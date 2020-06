Interview FCL-Doc Reichenbach: «Fünf Wechsel haben in der Bundesliga einen positiven Effekt» FCL-Teamarzt Siegfried Reichenbach liess sich auf Corona testen – das Ergebnis war negativ. Im Interview spricht er über das Schutzkonzept. Daniel Wyrsch 04.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kümmert sich um die verletzten Spieler: FCL-Arzt Siegfried Reichenbach. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 10. Januar 2020)

Siegfried Reichenbach ist seit 2016 leitender Teamarzt beim FC Luzern. Der 56-jährige Deutsche arbeitet in seiner Haupttätigkeit als Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie bei Hirslanden Luzern in der Sportmedizin St. Anna im Bahnhof. Spezifische Fragen zu Covid-19 beantwortet er nicht. FCL-Medienchef Markus Krienbühl begründet: «Dazu müssen die Spezialisten des Bundesamts für Gesundheit Auskunft geben.»

Sind Sie persönlich gut durch die Coronakrise gekommen?

Siegfried Reichenbach: Ja, doch weil ich stark an Heuschnupfen leide und ich aufgrund der ähnlichen Symptomatik kein Risiko eingehen wollte, habe ich mich selbst testen lassen. Das Ergebnis fiel glücklicherweise negativ aus, sodass ich ohne Quarantäne weiterarbeiten konnte.

Haben Sie den Fussball und den FC Luzern vermisst?

Fürs Vermissen gab es ehrlich gesagt keine Zeit. Obwohl der reguläre Spiel- und Trainingsbetrieb pausierte, kümmerten wir uns um verletzte Spieler.

Worauf muss nach der viermonatigen Ligapause besonders geachtet werden?

Da es keine normale Pause im Sinne von Urlaub war, konnten die Spieler ihr Fitnessprogramm aufrechterhalten. Wir führen wie nach jeder Winter- und Sommerpause die sportmedizinischen Untersuchungen nach Vorgaben der Swiss Football League durch. Dazu gehört beispielsweise die Überprüfung von Puls, Blutdruck, Bodymassindex und der Lungenfunktion. Zudem achten wir speziell auf die bestimmten Symptome, um entsprechend reagieren zu können.

Das Restprogramm beginnend mit dem Heimspiel gegen Basel ist sehr intensiv: 13 Runden in sechs Wochen. Dazu kommt anschliessend der Cup mit dem Viertelfinal FCL – YB anfangs August, sowie allenfalls der Halbfinal am 8./9. August sowie der Final am 12. August. Sind spezielle Massnahmen für die Spieler vorgesehen?

Neu ist, dass fünf Spieler ausgewechselt werden können. Dies ist eine sehr wichtige Massnahme, damit die Spieler genügend Erholung haben. Generell sollte auf ausreichende Ruhezeiten und eine ausgewogene Ernährung geachtet werden, um genügend Reserven zu haben. Eine weitere Massnahme ist sicherlich, dass man die Mannschaft bestmöglich auf einem breiten Kader abstützt.

In der Bundesliga wird seit Mitte Mai wieder gespielt. Haben Sie daraus Erkenntnisse gewinnen können?

Als positiver Effekt fällt auf: Aufgrund der vermehrten Auswechslungen gibt’s nicht so viele Verletzungen. Das Programm dort ist aber weniger gedrängt.

Wie gewährleistet der FCL, dass sich in der Mannschaft und im Staff niemand ansteckt und das Virus weitergibt?

Der FC Luzern hat sich seit Trainingsbeginn an das Schutzkonzept des Bundesamts für Gesundheit gehalten, welches folgende Massnahmen vorsieht: tägliche engmaschige, klinische Kontrolle der Spieler und der Mitglieder des Betreuerstabes. Diese Vorsorgemassnahmen werden genauestens befolgt und eingehalten.

Testspiele (ohne Publikum)