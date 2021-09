Innerschweizer Derby im Cup FCL-Fans und Präsident Wolf reisen mit Extraschiff an Cup-Hit nach Buochs FCL-Präsident Stefan Wolf wird die Fans morgen Samstag auf dem Extraschiff von Luzern nach Ennetbürgen begleiten. Von der dortigen Schifflände werden die Anhänger zum Seefeld in Buochs marschieren, wo sich um 18 Uhr erstmals der SC Buochs und der FC Luzern im Schweizer Cup gegenüberstehen. Daniel Wyrsch 17.09.2021, 05.00 Uhr

Bild: Manuela Jans- Koch (Luzern, 15. Mai 2016)

Von der dortigen Schifflände werden nach der Ankunft um 16 Uhr 400 bis 500 Anhänger einen ungefähr viertelstündigen Fanmarsch via Seestrasse und Strandbad zum Sportplatz Seefeld in Buochs absolvieren. An Bord und mittendrin dabei ist auch Stefan Wolf, der die Cup-Trophäe mit dem FC Luzern 1992 als Spieler und 2021 als Präsident gewonnen hat. Im Stadion mit einer Kapazität von 4500 Zuschauern werden bis zu 700 FCL-Fans erwartet.