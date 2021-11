FC Luzern gegen FC Sion: Die FCL-Noten nach dem 0:1

FCL-Einzelkritik Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Sion spielt nur Schulz in Normalform – die Tiefstnote bekommt Rotsünder Tasar Für die dürftige Leistung bei der 0:1-Niederlage zu Hause gegen den FC Sion verdienen sich die Luzern-Profis keine gute Noten. Nur Abwehrspieler Marvin Schulz bekommt eine Bewertung höher als die Note 4. Am schlechtesten schneidet Varol Tasar ab, der in der Nachspielzeit vom Platz fliegt. Daniel Wyrsch 07.11.2021, 00.08 Uhr

Notenschlüssel:

6 Weltklasse

5 Leistungsträger

4 Normalform

3 Mitläufer

2 Schwachpunkt

1 Totalausfall

Marius Müller, Torhüter – Note 4

Kehrt nach seiner Verletzungspause überraschend für Vasic ins Tor zurück. Gute Abwehr gegen Itaitinga (12.), glücklicher Ablenker gegen Adryan (50.) um den Pfosten. Beim Tor von Itaitinga ist er chancenlos.

Marco Burch, Innenverteidiger – Note 4

Der Obwaldner kommt beim Gegentor zu spät gegen Schütze Itaitinga, aber insgesamt zeigt er eine solide Leistung in der Abwehr.

Holger Badstuber, Innenverteidiger – Note 4

Muss in der 37. Minute wegen einer Adduktorenverletzung vom Platz. Bis zu diesem Zeitpunkt mit einem unauffälligem Auftritt.

Silvan Sidler, Linker Verteidiger – Note 3

Kommt nicht so richtig in die Partie, lässt zudem vor dem Sittener Treffer einen genauen Pass von Goalie Müller ins Seitenaus flutschen.

Simon Grether, Rechter Verteidiger – Note 3

Er kommt für Badstuber in den Match, kann auf der rechten Aussenbahn nicht den selben Druck erzeugen wie zuvor Schulz auf dieser Position.

Jordy Wehrmann, Zentrales Mittelfeld – Note 3,5

Verbessert im Vergleich zum letzten Spiel in Lausanne, aber spielerisch kommt von ihm im Zentrum immer noch zu wenig.

Lorik Emini, Zentrales Mittelfeld – Note 3,5

Für Wehrmann im Spiel, hat er ebenfalls wenig Einfluss aufs Offensivspiel seiner Mannschaft.

Marvin Schulz, Rechter Verteidiger/Innenverteidiger – Note 4,5

Ist der einzige Luzerner, der gefährliche Aktionen mit guten Pässen und Flanken einleitet. Ein Mann mit seiner Klasse ist in der Abwehr verschenkt.

Filip Ugrinic, Linkes Mittelfeld – Note 4

Mit seinem präzisen Steilpass auf Sorgic beweist er seine Klasse, sonst hat er aber auch nur selten gelungene Aktionen.

Christian Gentner, Zentrales Mittelfeld – Note 3,5

Seine Fähigkeiten und Erfahrung kommen zu wenig zur Geltung, er wird nach einer Stunde ausgewechselt.

Pascal Schürpf, Linker Stürmer – Note 3,5

Bei seinem ersten Einsatz in der Anfangsformation seit dem Startspiel gegen YB spürt man ihm die fehlende Spielpraxis an.

Ibrahima Ndiaye, Rechtes Mittelfeld – Note 4

Eine Massflanke von Schulz in der ersten Halbzeit köpfelt er knapp am Pfosten vorbei, ist aber insgesamt doch einer der gefährlicheren Luzerner.

Varol Tasar, Offensivman – Note 2,5

Eingewechselt, dribbelt er sich durchs Sion Abwehrreihen, bleibt an Goalie Fickentscher hängen. In der Nachspielzeit sieht er für ein Foul Gelb und tickt in der 94. Minute aus, bekommt die gelb-rote Karte für Reklamieren.

Dejan Sorgic, Rechter Stürmer – Note 3,5

Der Goalgetter des Vorjahres bekommt kaum brauchbare Bälle. Die Steilvorlage von Ugrinic schiesst er knapp am zweiten Pfosten vorbei.

Nicht bewertbarer Kurzeinsatz: Yvan Alounga.