist, müssen die Journalisten dort Schutzmasken tragen. Insgesamt dürfen bei diesem Match nur 300 Personen ins Stadion. 15-mal zwei Tickets wurden für Fans ausgelost.